Orbán Viktor: Nem fog sikerülni a kiskakasnak, hogy miért, azt holnap elárulom Kötcsén

Elment Kásler professzor – kezdte szombati üzenetét Orbán Viktor. a miniszterelnök a Harcosok Klubjának küldött levelében úgy fogalmazott, Kásler Miklós egész életében gyógyított, a legnagyobb tette az volt, amikor a WHO és az EU előtt felismerte és elfogadtatta a kormánnyal, hogy a Covidból nagy baj lesz. – Ezért kezdhettük el időben a felkészülést. Sokezer ember köszönheti neki az életét. Professzor úr, Isten veled! – írta a kormányfő.

Úgy folytatta,

az albérletekkel foglalkozó internetes oldalakról megtudható, hogy az albérletárak kétéves mélyponton vannak, a 3 százalékos hitel miatt.

Hangsúlyozta, az Otthon starttal azok is jól járnak, akik nem veszik fel. – Ez Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programja. Startolj rá! – buzdított Orbán Viktor.

Felidézte azt is, hogy Európa háborúpárti vezetői tanácskozást tartottak. Eldöntötték: katonákat fognak küldeni Ukrajnába. – Megmondtuk előre, ez lesz a vége. Először pénz, aztán fegyverek, aztán katonák. Évekig tagadták, most itt a beismerés. A katonák küldését elegánsan biztonsági garanciának hívják. Eddig proxyháború volt. A Nyugat Ukrajnát használta. Most nyíltan beleáll a háborúba. Egy nyílt európai háború veszélye napról napra nő. Magyarországnak nincs annyi ereje, hogy megállítsa a brüsszeli háborús héjákat. Egy lehetőségünk marad: Magyarországnak ki kell ebből maradnia.

A Tisza és a DK a háborúpárti európai vezetők és Brüsszel oldalán áll. Belevinnének minket is egy háborúba. Ezt persze „nem mondhatják el, mert akkor megbuknak”. De „a választás után mindent lehet”.

Magyarországnak békepárti kormány kell – fogalmazott a miniszterelnök.

Megítélése szerint a háborúpárti európaiak meg akarják tiltani Magyarországnak és Szlovákiának, hogy orosz olajat és gázt vásároljunk. – Ezt követeli a Tisza is. Tönkretennék a magyar gazdaságot: 1000 forintos benzinár, három és félszer nagyobb rezsiszámlák. Majd a választások után, amikor már „mindent lehet”. Persze a nyugatiak stikában, ázsiai közvetítőkön keresztül nagy tételben vásárolják az orosz olajat és gázt. És közben minket zargatnak. Micsoda szemforgatás – fogalmazott, hozzátéve,

nem fog nekik sikerülni. Se a brüsszelieknek, se a kiskakasnak. – Hogy miért nem, azt elmondom holnap Kötcsén.

Kövessétek élőben, de előtte összecsapunk az írekkel, és bevesszük Dublint. Hajrá, magyarok! – tette hozzá. Levelét a miniszterelnök úgy zárta: Harcolunk az igazságért! Harcolunk a hazugság ellen! Még 218 nap.