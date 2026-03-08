Szijjártó Péter keményen visszaszólt az ukrán külügyminiszternek

Szijjártó Péter egyúttal jelezte, hogy ezeket a kérdéseket már három nappal ezelőtt is feltették, azonban „az ukránok három napja nem képesek választ adni ezekre az egyszerű kérdésekre, így egyre erősebb a gyanú, hogy ez az ukrán háborús maffia pénze lehet”.

Mint ismeretes, nemrég a hatóságok hét ukrán állampolgárt állítottak elő, akik két páncélozott autóval negyvenmillió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába. A NAV pénzmosás gyanújával nyomoz, az érintetteket kiutasították. Ukrajna szerint bankok közötti tranzakció zajlott, azonban arra továbbra sem érkezett válasz, hogy ez miért nem átutalás formájában történt.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)