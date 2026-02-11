körözöttkörözött bűnözőbudapesti rendőr - főkapitányság célkörözési osztályarendőrségi rajtaütésbüntetés-végrehajtási intézetbörtön

Akcióban a fővárosi rendőrök: két nap alatt három szökevény akadt a horgukra

A budapesti nyomozók három, jogerős szabadságvesztés letöltése elől bujkáló bűnözőt fogtak el negyvennyolc óra leforgása alatt. A körözött két férfit és egy nőt őrizetbe vették, majd büntetés-végrehajtási intézetbe szállították.

Munkatársunktól
2026. 02. 11. 14:08
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 47 éves H. Gyula nem kezdte meg az orgazdaságért jogerősen kiszabott több mint két év szabadságvesztését, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene. A Budapesti Rendőr-főkapitányság célkörözési osztálya kiderítette, hogy a körözött férfi Érden dolgozik. A két éve bujkáló bűnözőt február 5-én, a városi rendőrkapitányság egyenruhásaival közösen elfogták. H. Gyula kezdetben menekülni próbált, azonban hamar feladta, és végül együttműködött az intézkedő rendőrökkel. A szökevényt az érdi rendőrkapitányságra előállították, majd büntetés-végrehajtási intézménybe szállították – írja a Police.hu közlése alapján az Origo.

Érden került rendőrkézre a körözött bűnöző
Érden került rendőrkézre a körözött bűnöző, aki a börtön elől bujkált (Forrás: Police.hu)

Körözött élettársak csuklóján is kattant a bilincs 

A nyomozók február 6-án, Pesterzsébeten folytatták az akciót, ahol a 32 éves G. Róbert és élettársa, a 37 éves B. Anikó tartózkodási helyén ütöttek rajta.

A férfit rablás miatt korábban öt év szabadságvesztésre ítélték, de nem vonult be a börtönbe.

Ezért, valamint lopás miatt is körözték, és mivel felmerült a külföldre szökés lehetősége, európai elfogatóparancs is érvényben volt ellene.

B. Anikót szintén lopás és meg nem kezdett szabadságvesztés letöltése miatt keresték a hatóságok.

Az intézkedés során a nő azt állította, hogy csak ő és két kutyája tartózkodik a házban, azonban az egyenruhások a hálószobában megtalálták a rejtőzködő G. Róbertet. A rendőrök a bűnöző párost is büntetés-végrehajtási intézetbe vitték.

Borítókép: Elfogás a XX. kerületben (Forrás: Police.hu)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy Márton
idezojelekgazdaság

A patrióták megtalálták a magyar gazdaságvédelem receptjét

Nagy Márton avatarja

A családok esetében a védekezés elsődleges eszköze a jövedelmi biztonság fenntartása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu