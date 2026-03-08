Szijjártó Péter keményen visszaszólt az ukrán külügyminiszternek

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en akadt ki újra, amiért elfogtuk az ukrán titkosszolgálati emberek által is kísért ukrán készpénzrakományt Magyarországon – írta közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter ugyanakkor jelezte ukrán kollégájának, hogy továbbra is válaszokat várnak a konvojjal kapcsolatban.
Szijjártó Péter szerint nem kiakadni kellene, hiszen Ukrajna három napja nem képes az elfogott készpénzrakomány kapcsán válaszokat adni.
Végre válaszolni kellene azokra az egyszerű kérdésekre, hogy miért mozgattak az ukránok Magyarországon 900 millió dollár és 420 millió euró készpénzt?! Mire használták azt és kinek az érdekében?! Mennyit költöttek abból Magyarországon és kinek az érdekében tették azt?!
– írta a külügyminiszter bejegyzésében.
