Akcióban a fővárosi rendőrök: két nap alatt három szökevény akadt a horgukra

A 47 éves H. Gyula nem kezdte meg az orgazdaságért jogerősen kiszabott több mint két év szabadságvesztését, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene. A Budapesti Rendőr-főkapitányság célkörözési osztálya kiderítette, hogy a körözött férfi Érden dolgozik. A két éve bujkáló bűnözőt február 5-én, a városi rendőrkapitányság egyenruhásaival közösen elfogták. H. Gyula kezdetben menekülni próbált, azonban hamar feladta, és végül együttműködött az intézkedő rendőrökkel. A szökevényt az érdi rendőrkapitányságra előállították, majd büntetés-végrehajtási intézménybe szállították – írja a Police.hu közlése alapján az Origo.

Érden került rendőrkézre a körözött bűnöző, aki a börtön elől bujkált (Forrás: Police.hu)

Körözött élettársak csuklóján is kattant a bilincs

A nyomozók február 6-án, Pesterzsébeten folytatták az akciót, ahol a 32 éves G. Róbert és élettársa, a 37 éves B. Anikó tartózkodási helyén ütöttek rajta.

A férfit rablás miatt korábban öt év szabadságvesztésre ítélték, de nem vonult be a börtönbe.

Ezért, valamint lopás miatt is körözték, és mivel felmerült a külföldre szökés lehetősége, európai elfogatóparancs is érvényben volt ellene.

B. Anikót szintén lopás és meg nem kezdett szabadságvesztés letöltése miatt keresték a hatóságok.

Az intézkedés során a nő azt állította, hogy csak ő és két kutyája tartózkodik a házban, azonban az egyenruhások a hálószobában megtalálták a rejtőzködő G. Róbertet. A rendőrök a bűnöző párost is büntetés-végrehajtási intézetbe vitték.

Borítókép: Elfogás a XX. kerületben (Forrás: Police.hu)