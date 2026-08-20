Költészet ékszerekbe foglalva – hamarosan kezdődik az Inflow kiállítás

Az Inflow a kreatív együttműködés, a tudásmegosztás és a szakmai párbeszéd fóruma

Az Inflow célja, hogy a kortárs művészi ékszert – mint konceptuális, narratív műfajt – láthatóbbá és értelmezhetővé tegye, olyan műfajként, amely nem csupán esztétikai, hanem gondolati és társadalmi jelentéssel is bír. Teret ad a párbeszédnek, a gondolati mélységnek és a műfaj társadalmi szerepének újragondolásához. Küldetése, hogy a kortárs művészi ékszer a hazai és nemzetközi művészeti diskurzus szerves részeként jelenjen meg.

Az Inflow központi koncepciója a narratív tér fogalmára épül.

A narratív tér számukra az a láthatatlan, jelenlévő mező, ahol a kortárs ékszerek nem pusztán tárgyakként, hanem történethordozókként léteznek. Ez a tér a viselő és a néző közötti találkozásban, az alkotó személyes üzenetében, a kultúrák közötti párbeszédben és a társadalmi kontextusok rétegeiben jön létre.

Nem csupán fizikai kiállítótér vagy látványkompozíció, hanem egyfajta átmeneti zóna, ahol személyes történetek, társadalmi tapasztalatok és anyagi formák találkoznak, új jelentéstartalmakat hozva létre, amelyet a közösségi részvétel újabb rétegekkel formál tovább.

Az évente megrendezett, Magyarországról induló, de nemzetközi kapcsolatokra építő eseménysorozat, mely a kreatív együttműködés, a tudásmegosztás és a szakmai párbeszéd fóruma, idén augusztus 27- től, egészen szeptember 20-ig nyitva tart. Az esemény középpontjában a minőség, a közösség, a társadalmi érzékenyítés és a fenntarthatóság témája áll.

Charon Kransen kétnapos workshopjára, ami augusztus 26-tól 27-ig tart, még jelentkezhetnek az érdeklődők.