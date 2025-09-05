Orbán Viktor: Kásler Miklósnak a gyógyítás volt a mindene

Orbán Viktor a közösségi oldalán egy bejegyzésben búcsúzott a 75 évesen pénteken elhunyt Kásler Miklóstól. A kormányfő azt írta:

A gyógyítás volt mindene. Akinek tudott, segített, akit lehetett, meggyógyított. Saját küzdelmében azonban végül alulmaradt. Nyugodj békében, Professzor Úr!

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Kásler Miklós 75 évesen, súlyos betegség után hunyt el. A volt minisztert a Belügyminisztérium saját halottjának tekinti. „Temetéséről később történik intézkedés” – fogalmazott közleményében a tárca. Kásler Miklós 2018 és 2022 között az emberi erőforrások minisztere volt.

Főbb kutatási területe a funkciómegtartás és helyreállítás sebészi kutatása a fej- és nyaksebészetben, a lézerrekonstrukciós sebészet, illetve a fej-nyaki tumorok komplex onkoterápiája volt. Tudományos tevékenysége során számos szakkönyvet, könyvrészletet, több mint 250 Magyarországon és külföldön publikált közleményt jegyzett.

Tagja volt több hazai és nemzetközi tudományos szakfolyóirat szerkesztő bizottságának, valamint számos kongresszuson tartott előadást. Orvosi hivatása mellett nagy érdeklődést tanúsított a magyar nemzet történelmi és történetfilozófiai sorskérdései iránt.