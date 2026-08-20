Nem az lett, amire számítottunk: ilyen tortát eszik idén Magyarország

Nem lett drágább az országtorta, de hétezer forint is lehet a különbség

Az idei győztesek egyik legfontosabb újdonsága azonban nem is az ízük, hanem az áruk. Az országtortáknak nincs kötelező országos fogyasztói ára: minden cukrászda saját üzletpolitikája alapján határozhatja meg, mennyit kér egy szeletért.

A Magyar Ízek Utcájában ugyanakkor mindkét torta 1950 forintba kerül szeletenként, ami megegyezik a tavalyi árral. A cukrászdákban ennél valamivel kedvezőbb árakkal is találkozni. A nyilvánosságra hozott árak alapján a Bíborfehér egy szelete 1690 és 1950 forint, a Szilvafácskáé pedig 1600 és 1950 forint között mozog.

A különbség a Bíborfehérnél 260, a Szilvafácskánál pedig 350 forint is lehet szeletenként, ami elsőre nem tűnik óriási összegnek, egy egész tortánál azonban már egészen más a helyzet: a 16 szeletes Bíborfehérért az ellenőrzött árak alapján 22 ezer és 29 ezer forint közötti összeget kérnek. Ugyanez a helyzet a Szilvafácskánál is: egy 16 szeletes torta ára szintén 22 ezer és 29 ezer forint között mozoghat. Ennek több oka is lehet: mások lehetnek az alapanyag-beszerzési árak, a bér- és rezsiköltségek, a cukrászda mérete és forgalma, valamint az alkalmazott árrés is.

Nem mindegy, hol vásárolunk egész tortát, mivel több ezer forintos árkülönbségek is lehetnek. Forrás: Magyar Cukrász Ipartestület

Az országtorta ugyanakkor nem egyszerűen egy recept, amelyet bárki szabadon átalakíthat. A hivatalos árusítóhelyek a Magyar Cukrász Ipartestületnél történő jelentkezés és a szükséges nyilatkozat után kapják meg a védett receptet és technológiai leírást, amelyet követniük kell.

Miért éppen ezek az ízek?

Az elmúlt évek országtortái jól mutatják, hogy a magyar cukrászat ízlése is változik. Egyre kevésbé kizárólag az a cél, hogy egy desszert minél édesebb és minél látványosabb legyen. A Bíborfehér savanykás erdei gyümölcsei, a túró és a tejföl, illetve a feketeribizlibor karaktere jól példázza ezt az irányt. A Szilvafácskában pedig a fahéj, a zöld tea és a szilva egyensúlya adja azt a komplexebb ízvilágot, amelyben az édesség mellett a savasság és a fűszeresség is fontos szerepet kap.