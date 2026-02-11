Mi folyik itt?

Rendezgetem irataimat – nem nehéz kitalálni, miért –, s a felesleg kidobásának örömét gyakorta élem át. Ami viszont egyelőre megmarad, az még fontos, mert bizony vannak olyan események, nyilatkozatok, amikről nem szabadna elfeledkezni, s kidobni a meglévő bizonyítékokat, iratokat, hanem a dolgok megértését elősegítve nem árt megőrizni ezeket. Kidobálgatásaim közepette a minap elő is került jó néhány korábban eltett újságcikk meg saját írás. Nagyobb részük arról szólt, hogy a világ jelentős része komplett elmebajban szenved, mert odáig jutottunk, hogy szaporodnak azok a jelenségek, melyek az együttélés elemi követelményeit sem tartják be. Mi több, nem tisztelik a másikat, sőt olykor gyűlölik is, valamint folyamatosan provokálják. 2022-ből például egy olyan cikk került elő, melyben bizonyos Olaf Scholz német kancellár azt találta mondani, hogy Putyin elnök attól fél, a demokrácia Nyugatról átterjed majd hazájára, Oroszországra, ezért évek óta az Európai Unió és a NATO elpusztításán dolgozik. Mit mondjunk, az oroszok szerencséjére nem terjedt át a nyugati demokrácia hozzájuk. Amúgy meg ennél nagyobb marhaságokat is mondtak már neves politikusok, de ami a jelen életünk nagy gondja, az az, hogy kire hallgassunk? Hiszen immár hiteltelenné váltak a világ önjelölt váteszei, jelzem Scholz is annak bizonyult, de azért bőven maradt a nyakunkon számos önjelölt vátesz is még, bár okos előrelátás cseppet sem jellemzi őket.

Maradjunk azért még 2022-nél, amikor is Ursula von der Leyen elmerészkedett az Egyesült Államokba, s ott a Princeton Egyetemen előadást is tartott, s azt találta mondani, mégpedig az akkori olasz választásokra utalva, hogy „figyelemmel kísérjük az itáliai voksolást, s ha a dolgok nehéz irányba mennek – én már beszéltem Magyarországról és Lengyelországról –, vannak eszközeink”. Nyilván a választások befolyásolására, meghamisítására gondolt a hölgy. És ez a hölgy azóta is Európa Uniónak az első embere. S nem szakadt le az ég. Ismétlem, 2022-ben történt ez, s nyugodtan mondhatjuk, hogy az arroganciát illetően semmi sem változott. Azaz mégis! Éppen most. Bárki hallhatta, elmarasztalta az EU bírósága Magyarországot, amiért a magyar kormány szembement az unió közös álláspontjával egy 2020-as ENSZ-szavazáson, ami a cannabis besorolásáról szólt, s egyedül mi szavaztunk a legalizálása ellen. Íme az Európai Unió és végtelenül romlott tanácsnokai! Ez kellett nekünk?