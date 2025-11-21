Egy óra alatt kiderült: Tüttő Katából nem lesz főpolgármester-helyettes

A délelőtti órákban egy közösségi oldalán közzétett posztjában erősítette meg lapunk értesüléseit Karácsony Gergely, miszerint Tüttő Katát jelöli főpolgármester-helyettesnek. A főpolgármester a szocialista politikust díjazás nélkül, 2026 júniusáig nevezné ki helyettesének.

Karácsony Gergely terve azonban mindössze másfél óra alatt megbukott, ugyanis elsőként a kormánypártok, majd a Podmaniczky-, végül pedig a Tisza-frakció is jelezte, nem támogatják Tüttő Kata megválasztását. Magyar Péter arról beszélt:

Karácsony Gergely ma a fővárosi szocialista polip egyik intézőjét, Tüttő Katát jelölte helyetteséül. Ennyi erővel jelölhette volna Hagyó Miklóst vagy épp Leisztinger Tamást is.

Hasonlóan értekezett Vitézy Dávid is, aki elmondta,

Karácsony Gergely a fővárost behálózó szocialista polip foglya. Ennek újabb bizonyítéka ez a mostani jelölés.

A fővárosi Fidesz-frakció képviselője, Szepesfalvy Anna pedig lapunknak elmondta,