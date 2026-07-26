Úzvölgye csak a kezdet? Erdély magyar öröksége ismét célkeresztben

A szerző azonban arra figyelmeztet: Úzvölgye csak az egyik front. A tanulmány szerint hamarosan a jelenben példátlanul sokat szenvedő Nagyvárad válhat az erdélyi emlékezetpolitikai viták új gócpontjává. A helyi román többségű önkormányzat a mai December 1. parkban, az egykori Nagyvásártéren alakítja ki a Nagy Egyesülés személyiségeinek sétányát. A tervek szerint a már felállított Emmanuel de Martonne-szobor (ő volt a trianoni térképrajzoló!) mellé olyan román közéleti szereplők mellszobrai kerülnek, akik a Nagy-Románia létrejöttében játszottak szerepet.

Az elemzés szerint a helyszín kiválasztása különösen szimbolikus, hiszen a középkori magyar városmag területéről van szó.

A nagyváradi Nagyvásártér 1904 körül. Fotó: Magyar Összetartozás Intézete

A tanulmány szerzője úgy véli, hogy a nagyváradi átalakítás nem egyszerű köztérfejlesztés, hanem a történelmi emlékezet átformálásának része. Arra is figyelmeztet, hogy megfelelő magyar érdekképviselet és nagyobb nyilvánosság hiányában ezek a folyamatok akadálytalanul folytatódhatnak, a kisebbségi jogok és a magyar kulturális örökség védelme a külhonban pedig továbbra is kiemelt figyelmet igényel.

A teljes tanulmányt itt olvashatják el.