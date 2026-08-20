Lemondott képviselői mandátumáról Lázár János

A volt miniszter a harmadik oknak a megújulást nevezte meg.

Építő és együttműködést kereső embernek tartom magam. Nekem ebben a rombolásban, a parlamenti cirkuszban, a napi személyeskedő csatározásokban nincs sem helyem, sem jövőm. A politikai felelősségből semmit nem hárítok el, a politikai lehetőséget ugyanakkor teljes egészében átadom a Fidesz által kiválasztandó utódomnak. Ezt tartom az egyetlen helyes lépésnek, hogy az abszolút filmszínház időszakában sem terhére, hanem hasznára lehessek a politikai közösségemnek

– fogalmazott. Szerinte erre a politikai közösségre, a Fideszre ugyanis nagy szüksége lesz a hazájának a következő időszakban is.

Nekünk, akik az elmúlt 16 évben az országot vezettük, olyan döntéseket kell hoznunk, amelyek a Fideszt, az új ellenzéki politizálást és a nemzeti ellenállást segítik. A személyi változás azonban csak eszköze, nem célja a Fidesz megújulásnak, megújításának: érdemi politikai átalakulás kell. Politikai identitásunkat következetesen, ellentmondásoktól és megalkuvásoktól mentesen kell képviselnünk. Ehhez a pártszervezet működésének megújítására van szükség, strukturális és kulturális váltásra! Új irányra és irányításra

– tette hozzá, megjegyezve, hogy a parlamenti pályafutása 25 éves fejezetét ezért most lezárja.

51 éves vagyok, tele energiával, tapasztalattal és munkavággyal. Van bennem még elég tartalék ahhoz, hogy új dolgokat tanuljak, hogy új feladatok, kihívások elé álljak. A sokat hangoztatott megújulást nemcsak a politikában és a pártban kell elkezdeni, hanem saját magunkban is. Én ezt teszem

– zárta bejelentését Lázár.