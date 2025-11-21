Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

főpolgármesterTiszafőpolgármester-helyettesSzepesfalvy Anna

Egy óra alatt kiderült: Tüttő Katából nem lesz főpolgármester-helyettes

A 33 fős Fővárosi Közgyűlésből 23-an már előre kijelentették, hogy nem akarják megszavazni Karácsony Gergely jelöltjét.

Gábor Márton
2025. 11. 21. 12:02
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A délelőtti órákban egy közösségi oldalán közzétett posztjában erősítette meg lapunk értesüléseit Karácsony Gergely, miszerint Tüttő Katát jelöli főpolgármester-helyettesnek. A főpolgármester a szocialista politikust díjazás nélkül, 2026 júniusáig nevezné ki helyettesének. 

Karácsony Gergely terve azonban mindössze másfél óra alatt megbukott, ugyanis elsőként a kormánypártok, majd a Podmaniczky-, végül pedig a Tisza-frakció is jelezte, nem támogatják Tüttő Kata megválasztását. Magyar Péter arról beszélt:

Karácsony Gergely ma a fővárosi szocialista polip egyik intézőjét, Tüttő Katát jelölte helyetteséül. Ennyi erővel jelölhette volna Hagyó Miklóst vagy épp Leisztinger Tamást is.

Hasonlóan értekezett Vitézy Dávid is, aki elmondta, 

Karácsony Gergely a fővárost behálózó szocialista polip foglya. Ennek újabb bizonyítéka ez a mostani jelölés.

A fővárosi Fidesz-frakció képviselője, Szepesfalvy Anna pedig lapunknak elmondta, 

Karácsony Gergelynek és az ő munkáját segítő többségi frakcióknak a dolga megteremteni a törvényes működést. Ezt az elmúlt több mint egy évben nem sikerült megtenniük, a főpolgármester pedig nem is törekedett a helyettesével kapcsolatos kérdések megoldására. Egyszer tett javaslatot, majd levetette azt a napirendről. Vagyis egyszer sem szavaztunk valójában a főpolgármester-helyettesek kérdéséről.

 

Borítókép: Tüttő Kata és Karácsony Gergely (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.