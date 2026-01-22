Vége a dalnak: újra börtönbe vonult Szabó Bálint

Egy időre meg kell válnia trombitájától Szabó Bálintnak, ugyanis rabosították, így hamarosan börtönbe vonul – derült ki a mozgalma közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. A botránypolitikus közölte, „tekintettel arra, hogy ez egy soha véget nem érő történet, ezért úgy döntöttem, hogy jöjjön, aminek jönnie kell: leülöm”.

Fotó: Képernyőfotó

A folyamatosan botrányokba keveredő Szabó Bálint a szombathelyi Büntetés-végrehajtási Intézetből írt posztjában jelezte, hogy már nem először kerül ilyen helyzetbe:

Volt már benne részem. Akkor 225 napig tartott. Ez jóval kevesebb.

Saját bevallása szerint ezúttal 60 napot kell majd a börtönben töltenie. Hozzátette: felkészült, ahogy a környezete is, és túl lesznek rajta.

A hírek szerint a botránypolitikusnak eredetileg egy 150 ezer forintos bírságot kellett volna befizetne egy korábbi tettéért, ezt azonban nem tette meg, ezért kellett most bevonulnia. Azonban, hogy a 60 napos büntetése pontosan milyen ügy, vagy ügyek miatt van, annak okait nem közölte Szabó Bálint.

A botránypolitikus, ugyanis többször tett már azért, hogy ezzel a jelzővel illessék. Szabó Bálint rendszeresen járja a Lázárinfókat , ahol a trombitaszólóival szórakoztatja, vagy még inkább zavarja a közönséget, valamint Lázár János felszólalását. De megjelent már Magyar Péter eseményén is, ahonnan – a Lázárinfókkal ellentétben – szinte azonnal kidobták.

Mégis talán az elmúlt évek legemlékezetesebb botránya egy tüntetésen volt Szabó Bálintnak. Az események ugyanis úgy kezdődtek, hogy a politikus bemászott egy rendőrségi kisbusz alá és trombitálni kezdett úgy, hogy csak a lábai látszódtak ki.

De a szürreális tettek ezzel nem értek véget. Miután kimászott a kisbusz alól, a Boráros térnél beugrott a Dunába.

A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság helyszínen tartózkodó járőrhajójáról azonnal mentőövet dobtak neki, ő azonban szándékosan többször elúszott mellette. A rendőröknek pár perc múlva sikerült a hajóba emelniük. Mivel nem mutatott életjeleket, rögtön megkezdték az újraélesztését. A partra vitték, ahol stabil állapotban adták át a mentőszolgálatnak.