Kényszersorozás: játszótérről és üzletből hurcolják el az embereket + videó

Miközben Oroszország folyamatosan nyomul előre, Ukrajnának kétségbeesett intézkedéseket kell tennie a katonai utánpótlás biztosítása érdekében. A kényszersorozásról egyre brutálisabb beszámolók keringenek. Újabb és újabb felvételek mutatják, hogyan hurcolnak el embereket közterületekről: most épp egy játszótérről és a buszmegállóból.

2026. 02. 16. 5:31
Az utcai igazoltatások félelmet keltenek az emberekben Forrás: AFP
A kijevi kormány által alkalmazott kényszersorozási módszerek aggodalmat és visszatetszést keltenek a lakosság körében. Egyre több civil számol be hasonló tapasztalatokról, ahol a sorozás inkább emlékeztet elhurcolásra, mint jogszerű katonai behívásra. 

A kényszersorozásról egyre brutálisabb beszámolók keringenek
A kényszersorozásról egyre brutálisabb beszámolók keringenek. Fotó: AFP

A Dnyipró városában rögzített felvétel nagy visszhangot váltott ki. A videón az látszik, hogy egy férfit két egyenruhás kivezet egy üzletből, miközben a többi civil döbbenten figyeli, mi történik. A fiatalember láthatóan próbál ellenállni. Néhány lépés után megbotlik és a földre esik, de a férfiak nem engedik el. 

A lábánál fogva húzzák tovább, majd így emelik be a közelben várakozó kisbuszba. 

Egy másik videó Zelenszkij szülővárosából került elő, itt egy játszótérről rángattak el egy férfit az emberrablók. A videóhoz ironikus hangnemben azt írták:

Itt a következő »önkéntes«, akit kézen fogva vezetnek a TCK buszhoz.

 

A hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni a sorait. Egy TCK-tiszt a Strananak arról beszélt, hogy hatalmas a létszámhiány, ráadásul az utcán összegyűjtöttek jelentős része alkalmatlan a katonai szolgálatra. Ukrajnában tovább tágítják a mozgósítás kereteit: a jövőben már a hatvan év feletti férfiak is beléphetnek a hadseregbe egyéves szerződéssel. Ezt Volodimir Zelenszkij legújabb rendelete teszi lehetővé, amely a hadiállapot idejére módosítja a kényszersorozás szabályait

Közben nap mint nap új videók kerülnek elő az utcai razziákról: Odesszában korábban ismét egy „önkéntest” rángattak fel egy buszra, miközben a járókelők döbbenten figyelték az akciót.

A kényszersorozásnak magyar áldozatai is vannak

A kényszersorozásnak magyar áldozatai is vannak. Tavaly a kárpátaljai Sebestyén József szenvedett olyan súlyos sérüléseket a toborzás, majd a kiképzés során, hogy néhány nap után belehalt a brutális bánásmód következményeibe. Nemrégiben pedig a beregszászi járásól elhurcolt kárpátaljai magyar férfi lett az áldozata az ukrajnai kényszersorozásnak. 

Rebán Zsoltot az utcáról kényszerrel vitték el a toborzók, annak ellenére, hogy súlyos szívbetegsége miatt korábban több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra. 

A férfi a kiképzőközpontban rosszul lett, majd meghalt. Orbán Viktor miniszterelnök a történtek kapcsán bejelentette, hogy a magyar kormány döntött: haladéktalanul kiutasítják Magyarország területéről azokat az ukrán személyeket, akik kényszersorozásban vesznek részt

Borítókép: TCK-tisztek utcai igazoltatás közben (Fotó: AFP)

Bogár László
idezojelekukrajna

Zé terv

Bogár László avatarja

Az európai integráció, amelynek ez a történelmileg legutolsó megjelenési formája, amit Európai Uniónak hívnak, ugyanúgy amerikai birodalmi projekt, mint a NATO, az egyik a megszállás hatalomgazdasági, a másik a katonai intézményrendszere.

