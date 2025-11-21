Egy óra alatt kiderült: Tüttő Katából nem lesz főpolgármester-helyettes

A délelőtti órákban egy közösségi oldalán közzétett posztjában erősítette meg lapunk értesüléseit Karácsony Gergely, miszerint Tüttő Katát jelöli főpolgármester-helyettesnek. A főpolgármester a szocialista politikust díjazás nélkül, 2026 júniusáig nevezné ki helyettesének.
Karácsony Gergely terve azonban mindössze másfél óra alatt megbukott, ugyanis elsőként a kormánypártok, majd a Podmaniczky-, végül pedig a Tisza-frakció is jelezte, nem támogatják Tüttő Kata megválasztását. Magyar Péter arról beszélt:
Karácsony Gergely ma a fővárosi szocialista polip egyik intézőjét, Tüttő Katát jelölte helyetteséül. Ennyi erővel jelölhette volna Hagyó Miklóst vagy épp Leisztinger Tamást is.
Hasonlóan értekezett Vitézy Dávid is, aki elmondta,
Karácsony Gergely a fővárost behálózó szocialista polip foglya. Ennek újabb bizonyítéka ez a mostani jelölés.
A fővárosi Fidesz-frakció képviselője, Szepesfalvy Anna pedig lapunknak elmondta,
Karácsony Gergelynek és az ő munkáját segítő többségi frakcióknak a dolga megteremteni a törvényes működést. Ezt az elmúlt több mint egy évben nem sikerült megtenniük, a főpolgármester pedig nem is törekedett a helyettesével kapcsolatos kérdések megoldására. Egyszer tett javaslatot, majd levetette azt a napirendről. Vagyis egyszer sem szavaztunk valójában a főpolgármester-helyettesek kérdéséről.
