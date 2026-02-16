Kényszersorozás: játszótérről és üzletből hurcolják el az embereket + videó

A hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni a sorait. Egy TCK-tiszt a Strananak arról beszélt, hogy hatalmas a létszámhiány, ráadásul az utcán összegyűjtöttek jelentős része alkalmatlan a katonai szolgálatra. Ukrajnában tovább tágítják a mozgósítás kereteit: a jövőben már a hatvan év feletti férfiak is beléphetnek a hadseregbe egyéves szerződéssel. Ezt Volodimir Zelenszkij legújabb rendelete teszi lehetővé, amely a hadiállapot idejére módosítja a kényszersorozás szabályait.
Közben nap mint nap új videók kerülnek elő az utcai razziákról: Odesszában korábban ismét egy „önkéntest” rángattak fel egy buszra, miközben a járókelők döbbenten figyelték az akciót.
A kényszersorozásnak magyar áldozatai is vannak
A kényszersorozásnak magyar áldozatai is vannak. Tavaly a kárpátaljai Sebestyén József szenvedett olyan súlyos sérüléseket a toborzás, majd a kiképzés során, hogy néhány nap után belehalt a brutális bánásmód következményeibe. Nemrégiben pedig a beregszászi járásól elhurcolt kárpátaljai magyar férfi lett az áldozata az ukrajnai kényszersorozásnak.
Rebán Zsoltot az utcáról kényszerrel vitték el a toborzók, annak ellenére, hogy súlyos szívbetegsége miatt korábban több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra.
A férfi a kiképzőközpontban rosszul lett, majd meghalt. Orbán Viktor miniszterelnök a történtek kapcsán bejelentette, hogy a magyar kormány döntött: haladéktalanul kiutasítják Magyarország területéről azokat az ukrán személyeket, akik kényszersorozásban vesznek részt.
Borítókép: TCK-tisztek utcai igazoltatás közben (Fotó: AFP)
