Orbán Balázs: Most kell igazán egységesnek lennünk!

A március 15-i Békemenetre hívta fel a figyelmet Orbán Balázs. „Nem adjunk a pénzünk a Ukrajnának, nem küldjük a fiainkat a háborúba és nem engedjük, hogy a Kijev–Tisza–Brüsszel-tengely terveit a magyar emberekkel fizettessék meg!” – sorolta a miniszterelnök politikai igazgatója, aki hangsúlyozta, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzetben különösen fontos a nemzeti egység.

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 19:33
– Az ukránok fenyegetnek, zsarolnak, de a magyarokat meg nem törhetik! Találkozzunk március 15-én a valaha volt legnagyobb Békemeneten! A hazádnak szüksége van rád! – hívta fel a figyelmet a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány által szervezett nagyszabású rendezvényre a közösségi oldalán Orbán Balázs. 

A Békemenet plakátja Forrás: Facebook

A miniszterelnök politikai igazgatója egy korábbi posztjában részletesen is kifejtette a Békemenet fontosságát. 

Most kell igazán egységesnek lennünk!

– írta, majd felsorakoztatta a nemzeti összefogást szükségessé tevő tényeket. 

– Ukrajna elnöke megzsarolta, majd nyíltan megfenyegette Magyarországot. Zelenszkij elnök azt követeli, hogy Magyarország is szálljon be a háború finanszírozásába, hagyja jóvá Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását, és örökre váljon le az olcsó orosz energiáról

– írta, rámutatva arra, hogy ez ellentétes hazánk érdekeivel. – Mi nem akarunk háborúba menni, nem akarjuk a magyar adófizetők pénzét Ukrajnára költeni, és nem akarunk magasabb rezsi- és benzinárakat fizetni! – tette világossá a nemzeti kormány álláspontját a politikus. 

Orbán Balázs a közel-keleti háborúra és annak a hazánkat is érintő hatásaira is kitért. Mint írta, a konfliktus miatt Európát minden eddiginél súlyosabb migrációs és energiaválság fenyegeti.

Ilyen helyzetben többszörösen elfogadhatatlan, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elzárta a Magyarország számára kulcsfontosságú Barátság vezetéket, ukrán katonai akcióval fenyegette meg a magyar miniszterelnököt, és kijelentette, hogy ukránpárti kormányt akar hatalmon látni hazánkban

– írta, hozzátéve, hogy ez egy példátlan támadás Magyarország szuverenitása ellen. 

„Magyarországot nem lehet megzsarolni vagy megfélemlíteni! Elutasítjuk az ukrán követeléseket, megvédjük Magyarország érdekeit, az ukrán olajblokádot pedig le fogjuk törni! Nekünk Magyarország békéje első!” – hangsúlyozta, majd a Békemeneten való részvételre buzdítva zárta bejegyzését: „Álljunk ki együtt március 15-én a Békemeneten Magyarország mellett!”

Fotó: A Békemenet résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Szent István körúton 2025. október 23-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

