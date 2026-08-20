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Költészet ékszerekbe foglalva – hamarosan kezdődik az Inflow kiállítás

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A szentendrei MűvészetMalom ad teret idén is az Inflow nemzetközi kortárs ékszerkiállításnak 32 ország 101 alkotójának 236 műtárgyával. A művészi ékszerek kiállításához rangos meghívottakkal szakmai konferencia is kapcsolódik. Az Inflow ékszerkiállítás alkotásait két meghatározó európai költő, Babits Mihály és Rainer Maria Rilke művészete ihlette. Igaz, hogy más nyelven, és más kulturális közegben alkottak, költészetükben mégis sok a közös pont: a világ apró részleteire való érzékenység, a szépség keresése, az ember belső világának kutatása és az a törekvés, hogy a látható dolgok mögül valami mélyebbet is előhozzanak.

Viland Gabriella
2026. 08. 20. 5:52
MűvészetMalom Fotó: Deim Balázs/ Ferenczy Múzeumi Centrum
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Az Inflow a kreatív együttműködés, a tudásmegosztás és a szakmai párbeszéd fóruma

Az Inflow célja, hogy a kortárs művészi ékszert – mint konceptuális, narratív műfajt – láthatóbbá és értelmezhetővé tegye, olyan műfajként, amely nem csupán esztétikai, hanem gondolati és társadalmi jelentéssel is bír. Teret ad a párbeszédnek, a gondolati mélységnek és a műfaj társadalmi szerepének újragondolásához. Küldetése, hogy a kortárs művészi ékszer a hazai és nemzetközi művészeti diskurzus szerves részeként jelenjen meg. 

Az Inflow központi koncepciója a narratív tér fogalmára épül. 

A narratív tér számukra az a láthatatlan, jelenlévő mező, ahol a kortárs ékszerek nem pusztán tárgyakként, hanem történethordozókként léteznek. Ez a tér a viselő és a néző közötti találkozásban, az alkotó személyes üzenetében, a kultúrák közötti párbeszédben és a társadalmi kontextusok rétegeiben jön létre. 

Nem csupán fizikai kiállítótér vagy látványkompozíció, hanem egyfajta átmeneti zóna, ahol személyes történetek, társadalmi tapasztalatok és anyagi formák találkoznak, új jelentéstartalmakat hozva létre, amelyet a közösségi részvétel újabb rétegekkel formál tovább.

Az évente megrendezett, Magyarországról induló, de nemzetközi kapcsolatokra építő eseménysorozat, mely a kreatív együttműködés, a tudásmegosztás és a szakmai párbeszéd fóruma, idén augusztus 27- től, egészen szeptember 20-ig nyitva tart. Az esemény középpontjában a minőség, a közösség, a társadalmi érzékenyítés és a fenntarthatóság témája áll. 

Charon Kransen kétnapos workshopjára, ami augusztus 26-tól 27-ig tart, még jelentkezhetnek az érdeklődők. 

A budapesti helyszín a Román Kulturális Intézet, mely az Izsó u. 5. szám alatt található. Az esemény megnyitója augusztus 27-én csütörtökön 19:00 órakor lesz. A rendezvényt megnyitja Simonyi István művészettörténész, az Inflow Kortárs Művészetekért Egyesület elnöke valamint Ioana Anghel az ICR igazgatója. Zongorán játszik: Horváth Izabella, Franciaországból. 

„Inflow – a kortárs művészi ékszer tere, ahol gondolat, érzés és közösség születik, miközben a művészet társadalmi párbeszéddé formálódik.” (IKME) Fotó: Inflow

Szentendrén a konferenciát és a csoportmunkát augusztus 28-án pénteken 9:30 – 17:00 között Kortárs művészi ékszer a narratíva, tér és technológia határain címmel tartják a Ferenczy Múzeumi Centrumban a MűvészetMalomban, a Bogdányi utca 32. szám alatt. 

Az előadók közt szerepel Sárvári Marianna, MBA, Magyar Projektmenedzsment Szövetség elnökhelyettese: Az AI szerepe a mindennapokban és a kreatíviparban című előadásával. Charon Kransen, kurátor, professzor, New York-ból a következő témáról értekezik: Alkotó vagy művész? – Egy lehetséges megközelítés. A Kontrapunkt Collective – Besnyői Rita, Gábor Vica, Lieta Marziali, Sági Luca az egyéni és közösségi gyakorlatok metszéspontjairól beszél az alkotói folyamatokban. Illés Anikó Habil, Phd, A MOME-ról A tárgyak téri kontextusa című előadást és elmélyítő csoportmunkát tart, mely gyakorlati program. Niki Stylianou, szervező, kurátor, a JELO 6 Projekttől A kortárs ékszerművészet aktuális nemzetközi trendjébe avatja be a látogatókat, Börcsök Anna, a DLA-tól Tárgyak, kontextusok és jelenlét címen tart előadást, Balogh Máté András, az Art is Business alapítója pedig szintén izgalmas előadással készül: Lehetséges ma fenntartható módon értéket közvetíteni címmel. 

Inflow

A konferencián történő részvételhez előzetes jelentkezés szükséges!

A megnyitó és a díjátadó gála augusztus 29-én szombaton 19:00 órától 21:00 óráig tart. A kiállítást megnyitja Borbély-Tardy Anna, a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatója. A megnyitót tárlatvezetés követi. Ezután 20:30-tól Kortárs művészi ékszerek és a divat párbeszéde bemutató. A bemutató során a kiállítás alkotásai először Sustik Kriszta kollekciójának darabjain, majd a művészek közreműködésével kelnek életre, új megvilágításba helyezve a tárgyak, viselőik és történeteik közötti kapcsolatokat. 

A kiállítás hivatalos záróeseménye szeptember 18-án, pénteken 18:00 órakor lesz Szentendrén, a Ferenczy Múzeumi Centrumban, a MűvészetMalomban, a Bogdányi u. 32. alatt. 

Szervezők: Frangipani Stúdió és Galéria – Inflow Team a Ferenczy Múzeumi Centrum együttműködésével. 

A MűvészetMalomban nyíló kiállítás a Szentendre Éjjel Nappal Nyitva fesztivál része, további múzeumi programokat itt találnak. 

 

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