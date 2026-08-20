Eldőlt a magyar válogatott kapus sorsa, nem egészen úgy, ahogy azt várták
Yaakobishvili Áron a nyáron bemutatkozott a magyar válogatott kapujában, az ősszel pedig ismét a spanyol másodosztályban védhet, miután az Almería kölcsönvette a Barcelona kapusát. Miközben a húszéves Yaakobishvili védeni akart, a Barcelona a horvát Dominik Livakovic leigazolását szeretné megoldani a következő napokban.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!