Újabb áldozatot szedtek az emberrablók

Ukrajnában továbbra is zajlik a mozgósítás, a tisztek pedig rendületlenül járják az utcákat. A legújabb felvételen az látható, amint egy fiatal férfit cibálnak az emberrablók a már jól ismert kisbusz irányába.

Az emberrablók továbbra is portyáznak. Fotó: Anadolu/Narciso Contreras

A felvételt egy autós készítette, aki azonban láthatólag még lassítani sem mert az egyenruhások mellett, azonban sikeresen örökítette meg az ukrajnai valóságot.

A négy emberrabló láthatólag idegesen cibál egy fiatal férfit a kisbusz irányába, amit már jól ismernek az ország minden pontján. A sofőr diszkréciójának pedig megvan az oka, hiszen az egyenruhások az elmúlt időszakban már a civilek elleni erőszaktól sem riadnak vissza. Több olyan felvétel is napvilágot látott, amelyen különböző kényszerítő eszközöket alkalmaznak a jogtalan intézkedést megörökíteni próbáló civilek ellen.