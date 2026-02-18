Ukrajnakényszersorozásemberrabló

Rátámadt a tömeg az emberrablókra

Odesszában nem mindennapi esetről számolt be a toborzóiroda közösségi oldalán. A hírek szerint civilek egy csoportja rátámadt az emberrablókra, akik közül többen is megsérültek, habár azt nem részletezték, hogy hányan és milyen súlyosan.

2026. 02. 18. 4:55
Az ukrán toborzók ezúttal embereikre akadtak, miután a beszámolók alapján egy civilekből álló csoportosulás rájuk támadt. Az emberrablók közül többen is megsérültek az incidens során, azonban pontos részleteket nem közöltek – írja az Origo. 

A beszámoló szerint a civilekből álló csoport fizikai erőszakot és könnygázt alkalmazott a katonák ellen, ami különféle sérüléseket okozott a tiszteknek, beleértve a szemhéjuk kémiai égési sérüléseit is. A támadásban egy katonai jármű és kamerák is megrongálódtak. „Ahelyett, hogy eleget tettek volna az ukrán fegyveres erők képviselőinek törvényes követeléseinek, a tömeg akadályozta az állami tevékenységeket a mozgósításra való felkészülés területén” – közölte az Odessza Megyei Területi Toborzó Központ.

Arról azonban nem osztottak meg pontos információt, hogy az egyenruhások közül hányan és milyen súlyos sérüléseket szenvedtek. 

Miközben Ukrajna fokozza mozgósítási erőfeszítéseit, a behívó hivatalokat gyakran vádolják jogellenes, erőszakos intézkedésekkel. Dmitro Lubinec, Ukrajna emberi jogi ombudsmanja február 9-én a parlamentben elmondta, hogy 2025-ben 6127 panaszt kapott a sorozási tisztek által elkövetett esetleges jogsértések miatt. A panaszok száma csaknem kétszerese a 2024-esnek, amikor az ombudsman 3312 fellebbezést kapott. 2023-ban 514-en nyújtottak be hasonló panaszt, szemben a 2022-es mindössze 18-cal.

Jól láthatóan tehát az ukrán társadalom kezd egyre feszültebb lenni, az erőszakos intézkedések okán pedig a hasonló összetűzések a jövőben várhatóan egyre gyakoribbak lesznek. Habár papíron a toborzóknak kötelező lenne a testkamera viselése, ez a gyakorlatban nem valósul meg. 

Több esetet is rögzítettek azonban a civilek, amely során a maszkban lévő egyenruhások könnygázt és sokkolót vetnek be nemcsak az intézkedés alá vont személy, de a róluk felvételt készítő civilek ellen is. 

Borítókép: Ukrán sorozók igazoltatnak egy férfit (Fotó: AFP)

