Egy elfeledett úttörő: a Talbot-Matra Rancho története

Máig élő gyerekkori emlékem a nyolcvanas évekből, amikor nyaranta – és gyakran karácsonykor is – az NSZK-ba disszidált nagynéném hazalátogatott a Magyar Népköztársaságba, a közértes rémségekhez képest hihetetlen gasztroélményt nyújtó nyugati csokoládékkal, kakaókkal, rágókkal, üdítőkkel és egyebekkel megpakolva. Ennél már csak akkori autója, a vajszínű Talbot-Matra Rancho váltott ki nagyobb lelkesedést: ujjal mutogattak rá az úton az emberek, amikor pedig parkolt, óriási hátsó terében játszóparadicsomot rendeztünk be az unokatestvéreimmel.

Kétfelé nyíló csomagtérajtó, felül függesztett hátsó ablaktörlő: csipetnyi első szériás Range Rover-beütés. Fotó: Matra Automobiles

Felnőttként nem lehetett könnyű értelmezni a dobozos IZS és a Lada Niva szerelemgyerekének tűnő, ám ügyes vonalaival és nagy műanyag felületeivel azoknál sokkal modernebbnek tűnő Ranchót. Mint később kiderült, a szegényes Merkúr-kínálat helyett valódi autóválasztékhoz szokott nyugati vásárlók sem igen tudták hová tenni ezt a francia csodát, mely több évtizeddel megelőzte a crossoverek divatját, és így meg nem értett zseni lett – hatévnyi gyártási ideje (1977–1983) alatt mindösszesen 58 ezer darabot tudtak eladni belőle, majd valódi utód nélkül eltűnt.

Bámulatos, milyen terepesre tudták szabni a Simca 1100 ártatlan orrát. Jól állnak neki a sárga francia fényszórók. Fotó: Matra Automobiles

Összkerékhajtás? Még mit nem!

Ez a családi és életmódautónak is szánt érdekesség Simca-Matra Rancho leánykori néven mutatkozott be a publikumnak az 1977. tavaszi Genfi Autószalonon, és nyáron már a szalonokban is állt, Németországban nem is olyan szerény, 18 ezer márkás árcédulával – egy Renault 4 Fourgonette jóval olcsóbb alternatíva volt a portyázó fiataloknak, az igazi Range Rover ugyanakkor csillagászati árat képviselt hozzá képest. Két évvel a bemutatása után átkeresztelték Talbot-Matra Rancho névre, aminek a hátterében a francia autóipar zűrös átalakulásai álltak (lásd a cikk végi keretes írást).

Készültek limitált szériái is, mint például a síelés szerelmeseit megszólító Davos. Fotó: Matra Automobiles

Érdekes, egyszersmind költséghatékony műszaki alapokra építkeztek a Matra mérnökei: a ferde hátúként Európában nagy számban eladott, de korosodó Simca 1100-asból, pontosabban annak pick-up kiviteléből faragták az új crossovert. A B oszlopig megegyezik vele a Rancho acélkarosszériája, mögötte pedig egy megemelt tetőmagasságú, panoráma oldalablakos műanyag felépítményben folytatódik, melyet hátul osztott (felnyitható üveges, lefelé nyíló alsó szekciójú) csomagtérajtón át lehet megpakolni, méghozzá ledöntött hátsó ülésnél rengeteg csomaggal.