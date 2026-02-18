idezojelek
Vélemény

A katasztrófa maga az ember?

Egyre csak azt hangoztatjuk, hogy ez nem a mi háborúnk. Nem bizony! Csak éppen mi szenvedjük el, s nem a brüsszeli siserahad.

Kondor Katalin
2026. 02. 18.
Fotó: SERGEI SUPINSKY
Jó lenne erre a kérdésre igazat válaszolni, pontosabban szólva azt mondani, hogy igen, a katasztrófa maga az ember, amikor arról van szó, hogy létünk tönkretételére törekszik. Ám ehhez nincs elég ismeretem, csak sejtésem van, hogy bizton mondjak igent. Azt viszont állítom, hogy amiben élünk, az már bizony a katasztrófák kora, már ha egyáltalán meg tudjuk pontosan határozni, hogy mi a katasztrófa. Az értelmező szótárok úgy fogalmaznak, hogy a katasztrófa görög eredetű szó, hirtelen bekövetkező, óriási pusztítással, megsemmisüléssel, vagy mélyreható negatív következményekkel járó eseményt jelent. Emberéleteket követel, anyagi javakat rombol le, s ami a legjellemzőbb, többnyire elháríthatatlan. No már most, ezen meghatározások az elmúlt időszakban bizony igaznak bizonyultak, elég, ha csak a természeti, pusztító jelenségeket emlegetjük, vulkánkitöréseket, földrengéseket, időjárási tragédiákat, ám sajnos leginkább mégis az emberi „tevékenység” okozott az elmúlt időszakban éppen elég bajt, például egy elhúzódó háborút, életterünkhöz igencsak közel. Tehát világos, hogy az ember a felelős. Aki nem hivatásszerűen foglalkozik a katasztrófának hívott jelenségekkel, az azt is tudja, hogy katasztrófát nem feltétlenül a titokzatos időjárás, a légköri jelenségek, viharok stb. okozhatnak, hanem maga az ember is. Szándékosan. Ilyen a háború is, meg még sok más, aljas cselekedet. Meglehet, e cikk címe is „igazabbnak” bizonyulna, ha kérdőjel nélkül úgy szólna: A gyártott katasztrófák kora. Csakhogy gyártani bármit csak az ember tud.

Háborúság mindig volt az emberiség életében, ám bizonyára sok-sok évszázadon keresztül nem volt olyan jelenség, amely arra irányult volna, hogy mesterséges katasztrófákat idéztek volna elő bizonyos emberek. Meglehet, hogy megpróbálták, de az biztos, hogy nem tudtak vele odáig elmenni, hogy az egész emberiség fenyegetve érezze magát. Mára ez már valósággá vált, itt él velünk a mindennapjainkban, háborúság, kényszeroltások, vírusok, szándékosan gerjesztett járványok ránkszabadítása, no meg veszélyes időjárási furcsaságok mesterséges előidézésének formájában. Hogy ezek a szándékok, tervek léteznek, az ma már cáfolhatatlan, mert a világ urai időnként el is szólják magukat az ilyen-olyan terveiket illetően, csak éppen nincs kezünkben a védekezés, a tiltakozás lehetősége, ha nem tévedek. Mert az érdek, a cél éppen az, s ez már talán minden gondolkodó embernek feltűnt, hogy értelmes emberek helyett bábokká változtassák az emberiséget. S akkor azt művelnek velük, amit csak akarnak. Ez a korszak már megkezdődött szerintem, bábkormányok és bábemberek „gyártásával”. No meg folytonos ijesztgetésekkel, katasztrófák előidézésével, és így tovább. Magam azt tapasztalom, hogy a Covid nevű oltási botrány, no meg az eltitkolhatatlan oltás-károsultak kissé erőtlen, de mégis bátor ellenállása kis fényt hozott a lázadás nélküli éjszakába, vagy legalább is némi reményt és tapasztalatot adott ahhoz, hogy a katasztrófák kora ne váljon csakis gyártott katasztrófák korává.

Az igazi katasztrófa mégis azt mondom, az emberi ostobaság. Az egymás elleni folytonos fenekedés. Mely ez idő tájt is él, virul és nyomorba dönt, csak éppen képtelenek vagyunk látni a veszélyeit. Bizonyíték igen sok van. Elég, ha csak a szándékosan „kevert” társadalmak folyamatban lévő „építgetésére” gondolunk, magyarán a migráns-simogatásra, meg befogadásukra, melyet akár Soros-tervnek, pontosabban annak megvalósítására törekvő tervnek is nevezhetünk. Erre számtalan bizonyíték van már, most nem idézném a nagy machinátor Sorost, aki az emberiség keveredésének nagy híve, s ami a nagyobb baj, szorgalmasan dolgozik is a keveredés megvalósításán. Mert hagyjuk. Persze hagyunk mást is.

Meg kellett élnünk azt is például, hogy a minapi – február 14-i Magyar Nemzetben azt olvashattuk, hogy Ukrajna kormányváltást akar. Mármint nálunk. A mutogatós bácsi, azaz Zelenszkij fejezte ki ebbéli óhaját, és nem szakadt rá az ég – senkire. A katasztrófa tényleg az ember! Ja, ki ne hagyjam, a csókos asszony haverja azt is elintézte féktelen bosszúvágyában, hogy nem engedik újraindítani a kőolajszállítást hozzánk a Barátság vezetéken. Nem ragoznám tovább a képtelen történeteket, miközben egyre csak azt hangoztatjuk, hogy ez nem a mi háborúnk. Nem bizony! Csak éppen mi szenvedjük el, s nem a brüsszeli siserahad. Ugyanis most úgy állunk, hogy a csókos asszony és a mutogatós bácsi diktálja a tempót. Haverjaikkal együtt. Nem a békepártiaknak áll a zászló. Mi jön, mi jöhet még? – kérdezheti a józan ember. Nem tudom a választ. Ez idő tájt ugyanis tényleg azt bizonyítjuk, hogy a katasztrófa maga az ember.

Van énnekem egy kedves ismerősöm, ő klímatörténész, és roppant érdekes dolgokat tud mesélni, élmény hallgatni őt. Rácz Lajosnak hívják, s a szegedi egyetem tanára. Egy vele történt beszélgetésben, amikor az úgynevezett klímahelyzetről volt szó, azt kérdezték tőle, mi fog történni? A válaszban állítólag a kedvenc zenei együttesét idézte, amikor erre a kérdésre azt felelte: „Ha nem készülünk fel a látható és várható változásokra, akkor olyanok leszünk, mintha egy bokszoló hátratett kézzel akarna mérkőzni a ringben … Mi fog történni? Hogy az egyik kedvenc együttesemet idézzem: Fekszel a ringben és számolnak, de te fejben végig máshol vagy.”

Készüljünk tehát! S ha máshol vagyunk fejben, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy a katasztrófa tényleg az ember.

A szerző újságíró

