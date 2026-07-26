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Gyilkos csata után vesztette el Magyarország a férfi vízilabda Világkupa szuperdöntőjét

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A magyar férfi vízilabda-válogatott 15-14-es vereséget szenvedett Sydney-ben a Világkupa döntőjében. A görögök szinte a meccs teljes időszakában vezettek, a magyar csapat csak a harmadik negyedben tudta átvenni a vezetést. A férfi vízilabda Világkupa győztese először lett a görög válogatott, amely története során először nyert világversenyt.

Magyar Nemzet
2026. 07. 26. 11:18
Szalai lő a görögök kapujára Fotó: SAEED KHAN Forrás: AFP
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Greeces Aristeidis Chalyvopoulos (R) and Hungarys Akos Nagy struggle for the ball during the mens final at the 2026 World Aquatics Water Polo World Cup Finals at the Sydney Aquatic Centre in Sydney on July 26, 2026. (Photo by SAEED KHAN / AFP) / --IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE--
Nagy Ákos (fehér sapkában) küzd a görögök ellen - Fotó: SAEED KHAN / AFP

A második negyed magyar teljesítménye jobban nézett ki, mint az elsőé. Olyannyira, hogy 3.40-el a második negyed vége előtt Vigvári góljával 6-6 lett az állás. 2-5-ről 6-6, ez nem nézett ki rosszul. A tű fokán azonban nem sikerült átlépni, mert Szkumpakisz újra távolról köszönt be. Csoma végre védett egy nagyot, emberelőnybe kerültünk, de Vigvári a blokkba lőtt. Ezzel ért véget a második negyed, azaz a nagyszünetben 7-6-ra vezettek a görögök.

Először vezettünk a harmadik negyedben

A harmadik negyedben gyorsan emberelőnybe kerültünk, majd Jansik Szilárd lövése nyomán a labda átcsorgott a gólvonalon. Közben a magyar kapuba Gyapjas érkezett Csoma helyett. Gyapjas hamar megkapta az első gólt, Gkiuvecisz balról pattintotta be a labdát. Hatalmas volt az iram, majd Manhercz messziről egyenlített. Ez nagyon szép gólt volt. Továbbra is arra vártunk, hogy Magyarország végre megszerezze a vezetést. Erre a következő magyar támadásnál nyílt esély. Varga Zsolt időt kért, Zalánki pedig blokkal és kapussal együtt szerezte meg az első gólját. 

Ezzel először vezettünk a döntőben - 9-8-ra.

Nem sokáig, mert Jansik kiállítását követően Gkiuvecisz egyenlíteni tudott. A két edző egyre hevesebben reklamált, a baj csak az volt, hogy Varga Vince 9-9-nél kihagyta a helyzetet, Szkumpakisz nem. Önmaga harmadik, csapata tizedik góljával a hellének megint visszavették a vezetést. Vigvári Vendel üresen maradt, ő nem hibázta el, 10-10, 2.25-el a harmadik negyed vége előtt. Purosz véleményes módon tplta el magától Zalánkit, majd gólt lőtt, a bírók nem fújták le ezt a nyilvánvaló, de nem túl látványos szabálytalanságot. 

Greece's Dimitrios Skoumpakis (L) throws the ball against Hungary's Adam Nagy during their men's water polo final match at the 2026 World Aquatics Water Polo World Cup Finals at the Sydney Aquatic Centre in Sydney on July 26, 2026. (Photo by SAEED KHAN / AFP) / --IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE--
A kék sapkás görögök kemény feladat elé állították a magyarokat - Fotó: SAEED KHAN / AFP

38 másodperccel a harmadik negyed vége előtt emberelőnyben hagytuk ki a helyzetet, így az utolsó szünet 11-10-es görög vezetéssel kezdődött meg. Minden döntés a negyedik negyedre maradt.

Nem sikerült fordítani a negyedik negyedben

A negyedik negyed ráúszását a magyarok hozták el. Nagy Ákos lövése messze fölé ment, a következő magyar támadás is elhalt a görög védelem szorításában. 

Telt az idő, a görög csapat vezetett, már kettővel Papanasztasziu szélről leadott lövésével.

Sajnos, a magyar kapusteljesítmény nem volt jó ezen a döntőn, 6 perc maradt arra, hogy ledolgozzuk a kétgólos hátrányt. Zalánki gondoskodott erről, 11-12, de a görögök nem akartak elfáradni. Nagy Ádám blokkja nem volt elégséges, Szkumpakisz pedig, aki ihletett formában játszott, kétszer beverte. 11-14. Kezdett a helyzet meleg lenni, mert a támadásaink a negyedik negyedben nem voltak elég hatékonyak. 

Hungarys goalkeeper Kristof Csoma tries to block a shot during his men's water polo final-match against Greece at the 2026 World Aquatics Water Polo World Cup Finals at the Sydney Aquatic Centre in Sydney on July 26, 2026. (Photo by SAEED KHAN / AFP) / --IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE--
Csoma Kristóf hiába védett ötméterest, ez sem volt elég - Fotó: SAEED KHAN / AFP

Zalánki szűkített ezen a tetemes hátrányon (12-14), négy perc alatt kellett volna ezt a két gólt ledolgozni, majd 

a meccs addigi hőse, Szkumpakisz lövését kivédte Csoma.

Kettős emberelőnyben Manhercz kihagyta a ziccert, nem tudtunk feljönni egy gólra. 

Három perc sem volt már hátra, amikor Zalánki kiszorított helyzetből lőtt a kapuba. 13-14, megint éledtek a magyar remények. A görög szövetségi kapitány, Vlahosz sárga lapot kapott, nem bírt magával. A bírók talán megunták a görögök folyamatos cirkuszát, a következő támadásuknál nem fújtak semmit. Jöhettünk előre, de Manhercz ejtése kimaradt. A görög támadásnál jól blokkoltunk, Varga Zsolt időt kért. 58 másodperc volt ekkor hátra. Manchercz jött és 9 méterről bombagólt lőtt. 14-14. A hellén csapat kispadja felrobbant, a másodedzőt piros lappal kiállították. De ekkor jöhetett a görög csapat, mégpedig időkérést követően. 

12 másodperccel a vége előtt emberhátrányban gólt kaptunk, Argiropulosz szerezte, lehoztuk a kapust, 7 a 6 ellen támadtunk. Manhercz a blokkba lőtt, ezzel nyerte meg a meccset a görög csapat.

A görög válogatott története során először nyert világversenyt, ennek megfelelően óriási örömmel fogadták a hellének ezt a diadalt. A magyar csapat ezüstérmes lett, a döntőben sajnos nem játszottunk jól. Pontosabban annyira jól, hogy ez a végső győzelemhez elég legyen.

Férfi vízilabda Világkupa, döntő: Görögország–Magyarország 15-14.

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