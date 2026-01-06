Az agrártüntetés lecsengése után verné át akaratát a tagállamokon Brüsszel – a franciák már építik a kiskaput

Brüsszel a héten nyomást gyakorol annak érdekében, hogy az Európai Unió szabadkereskedelmi megállapodása célba érjen a latin-amerikai blokkal (Argentínával, Brazíliával, Paraguayjal és Uruguayjal, együtt Mercosur) – írta a Politico. Így az Európai Bizottság várhatóan hamarosan kiad egy nyilatkozatot a szabályok finomításáról, amelynek lényege, hogy megnyugtassa azokat az országokat, amelyek eddig ellenezték a latin-amerikai szabadkereskedelmi megállapodást.

A nyilatkozat még a pénteki döntő szavazás előtt (ezt korábban elhalasztották) várható – állítja a Politico öt, a megbeszéléseket közvetlenül ismerő tisztviselő információi alapján.

Bár a nyilatkozat tartalma még nem világos, néhány névtelenül nyilatkozó tisztviselő úgy véli, hogy lehetnek benne biztosítékok az európai gazdálkodóknak járó kifizetésekre vonatkozóan.

Gazdatüntetés Brüsszelben Fotó: AFP

Az európai gazdáknak szóló biztosíték beiktatása létfontosságú Brüsszelnek, ezzel ugyanis visszaszerezhetné Giorgia Meloni olasz miniszterelnök támogatását. Meloni a decemberben Brüsszelben tartott uniós vezetői csúcstalálkozó előtt meghúzta a vészféket országa befolyásos mezőgazdasági lobbicsoportjának nyomására a kereskedelmi megállapodás előtt – így került a megállapodás záró szavazása mostanra. Olaszország gyakorlatilag döntő szavazattal rendelkezik az ügyben.

Ha a bizottság biztosítékokat tud nyújtani a gazdálkodóknak juttatott pénzösszegekről az EU következő, 2028-tól 2034-ig tartó hétéves költségvetésében, az segíthet enyhíteni a közös agrárpolitika egyötödös csökkentésének hatását, amelynek keretében a blokk támogatásokat oszt szét a gazdálkodóknak.

Kérdés azonban, hogy a brüsszeli engedmények elnyerik-e Franciaország és Lengyelország tetszését. Olaszország nélkül azonban nekik és szövetségeseiknek nem lennének meg a szavazataik ahhoz, hogy pénteken blokkolják a kereskedelmi megállapodást.

Az EU mezőgazdasági minisztereit decemberi Mercosur-ellenes tüntetések miatt szerdára hívták össze Brüsszelbe. Ha a szavazás sikeres lesz, Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke már a jövő héten repülhetne Paraguayba, hogy aláírja a több mint huszonöt éve esedékes megállapodást.

Ezzel több mint 700 millió embert tömörítő szabadkereskedelmi övezet jönne létre, és az EU exportjának 90 százalékára vonatkozó vámokat törölné el.

Franciaország ugyanakkor azt tervezi, hogy betiltja az Európai Unióban tiltott növényvédő szereket tartalmazó, Dél-Amerikából vagy más országokból származó élelmiszerek importját – írta a Magyar Nemzet.