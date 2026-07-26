Gyilkos csata után vesztette el Magyarország a férfi vízilabda Világkupa szuperdöntőjét

Nagy Ákos (fehér sapkában) küzd a görögök ellen - Fotó: SAEED KHAN / AFP

A második negyed magyar teljesítménye jobban nézett ki, mint az elsőé. Olyannyira, hogy 3.40-el a második negyed vége előtt Vigvári góljával 6-6 lett az állás. 2-5-ről 6-6, ez nem nézett ki rosszul. A tű fokán azonban nem sikerült átlépni, mert Szkumpakisz újra távolról köszönt be. Csoma végre védett egy nagyot, emberelőnybe kerültünk, de Vigvári a blokkba lőtt. Ezzel ért véget a második negyed, azaz a nagyszünetben 7-6-ra vezettek a görögök.

Először vezettünk a harmadik negyedben

A harmadik negyedben gyorsan emberelőnybe kerültünk, majd Jansik Szilárd lövése nyomán a labda átcsorgott a gólvonalon. Közben a magyar kapuba Gyapjas érkezett Csoma helyett. Gyapjas hamar megkapta az első gólt, Gkiuvecisz balról pattintotta be a labdát. Hatalmas volt az iram, majd Manhercz messziről egyenlített. Ez nagyon szép gólt volt. Továbbra is arra vártunk, hogy Magyarország végre megszerezze a vezetést. Erre a következő magyar támadásnál nyílt esély. Varga Zsolt időt kért, Zalánki pedig blokkal és kapussal együtt szerezte meg az első gólját.

Ezzel először vezettünk a döntőben - 9-8-ra.

Nem sokáig, mert Jansik kiállítását követően Gkiuvecisz egyenlíteni tudott. A két edző egyre hevesebben reklamált, a baj csak az volt, hogy Varga Vince 9-9-nél kihagyta a helyzetet, Szkumpakisz nem. Önmaga harmadik, csapata tizedik góljával a hellének megint visszavették a vezetést. Vigvári Vendel üresen maradt, ő nem hibázta el, 10-10, 2.25-el a harmadik negyed vége előtt. Purosz véleményes módon tplta el magától Zalánkit, majd gólt lőtt, a bírók nem fújták le ezt a nyilvánvaló, de nem túl látványos szabálytalanságot.

A kék sapkás görögök kemény feladat elé állították a magyarokat - Fotó: SAEED KHAN / AFP

38 másodperccel a harmadik negyed vége előtt emberelőnyben hagytuk ki a helyzetet, így az utolsó szünet 11-10-es görög vezetéssel kezdődött meg. Minden döntés a negyedik negyedre maradt.