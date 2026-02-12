Rendkívüli

Az ukránok nyíltan fenyegetik Magyarországot, Zelenszkij Brüsszellel karöltve be akar avatkozni a választásokba

CsíkszeredaRomániaRomán Labdarúgó-szövetségSzékelyföld

A románok újra lecsaptak, a Csíkszeredának ismét magyar zászlók miatt kell bűnhődnie

A januári büntetés után a Román Labdarúgó-szövetség újra a Csíkszereda ellen lépett fel. Az indok ezúttal is ugyanaz: magyar zászlók a lelátón. A székelyföldi klubot a hétvégi, Arad elleni 2-0-s siker után büntette meg a fegyelmi bizottság, ugyanakkor most már közel hárommillió forintnak megfelelő pénzbüntetésről van szó.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 7:52
Az FK Csíkszereda szurkolói büszkén rakják ki a magyar zászlót is a mérkőzéseiken
Az FK Csíkszereda szurkolói büszkén rakják ki a magyar zászlót is a mérkőzéseiken Forrás: facebook.com/fkcsikszereda
Szerdán a Csíkszereda hiába ütötte ki 5-0-ra a harmadosztályú Sporting Liestit idegenben a Román Kupa harmadik fordulójában – a korábbi magyar gólkirály Eppel Márton triplázott a mérkőzésen –, a csoportkörből így sem jutott tovább az együttes, mindeközben a Román Labdarúgó-szövetség ismét lecsapott a klubra. Az ok pedig már nem először a magyar zászlók használata.

A Csíkszereda győzelemmel búcsúzott a Román Kupából
A Csíkszereda győzelemmel búcsúzott a Román Kupából  Fotó: Facebook/FK Csíkszereda

Csíkszereda: a román szövetség egyre súlyosabban bünteti a csapatot

A történet nem új. Még januárban, a 22. fordulóban a Csíkszereda 1-0-ra legyőzte a Botosanit – szintén Eppel góljával –, a szövetség azonban a lelátón elhelyezett magyar zászlók miatt ötezer euróra (közel 1.9 millió forint) büntette meg a székelyföldi csapatot. Akkor a Ferencváros és a Honvéd segítette ki a Csíkszeredát, a két fővárosi klub állta a pénzbüntetést.

A román szövetség most a hétvégi, UTA Arad elleni mérkőzést vette elő. A Székely Sport beszámolója szerint a szövetség most még durvább büntetést szabott ki a klubra. Szondy Zoltán klubelnök pedig külön kiemelte, hogy 

a fegyelmi határozat ezúttal is a szabályzat 54. cikkének 6. bekezdésére hivatkozik, amely a sporteseményhez nem illő, provokatív – különösen rasszista, idegengyűlölő, diszkriminatív vagy becsmérlő – üzenetek közvetítését szankcionálja. A Csíkszereda 2.83 millió forintos pénzbüntetést kapott, tehát a szövetség emelt a téten.

Meglepő bejelentés a Csíkszereda győztes meccse után

Maradva még az Arad elleni meccsnél, a hazaik győzelme kisebb csodával ért fel, miután a vendégeknek 22 lövése is volt, hatszor a kaput is eltalálták, de gólt nem szereztek. Mindeközben a Csíkszereda kétszer találta el a kaput, és ebből két gólt szerzett. A román Gazeta Sporturilor írta meg a meccs kapcsán, hogy a vendégek edzője a vereség utáni sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a 19 éves David Barbu, noha az idényt kölcsönben töltené a klubnál, úgy döntött, hogy inkább visszatér az Universitatea Craiova második csapatához – ahelyett, hogy az élvonalban fejlődjön. A csatár 17 meccsen két gólt szerzett, minden bizonnyal a kevés játéklehetőség áll a döntés mögött, a Csíkszereda elleni meccsen a szünetben állt be.

A Csíkszereda egymás után két meccset nyert a bajnokságban, négy fordulóval az alapszakasz vége előtt a 13. helyen áll a 16 csapatos mezőnyben. Az utolsó négy körben már csupán egyetlen helyet kellett előrelépnie, hogy elkerülje az osztályozót. Ez messze nem lehetetlen, hiszen az előtte álló Petrolulnak ugyanúgy 25 pontja van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Pozsonyi Ádám
idezojelekjámbor andrás

Jámbor András jámbor népe

Pozsonyi Ádám avatarja

Nem, ők nem akarnak békét. Nem akarnak elfogadást, nem érzik úgy, hogy a másik ember is ember.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

