Kényszersorozás: játszótérről és üzletből hurcolják el az embereket + videó

A kijevi kormány által alkalmazott kényszersorozási módszerek aggodalmat és visszatetszést keltenek a lakosság körében. Egyre több civil számol be hasonló tapasztalatokról, ahol a sorozás inkább emlékeztet elhurcolásra, mint jogszerű katonai behívásra.

A kényszersorozásról egyre brutálisabb beszámolók keringenek. Fotó: AFP

A Dnyipró városában rögzített felvétel nagy visszhangot váltott ki. A videón az látszik, hogy egy férfit két egyenruhás kivezet egy üzletből, miközben a többi civil döbbenten figyeli, mi történik. A fiatalember láthatóan próbál ellenállni. Néhány lépés után megbotlik és a földre esik, de a férfiak nem engedik el.