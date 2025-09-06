Rendkívüli

Pécsen sem lehet megtartani a pride-ot

Orbán ViktorgázBrüsszelminiszterelnökKötcseHarcosok KlubjánakolajTiszaKásler Miklós

Orbán Viktor: Nem fog sikerülni a kiskakasnak, hogy miért, azt holnap elárulom Kötcsén

A háborúpárti európaiak meg akarják tiltani Magyarországnak és Szlovákiának, hogy orosz olajat és gázt vásároljunk, és ezt követeli a Tisza is – fogalmazott Orbán Viktor a Harcosok Klubjának írt üzenetében. A miniszterelnök szerit azonban nem fog nekik sikerülni. Se a brüsszelieknek, se a kiskakasnak. – Hogy miért nem, azt elmondom holnap Kötcsén – írta Orbán Viktor, aki megemlékezett a pénteken elhunyt Kásler Miklósról is.

Magyar Nemzet
2025. 09. 06. 11:59
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Elment Kásler professzor – kezdte szombati üzenetét Orbán Viktor. a miniszterelnök a Harcosok Klubjának küldött levelében úgy fogalmazott, Kásler Miklós egész életében gyógyított, a legnagyobb tette az volt, amikor a WHO és az EU előtt felismerte és elfogadtatta a kormánnyal, hogy a Covidból nagy baj lesz. – Ezért kezdhettük el időben a felkészülést. Sokezer ember köszönheti neki az életét. Professzor úr, Isten veled! – írta a kormányfő.

Úgy folytatta,

 az albérletekkel foglalkozó internetes oldalakról megtudható, hogy az albérletárak kétéves mélyponton vannak, a 3 százalékos hitel miatt.

Hangsúlyozta, az Otthon starttal azok is jól járnak, akik nem veszik fel. – Ez Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programja. Startolj rá! – buzdított Orbán Viktor.

Felidézte azt is, hogy Európa háborúpárti vezetői tanácskozást tartottak.  Eldöntötték: katonákat fognak küldeni Ukrajnába. – Megmondtuk előre, ez lesz a vége. Először pénz, aztán fegyverek, aztán katonák. Évekig tagadták, most itt a beismerés. A katonák küldését elegánsan biztonsági garanciának hívják. Eddig proxyháború volt. A Nyugat Ukrajnát használta. Most nyíltan beleáll a háborúba. Egy nyílt európai háború veszélye napról napra nő. Magyarországnak nincs annyi ereje, hogy megállítsa a brüsszeli háborús héjákat. Egy lehetőségünk marad: Magyarországnak ki kell ebből maradnia.

A Tisza és a DK a háborúpárti európai vezetők és Brüsszel oldalán áll. Belevinnének minket is egy háborúba. Ezt persze „nem mondhatják el, mert akkor megbuknak”. De „a választás után mindent lehet”. 

Magyarországnak békepárti kormány kell – fogalmazott a miniszterelnök.

Megítélése szerint a háborúpárti európaiak meg akarják tiltani Magyarországnak és Szlovákiának, hogy orosz olajat és gázt vásároljunk. – Ezt követeli a Tisza is. Tönkretennék a magyar gazdaságot: 1000 forintos benzinár, három és félszer nagyobb rezsiszámlák. Majd a választások után, amikor már „mindent lehet”. Persze a nyugatiak stikában, ázsiai közvetítőkön keresztül nagy tételben vásárolják az orosz olajat és gázt. És közben minket zargatnak. Micsoda szemforgatás – fogalmazott, hozzátéve, 

nem fog nekik sikerülni. Se a brüsszelieknek, se a kiskakasnak. – Hogy miért nem, azt elmondom holnap Kötcsén. 

Kövessétek élőben, de előtte összecsapunk az írekkel, és bevesszük Dublint. Hajrá, magyarok! – tette hozzá. Levelét a miniszterelnök úgy zárta: Harcolunk az igazságért! Harcolunk a hazugság ellen! Még 218 nap.

 


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekBakács

Bakács, az Orbán-gyűlölő szalámitolvaj megint piszkoskodott, vérében van a szemétkedés

Csépányi Balázs avatarja

Nem tud kibújni a bőréből.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu