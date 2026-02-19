Rendkívüli

Kiszivárgott a titkosszolgálati jelentés: Zelenszkij bosszúja miatt állt le a Barátság kőolajvezeték

Ukrajnakényszersorozás

Újabb áldozatot szedtek az emberrablók

Ukrajnában továbbra is dolgoznak a sorozók, akik ezúttal ismét a már jól ismert kisbusz társaságában indultak portyára. A felvételen egy fiatal férfit cibálnak az emberrablók a hóban a jármű irányába.

Brém-Nagy Márton
2026. 02. 19. 6:22
Fotó: NARCISO CONTRERAS Forrás: ANADOLU
Ukrajnában továbbra is zajlik a mozgósítás, a tisztek pedig rendületlenül járják az utcákat. A legújabb felvételen az látható, amint egy fiatal férfit cibálnak az emberrablók a már jól ismert kisbusz irányába. 

Az emberrablók továbbra is portyáznak
Az emberrablók továbbra is portyáznak. Fotó: Anadolu/Narciso Contreras

A felvételt egy autós készítette, aki azonban láthatólag még lassítani sem mert az egyenruhások mellett, azonban sikeresen örökítette meg az ukrajnai valóságot. 

A négy emberrabló láthatólag idegesen cibál egy fiatal férfit a kisbusz irányába, amit már jól ismernek az ország minden pontján. A sofőr diszkréciójának pedig megvan az oka, hiszen az egyenruhások az elmúlt időszakban már a civilek elleni erőszaktól sem riadnak vissza. Több olyan felvétel is napvilágot látott, amelyen különböző kényszerítő eszközöket alkalmaznak a jogtalan intézkedést megörökíteni próbáló civilek ellen. 

Az egyik ilyen eset során egy nő azt próbálta videóra venni, ahogy egy földön fekvő férfit sokkolnak, azonban a kamerát látva az egyik egyenruhás paprikaspray-t vetett be. 

Az ukrán társadalom azonban érezhetően kezdi elérni a tűréshatárát. A civilek már több esetben is kiálltak az erőszakos emberrablók ellen, nemrég pedig Odesszában sikeresen akadályozták meg egy férfi besorozását. A civilekből álló csoportosulás a közlés szerint az egyenruhásokra is rátámadt, akik közül többen meg is sérültek. 

A kérdés így már csak az, hogy az ukrán vezetés meddig kívánja még folytatni erőszakos gyakorlatát és mikor mondja azt az ukrán társadalom, hogy elég volt. 

Borítókép: Toborzó tisztek igazoltatnak egy férfit (Fotó: AFP)

