Jó lenne erre a kérdésre igazat válaszolni, pontosabban szólva azt mondani, hogy igen, a katasztrófa maga az ember, amikor arról van szó, hogy létünk tönkretételére törekszik. Ám ehhez nincs elég ismeretem, csak sejtésem van, hogy bizton mondjak igent. Azt viszont állítom, hogy amiben élünk, az már bizony a katasztrófák kora, már ha egyáltalán meg tudjuk pontosan határozni, hogy mi a katasztrófa. Az értelmező szótárok úgy fogalmaznak, hogy a katasztrófa görög eredetű szó, hirtelen bekövetkező, óriási pusztítással, megsemmisüléssel, vagy mélyreható negatív következményekkel járó eseményt jelent. Emberéleteket követel, anyagi javakat rombol le, s ami a legjellemzőbb, többnyire elháríthatatlan. No már most, ezen meghatározások az elmúlt időszakban bizony igaznak bizonyultak, elég, ha csak a természeti, pusztító jelenségeket emlegetjük, vulkánkitöréseket, földrengéseket, időjárási tragédiákat, ám sajnos leginkább mégis az emberi „tevékenység” okozott az elmúlt időszakban éppen elég bajt, például egy elhúzódó háborút, életterünkhöz igencsak közel. Tehát világos, hogy az ember a felelős. Aki nem hivatásszerűen foglalkozik a katasztrófának hívott jelenségekkel, az azt is tudja, hogy katasztrófát nem feltétlenül a titokzatos időjárás, a légköri jelenségek, viharok stb. okozhatnak, hanem maga az ember is. Szándékosan. Ilyen a háború is, meg még sok más, aljas cselekedet. Meglehet, e cikk címe is „igazabbnak” bizonyulna, ha kérdőjel nélkül úgy szólna: A gyártott katasztrófák kora. Csakhogy gyártani bármit csak az ember tud.

Háborúság mindig volt az emberiség életében, ám bizonyára sok-sok évszázadon keresztül nem volt olyan jelenség, amely arra irányult volna, hogy mesterséges katasztrófákat idéztek volna elő bizonyos emberek. Meglehet, hogy megpróbálták, de az biztos, hogy nem tudtak vele odáig elmenni, hogy az egész emberiség fenyegetve érezze magát. Mára ez már valósággá vált, itt él velünk a mindennapjainkban, háborúság, kényszeroltások, vírusok, szándékosan gerjesztett járványok ránkszabadítása, no meg veszélyes időjárási furcsaságok mesterséges előidézésének formájában. Hogy ezek a szándékok, tervek léteznek, az ma már cáfolhatatlan, mert a világ urai időnként el is szólják magukat az ilyen-olyan terveiket illetően, csak éppen nincs kezünkben a védekezés, a tiltakozás lehetősége, ha nem tévedek. Mert az érdek, a cél éppen az, s ez már talán minden gondolkodó embernek feltűnt, hogy értelmes emberek helyett bábokká változtassák az emberiséget. S akkor azt művelnek velük, amit csak akarnak. Ez a korszak már megkezdődött szerintem, bábkormányok és bábemberek „gyártásával”. No meg folytonos ijesztgetésekkel, katasztrófák előidézésével, és így tovább. Magam azt tapasztalom, hogy a Covid nevű oltási botrány, no meg az eltitkolhatatlan oltás-károsultak kissé erőtlen, de mégis bátor ellenállása kis fényt hozott a lázadás nélküli éjszakába, vagy legalább is némi reményt és tapasztalatot adott ahhoz, hogy a katasztrófák kora ne váljon csakis gyártott katasztrófák korává.