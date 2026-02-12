A románok újra lecsaptak, a Csíkszeredának ismét magyar zászlók miatt kell bűnhődnie

Szerdán a Csíkszereda hiába ütötte ki 5-0-ra a harmadosztályú Sporting Liestit idegenben a Román Kupa harmadik fordulójában – a korábbi magyar gólkirály Eppel Márton triplázott a mérkőzésen –, a csoportkörből így sem jutott tovább az együttes, mindeközben a Román Labdarúgó-szövetség ismét lecsapott a klubra. Az ok pedig már nem először a magyar zászlók használata.

A Csíkszereda győzelemmel búcsúzott a Román Kupából Fotó: Facebook/FK Csíkszereda

Csíkszereda: a román szövetség egyre súlyosabban bünteti a csapatot

A történet nem új. Még januárban, a 22. fordulóban a Csíkszereda 1-0-ra legyőzte a Botosanit – szintén Eppel góljával –, a szövetség azonban a lelátón elhelyezett magyar zászlók miatt ötezer euróra (közel 1.9 millió forint) büntette meg a székelyföldi csapatot. Akkor a Ferencváros és a Honvéd segítette ki a Csíkszeredát, a két fővárosi klub állta a pénzbüntetést.

A román szövetség most a hétvégi, UTA Arad elleni mérkőzést vette elő. A Székely Sport beszámolója szerint a szövetség most még durvább büntetést szabott ki a klubra. Szondy Zoltán klubelnök pedig külön kiemelte, hogy

a fegyelmi határozat ezúttal is a szabályzat 54. cikkének 6. bekezdésére hivatkozik, amely a sporteseményhez nem illő, provokatív – különösen rasszista, idegengyűlölő, diszkriminatív vagy becsmérlő – üzenetek közvetítését szankcionálja. A Csíkszereda 2.83 millió forintos pénzbüntetést kapott, tehát a szövetség emelt a téten.

Meglepő bejelentés a Csíkszereda győztes meccse után

Maradva még az Arad elleni meccsnél, a hazaik győzelme kisebb csodával ért fel, miután a vendégeknek 22 lövése is volt, hatszor a kaput is eltalálták, de gólt nem szereztek. Mindeközben a Csíkszereda kétszer találta el a kaput, és ebből két gólt szerzett. A román Gazeta Sporturilor írta meg a meccs kapcsán, hogy a vendégek edzője a vereség utáni sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a 19 éves David Barbu, noha az idényt kölcsönben töltené a klubnál, úgy döntött, hogy inkább visszatér az Universitatea Craiova második csapatához – ahelyett, hogy az élvonalban fejlődjön. A csatár 17 meccsen két gólt szerzett, minden bizonnyal a kevés játéklehetőség áll a döntés mögött, a Csíkszereda elleni meccsen a szünetben állt be.