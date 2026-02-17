Rendkívüli

Orbán Balázs: A magyar-amerikai kapcsolatok alapja a két ország vezetője közötti szívélyes viszony – Kövesse nálunk élőben! + videó

kényszersorozáshadiállapotkatonai toborzásTCKZelenszkijorosz-ukrán háború

Kényszersorozás: az ukrán civilek Zelenszkij emberrablóitól jobban félnek, mint a harcoktól + videó

Súlyos létszámhiánnyal küzd az ukrán hadsereg, emiatt már szinte bármit megengednek maguknak a toborzók. Egyre több videó terjed arról, hogy járókelőket visznek el a nyílt utcáról. A kényszersorozásnak ráadásul magyar áldozatai is vannak.

2026. 02. 17. 7:12
Kényszersorozás: az ukrán civilek Zelenszkij emberrablóitól félnek, nem a harcoktól Forrás: AFP
Több beszámoló kering arról, hogy sokan már inkább Zelenszkij emberrablóitól félnek, nem a harcoktól. Az ukrán elnök irányítása alatt a toborzók egyre keményebben lépnek fel, az akciókról készült felvételek pedig gyorsan terjednek az interneten. A közösségi médiában egymást érik a kényszersorozásról szóló felháborodott bejegyzések, írja az Origo.

Kényszersorozás: a civilek már jobban félnek a toborzóktól, mint a fronttól – videó
Kényszersorozás: a civilek már jobban félnek a toborzóktól, mint a fronttól – videó Fotó: AFP

A nyugat-ukrajnai térségekben sokak szemében már a sorozást végrehajtó szervek számítanak a legnagyobb fenyegetésnek.

Deutsche Welle riportjában – amelyet a Pravda is ismertetett – egy toborzó arról beszélt: a helyiek közül egyre többen nem az orosz erőktől tartanak, hanem azoktól a hatóságoktól, amelyek a mozgósítást végzik. Nap mint nap új videók kerülnek elő az utcai razziákról.

Dnyipro városában egy szerencsétlen férfi a sárban taposva próbált elmenekülni, a toborzók azonban elfogták, és végül kényszerrel feltették egy buszra.

Sokan úgy érzik, már sehol sincsenek biztonságban, Zelenszkij emberei civil járművekkel járják az utcákat, és így viszik el a kiszemelteket.

Egy másik felvételen az látszik, hogy a toborzók még azt sem engedték meg egy férfinak, hogy befejezze a generátor feltöltését, már vitték is.

Kijevben is hasonló jelenet zajlott le. Egy férfi menekülni próbált, ám a fölényben lévő toborzók gyorsan utolérték. 

Hárman fogták le, majd betuszkolták az autóba.

A területi toborzóközpontok utcai akciói egyre hevesebb ellenállást váltanak ki. A Strana hosszú listát közöl a közelmúlt incidenseiről. Beszámolójuk szerint Dnyipróban egy férfi késsel támadt két TCK-alkalmazottra; Lvivben pedig egy nő lőtt rá a rendőröket és toborzókat szállító járműre. Egy, a közösségi médiában terjedő videó szerint Dnyipróban a toborzóközpont (TCK) munkatársai egy futárt vettek célba, azonban sem ő, sem a társa nem hagyták magukat. A felvételen több egyenruhás próbálja megállítani a futárt, aki hevesen ellenáll. 

Egy nő is odarohan, közbe akar lépni, mintha a férfit védené. 

A dulakodás gyorsan elfajul: a futár megüti az egyik tisztet, majd a földre viszi. A videóhoz fűzött megjegyzésben azt írták: a futár visszavág.

A toborzóközpont (TCK) munkatársai már attól sem riadnak vissza, hogy hajléktalan embereket vigyenek el.

A kényszersorozásról egyre brutálisabb beszámolók keringenek

Újabb és újabb felvételek mutatják, hogyan hurcolnak el embereket közterületekről. Az egyik esetben a buszon csaptak le Zelenszkij emberrablói, máskor boltból rángattak ki civileket, de volt olyan is, amikor hoppon maradtak az erőszakos toborzók. A gyermekkora óta szívbetegséggel küzdő Rebán Zsoltot a katonai szolgálatra való alkalmatlanságát megállapító határozatok ellenére hurcolták magukkal, ő később a kiképzőközpontban halt meg. 

Borítókép: Pillanatkép a frontról – ukrán katonák befogják a fülüket a robbanások zaja miatt (Fotó: AFP)

