Nem az lett, amire számítottunk: ilyen tortát eszik idén Magyarország

Nem lett drágább az országtorta, de hétezer forint is lehet a különbség
Az idei győztesek egyik legfontosabb újdonsága azonban nem is az ízük, hanem az áruk. Az országtortáknak nincs kötelező országos fogyasztói ára: minden cukrászda saját üzletpolitikája alapján határozhatja meg, mennyit kér egy szeletért.
A Magyar Ízek Utcájában ugyanakkor mindkét torta 1950 forintba kerül szeletenként, ami megegyezik a tavalyi árral. A cukrászdákban ennél valamivel kedvezőbb árakkal is találkozni. A nyilvánosságra hozott árak alapján a Bíborfehér egy szelete 1690 és 1950 forint, a Szilvafácskáé pedig 1600 és 1950 forint között mozog.
A különbség a Bíborfehérnél 260, a Szilvafácskánál pedig 350 forint is lehet szeletenként, ami elsőre nem tűnik óriási összegnek, egy egész tortánál azonban már egészen más a helyzet: a 16 szeletes Bíborfehérért az ellenőrzött árak alapján 22 ezer és 29 ezer forint közötti összeget kérnek. Ugyanez a helyzet a Szilvafácskánál is: egy 16 szeletes torta ára szintén 22 ezer és 29 ezer forint között mozoghat. Ennek több oka is lehet: mások lehetnek az alapanyag-beszerzési árak, a bér- és rezsiköltségek, a cukrászda mérete és forgalma, valamint az alkalmazott árrés is.
Az országtorta ugyanakkor nem egyszerűen egy recept, amelyet bárki szabadon átalakíthat. A hivatalos árusítóhelyek a Magyar Cukrász Ipartestületnél történő jelentkezés és a szükséges nyilatkozat után kapják meg a védett receptet és technológiai leírást, amelyet követniük kell.
Miért éppen ezek az ízek?
Az elmúlt évek országtortái jól mutatják, hogy a magyar cukrászat ízlése is változik. Egyre kevésbé kizárólag az a cél, hogy egy desszert minél édesebb és minél látványosabb legyen. A Bíborfehér savanykás erdei gyümölcsei, a túró és a tejföl, illetve a feketeribizlibor karaktere jól példázza ezt az irányt. A Szilvafácskában pedig a fahéj, a zöld tea és a szilva egyensúlya adja azt a komplexebb ízvilágot, amelyben az édesség mellett a savasság és a fűszeresség is fontos szerepet kap.
Miközben mindkettő erősen épít magyaros alapanyagokra és emlékekre, egyik sem akar egyszerűen egy hagyományos süteményt lemásolni. Inkább modern cukrászati formában mutatják meg, hogy mit jelenthet ma egy magyar ünnepi desszert.
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