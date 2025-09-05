Európa belesodródhat a háborúba

Kosztur András geopolitikai szakértő lapunknak értékelte Volodimir Zelenszkij párizsi találkozóját a hajlandók koalíciója tagjaival. Mint fogalmazott, a megbeszélések után sem derült ki, hogy az európai országok mit szeretnének pontosan elérni.
A történész hangsúlyozta, hogy Ukrajna a háború utáni időszakra garanciákat vár, amelyek között szerepelne nyugati katonai erők ukrajnai állomásoztatása is.
Zelenszkijék úgy gondolják, ez egyfajta biztosíték lehetne a NATO-tagságról való lemondásért cserébe, sőt, talán annál szélesebb körű garanciát is nyújtana
– mondta Kosztur András. Ugyanakkor emlékeztetett: Oroszország világossá tette, hogy ezt elfogadhatatlannak tartja, így a béketárgyalások során szóba sem jöhet. Az európai országok pedig bár mutatnak hajlandóságot Ukrajna további támogatására, a konkrétumokban nem tudnak megállapodni.
Az Egyesült Államok támogatása nélkül már jóval kevésbé tűnnek olyan bátornak, mint amilyen a nyilatkozataikból kitűnne
– mutatott rá a szakértő. Kitért arra is, hogy az uniós tagállamok szeretnék, ha az amerikaiak is részt vállalnának a Nyugat ukrajnai katonai jelenlétében.
Az USA azonban egyelőre nem nyilatkozott arról, hogy támogatna-e egy ilyen missziót
– emelte ki. Hozzátette: ugyanez érvényes a szankciókra is, az Európai Unió és Washington kölcsönösen egymást próbálja nagyobb lépésekre ösztönözni. A történész szerint a kontinens mozgástere korlátozott.
A párizsi tárgyalások után ugyanazokat a kijelentéseket hallottuk, mint fél évvel ezelőtt – valójában nem jutottak előrébb
– fogalmazott. Úgy látja, újabb szankciós és támogatási csomagokat vezethetnek be, ám ezek nem fogják érdemben befolyásolni a háború menetét.
Kosztur András a legnagyobb kockázatnak Európa stratégiai súlyvesztését nevezte. Mint mondta, az amerikai–orosz tárgyalások csökkentik ugyan a globális háború kitörésének veszélyét, de a belesodródás esélye fennállhat, főleg, ha egyes országok katonákat küldenének Ukrajnába.
Európa tulajdonképpen magára maradt. Egyik nagyhatalommal sincs igazán jó viszonyban, és nem tudja kihasználni a világrend jelenlegi mozgásait a maga javára
– mondta a geopolitikai szakértő. Hangsúlyozta: az önállóbb európai politika nem lenne rossz ötlet, de a vezetők képtelenek elszakadni a korábbi amerikai hegemónia idején megszokott iránytól. Kosztur András úgy véli, hogy az uniónak irányváltásra lenne szüksége.
Az ideológiai szemléletet egy reálpolitikai megközelítéssel kellene felváltani, és a fontos nemzetközi szereplőkkel pragmatikus kapcsolatokat kellene kialakítani
– fogalmazott.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)