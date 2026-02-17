Kényszersorozás: az ukrán civilek Zelenszkij emberrablóitól jobban félnek, mint a harcoktól + videó

Több beszámoló kering arról, hogy sokan már inkább Zelenszkij emberrablóitól félnek, nem a harcoktól. Az ukrán elnök irányítása alatt a toborzók egyre keményebben lépnek fel, az akciókról készült felvételek pedig gyorsan terjednek az interneten. A közösségi médiában egymást érik a kényszersorozásról szóló felháborodott bejegyzések, írja az Origo.
A nyugat-ukrajnai térségekben sokak szemében már a sorozást végrehajtó szervek számítanak a legnagyobb fenyegetésnek.
Deutsche Welle riportjában – amelyet a Pravda is ismertetett – egy toborzó arról beszélt: a helyiek közül egyre többen nem az orosz erőktől tartanak, hanem azoktól a hatóságoktól, amelyek a mozgósítást végzik. Nap mint nap új videók kerülnek elő az utcai razziákról.
Dnyipro városában egy szerencsétlen férfi a sárban taposva próbált elmenekülni, a toborzók azonban elfogták, és végül kényszerrel feltették egy buszra.
