Rendkívüli

Meghalt Tarr Béla

brüsszelagráriumeurópai bizottság

Az agrártüntetés lecsengése után verné át akaratát a tagállamokon Brüsszel – a franciák már építik a kiskaput

Pénteken döntenek a latin-amerikai szabadkereskedelmi megállapodásról.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 10:59
A gazdák eltemették Brüsszelben az európai mezőgazdaságot!
A gazdák eltemették Brüsszelben az európai mezőgazdaságot! Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Brüsszel a héten nyomást gyakorol annak érdekében, hogy az Európai Unió szabadkereskedelmi megállapodása célba érjen a latin-amerikai blokkal (Argentínával, Brazíliával, Paraguayjal és Uruguayjal, együtt Mercosur) – írta a Politico. Így az Európai Bizottság várhatóan hamarosan kiad egy nyilatkozatot a szabályok finomításáról, amelynek lényege, hogy megnyugtassa azokat az országokat, amelyek eddig ellenezték a latin-amerikai szabadkereskedelmi megállapodást. 

A nyilatkozat még a pénteki döntő szavazás előtt (ezt korábban elhalasztották) várható – állítja a Politico öt, a megbeszéléseket közvetlenül ismerő tisztviselő információi alapján.

Bár a nyilatkozat tartalma még nem világos, néhány névtelenül nyilatkozó tisztviselő úgy véli, hogy lehetnek benne biztosítékok az európai gazdálkodóknak járó kifizetésekre vonatkozóan.

Deák Dániel beszámol a gazdák jelenleg is zajló tüntetéséről Brüsszelben
Gazdatüntetés Brüsszelben Fotó: AFP

Az európai gazdáknak szóló biztosíték beiktatása létfontosságú Brüsszelnek, ezzel ugyanis visszaszerezhetné Giorgia Meloni olasz miniszterelnök támogatását. Meloni a decemberben Brüsszelben tartott uniós vezetői csúcstalálkozó előtt meghúzta a vészféket országa befolyásos mezőgazdasági lobbicsoportjának nyomására a kereskedelmi megállapodás előtt – így került a megállapodás záró szavazása mostanra. Olaszország gyakorlatilag döntő szavazattal rendelkezik az ügyben. 

Ha a bizottság biztosítékokat tud nyújtani a gazdálkodóknak juttatott pénzösszegekről az EU következő, 2028-tól 2034-ig tartó hétéves költségvetésében, az segíthet enyhíteni a közös agrárpolitika egyötödös csökkentésének hatását, amelynek keretében a blokk támogatásokat oszt szét a gazdálkodóknak.

Kérdés azonban, hogy a brüsszeli engedmények elnyerik-e Franciaország és Lengyelország tetszését. Olaszország nélkül azonban nekik és szövetségeseiknek nem lennének meg a szavazataik ahhoz, hogy pénteken blokkolják a kereskedelmi megállapodást.

Az EU mezőgazdasági minisztereit decemberi Mercosur-ellenes tüntetések miatt szerdára hívták össze Brüsszelbe. Ha a szavazás sikeres lesz, Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke már a jövő héten repülhetne Paraguayba, hogy aláírja a több mint huszonöt éve esedékes megállapodást. 

Ezzel több mint 700 millió embert tömörítő szabadkereskedelmi övezet jönne létre, és az EU exportjának 90 százalékára vonatkozó vámokat törölné el.

Franciaország ugyanakkor azt tervezi, hogy betiltja az Európai Unióban tiltott növényvédő szereket tartalmazó, Dél-Amerikából vagy más országokból származó élelmiszerek importját – írta a Magyar Nemzet

A jelek szerint egyébként a tüntetések nyomást gyakoroltak Brüsszelre. Franciaországban a gazdák például utakat zártak el, tiltakozva a szarvasmarhák levágása ellen, ami az állatbetegségek leküzdésére irányuló szigorú intézkedések része. A tüntetések tovább fokozták a franciaországi politikai zűrzavart, miután az elmúlt évben három kormányzati összeomlás történt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpolitika

Újra itthon; kis csokor titánbuzogány

Bayer Zsolt avatarja

Mazochista sajtószemle pihenés után.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.