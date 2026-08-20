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Lemondott képviselői mandátumáról Lázár János

lázár jánosországgyűlési képviselőfidesz

Lemondott képviselői mandátumáról Lázár János

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Lázár János augusztus 20-i hatállyal lemond országgyűlési képviselői mandátumáról. Döntését a Fidesz választási vereségével, a párt megújulásának szükségességével és a tiszás önkénnyel magyarázta. Lázár János a Fidesz egyik legmeghatározóbb politikusa, több Orbán-kormányban is miniszteri pozíciót töltött be.

Pámer Dávid
2026. 08. 20. 15:23
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A volt miniszter a harmadik oknak a megújulást nevezte meg. 

Építő és együttműködést kereső embernek tartom magam. Nekem ebben a rombolásban, a parlamenti cirkuszban, a napi személyeskedő csatározásokban nincs sem helyem, sem jövőm. A politikai felelősségből semmit nem hárítok el, a politikai lehetőséget ugyanakkor teljes egészében átadom a Fidesz által kiválasztandó utódomnak. Ezt tartom az egyetlen helyes lépésnek, hogy az abszolút filmszínház időszakában sem terhére, hanem hasznára lehessek a politikai közösségemnek

 – fogalmazott. Szerinte erre a politikai közösségre, a Fideszre ugyanis nagy szüksége lesz a hazájának a következő időszakban is. 

Nekünk, akik az elmúlt 16 évben az országot vezettük, olyan döntéseket kell hoznunk, amelyek a Fideszt, az új ellenzéki politizálást és a nemzeti ellenállást segítik. A személyi változás azonban csak eszköze, nem célja a Fidesz megújulásnak, megújításának: érdemi politikai átalakulás kell. Politikai identitásunkat következetesen, ellentmondásoktól és megalkuvásoktól mentesen kell képviselnünk. Ehhez a pártszervezet működésének megújítására van szükség, strukturális és kulturális váltásra! Új irányra és irányításra 

– tette hozzá, megjegyezve, hogy a parlamenti pályafutása 25 éves fejezetét ezért most lezárja. 

51 éves vagyok, tele energiával, tapasztalattal és munkavággyal. Van bennem még elég tartalék ahhoz, hogy új dolgokat tanuljak, hogy új feladatok, kihívások elé álljak. A sokat hangoztatott megújulást nemcsak a politikában és a pártban kell elkezdeni, hanem saját magunkban is. Én ezt teszem 

– zárta bejelentését Lázár. 

 

A Fidesz egyik kulcsembere távozik

Lázár János az Orbán-kormányok egyik meghatározó politikusa, aki több cikluson keresztül is a kormányzati munka fontos szereplője volt. Volt a Fidesz frakcióvezetője, 2012-től a Miniszterelnökséget vezető államtitkárként dolgozott, 2014-től pedig Miniszterelnökséget vezető miniszter lett. Ezt a tisztséget 2018-ig töltötte be. 2022-ben visszatért a kormányba: az ötödik Orbán-kormányban az építési és beruházási tárcát vezette. Lázár nagy szerepet vállalt a 2026-os kampányban. Ő volt a Fidesz egyik fő kampányszereplője és országjáró politikusa.  A Lázárinfó Expressz rendezvényein rendszeresen beszélt az országot ért kihívásokról, illetve azon kevés politikusok egyike volt, akit rendszeresen és bármiről lehetett kérdezni. 

 

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