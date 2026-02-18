Az ukrán toborzók ezúttal embereikre akadtak, miután a beszámolók alapján egy civilekből álló csoportosulás rájuk támadt. Az emberrablók közül többen is megsérültek az incidens során, azonban pontos részleteket nem közöltek – írja az Origo.
A beszámoló szerint a civilekből álló csoport fizikai erőszakot és könnygázt alkalmazott a katonák ellen, ami különféle sérüléseket okozott a tiszteknek, beleértve a szemhéjuk kémiai égési sérüléseit is. A támadásban egy katonai jármű és kamerák is megrongálódtak. „Ahelyett, hogy eleget tettek volna az ukrán fegyveres erők képviselőinek törvényes követeléseinek, a tömeg akadályozta az állami tevékenységeket a mozgósításra való felkészülés területén” – közölte az Odessza Megyei Területi Toborzó Központ.
Arról azonban nem osztottak meg pontos információt, hogy az egyenruhások közül hányan és milyen súlyos sérüléseket szenvedtek.
