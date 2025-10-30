Kocsis MátéOrbán ViktorMagyar Péter

Magyar Péter mindenben Orbán Viktort utánozza + videó

A Tisza Párt elnöke szervezett már fesztivált magának Tusnádfürdőn, pikniket Kötcsén, de sajátjaként használja a miniszterelnök korábbi szavajárását is.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 30. 19:43
„Van egy mintázat, amit Magyar Péter követ. Ezt a mintázatot Orbán Viktor jelölte ki” – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Kocsis Máté.

Oroszlány, 2025. május 22. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszél a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórum előtti sajtótájékoztatón Oroszlányban 2025. május 22-én. MTI/Vasvári Tamás
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A Fidesz frakcióvezetője első példaként Tusnádfürdőt említette, ahol Orbán Viktor minden évben beszédet mond. Magyar Péter pedig szintén oda szervezett egy fesztivált, mert „neki is az kell”. Második példaként Kocsis a kötcsei pikniket említette, ahol minden évben összegyűlnek a jobboldal holdudvarához tartozó emberek, akik előadásokat hallgatnak meg. Magyar Péter szintén tartott egy Kötcsét magának. 

De a Tisza Párt elnöke lenyúlta már a miniszterelnök szavajárását és tisztelgéssel köszönését is, idézte fel Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője szerint a Tisza-vezér azért tartotta ünnepi beszédét a Hősök terén, mert „Magyar Péter tulajdonképpen egy Orbán Viktor-másolatot szeretne mutatni az embereknek”.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Hősök terén (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)


Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

