Az Orbán-kormány öröksége: Magyarországon nőtt a leggyorsabban a háztartások reáljövedelme

Ezek természetesen dinamikák, nem jövedelmi szintek. Az eredmény azonban világos. Azt jelenti, hogy miközben számos fejlett európai gazdaságban stagnált vagy csökkent a háztartások inflációval korrigált egy főre jutó jövedelme, Magyarországon nagyon jelentős javulás következett be. És éppen ez a lényeg.

– Mert az elmúlt években azt hallhattuk újra és újra, hogy Magyarország Európa reménytelen sereghajtója, a magyarok folyamatosan elszegényednek, a gazdaság romokban van, és lassan mindenki elhúz mellettünk. Ehhez képest az OECD – amelyet aligha lehet az Orbán-kormány propagandaintézményének nevezni – most azt közli, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján Magyarországon nőtt a leggyorsabban a háztartások reáljövedelme. Vagyis 2026 elején is lett volna okunk valamivel optimistábban nézni a magyar gazdaság és a magyar családok helyzetére, de a hazai politikai közösségi média permanens világvége-hangulata ezt sikeresen felülírta. A tanulság az, hogy a dezinformációval valóban kezdeni kell valamit, persze semmi esetre sem úgy, ahogy azt Brüsszelben elképzelik – tették hozzá.