Mi folyik itt?

Elmarasztalta az EU bírósága Magyarországot, amiért a magyar kormány szembement az unió közös álláspontjával egy 2020-as ENSZ-szavazáson, ami a cannabis besorolásáról szólt.

európai unióoroszországegyesült államokursula von der leyen 2026. 02. 11. 5:38
Fotó: AFP/MARKUS SCHOLZ
Rendezgetem irataimat – nem nehéz kitalálni, miért –, s a felesleg kidobásának örömét gyakorta élem át. Ami viszont egyelőre megmarad, az még fontos, mert bizony vannak olyan események, nyilatkozatok, amikről nem szabadna elfeledkezni, s kidobni a meglévő bizonyítékokat, iratokat, hanem a dolgok megértését elősegítve nem árt megőrizni ezeket. Kidobálgatásaim közepette a minap elő is került jó néhány korábban eltett újságcikk meg saját írás. Nagyobb részük arról szólt, hogy a világ jelentős része komplett elmebajban szenved, mert odáig jutottunk, hogy szaporodnak azok a jelenségek, melyek az együttélés elemi követelményeit sem tartják be. Mi több, nem tisztelik a másikat, sőt olykor gyűlölik is, valamint folyamatosan provokálják. 2022-ből például egy olyan cikk került elő, melyben bizonyos Olaf Scholz német kancellár azt találta mondani, hogy Putyin elnök attól fél, a demokrácia Nyugatról átterjed majd hazájára, Oroszországra, ezért évek óta az Európai Unió és a NATO elpusztításán dolgozik. Mit mondjunk, az oroszok szerencséjére nem terjedt át a nyugati demokrácia hozzájuk. Amúgy meg ennél nagyobb marhaságokat is mondtak már neves politikusok, de ami a jelen életünk nagy gondja, az az, hogy kire hallgassunk? Hiszen immár hiteltelenné váltak a világ önjelölt váteszei, jelzem Scholz is annak bizonyult, de azért bőven maradt a nyakunkon számos önjelölt vátesz is még, bár okos előrelátás cseppet sem jellemzi őket.

Maradjunk azért még 2022-nél, amikor is Ursula von der Leyen elmerészkedett az Egyesült Államokba, s ott a Princeton Egyetemen előadást is tartott, s azt találta mondani, mégpedig az akkori olasz választásokra utalva, hogy „figyelemmel kísérjük az itáliai voksolást, s ha a dolgok nehéz irányba mennek – én már beszéltem Magyarországról és Lengyelországról –, vannak eszközeink”. Nyilván a választások befolyásolására, meghamisítására gondolt a hölgy. És ez a hölgy azóta is Európa Uniónak az első embere. S nem szakadt le az ég. Ismétlem, 2022-ben történt ez, s nyugodtan mondhatjuk, hogy az arroganciát illetően semmi sem változott. Azaz mégis! Éppen most. Bárki hallhatta, elmarasztalta az EU bírósága Magyarországot, amiért a magyar kormány szembement az unió közös álláspontjával egy 2020-as ENSZ-szavazáson, ami a cannabis besorolásáról szólt, s egyedül mi szavaztunk a legalizálása ellen. Íme az Európai Unió és végtelenül romlott tanácsnokai! Ez kellett nekünk?

Tényleg, mi folyik itt? Mi köze ehhez a bandához egy normális és gyermekét józan és egészséges embernek felnevelni óhajtó szülőnek? Avagy holnaptól már fegyvert is hordhat mindenki az összes zsebében? Mert az unió így kívánja? Mi folyik itt? Mi ez a ránk erőltetett – nem az egyetlen – kényszer? Mondja már meg valaki! Hol vagytok, orvosok, pedagógusok? Már rég ott kellene tiltakozni Brüsszelben sok ezer szülőnek, szakembernek! Az EU első emberének állítólag hét gyereke van. Nem hiszem el, mert akkor még nagyobb a bűne! Mit keresünk mi ebben a társaságban? Mondja már el végre valaki! Mi ez a káosz? Hol van a rend? Bár a legfontosabb kérdés mégis az, miért nem zavarjuk már el ezt a hihetetlenül tehetségtelen, rosszindulatú, bűnözőket maguk közt megtűrő senkiháziakat?

Válaszra várunk.

A szerző újságíró

