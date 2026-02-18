Az ukrán toborzók ezúttal embereikre akadtak, miután a beszámolók alapján egy civilekből álló csoportosulás rájuk támadt. Az emberrablók közül többen is megsérültek az incidens során, azonban pontos részleteket nem közöltek – írja az Origo.

Az emberrablók ezúttal embereikre akadtak Odesszában

Fotó: Anadolu/Narciso Contreras

A beszámoló szerint a civilekből álló csoport fizikai erőszakot és könnygázt alkalmazott a katonák ellen, ami különféle sérüléseket okozott a tiszteknek, beleértve a szemhéjuk kémiai égési sérüléseit is. A támadásban egy katonai jármű és kamerák is megrongálódtak. „Ahelyett, hogy eleget tettek volna az ukrán fegyveres erők képviselőinek törvényes követeléseinek, a tömeg akadályozta az állami tevékenységeket a mozgósításra való felkészülés területén” – közölte az Odessza Megyei Területi Toborzó Központ.