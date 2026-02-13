Nem több, mint hetven forintért és dohányért vertek össze Mezőkövesden egy fiatalembert azok az útonállók, akik ellen a rendőrség rablás miatt folytat eljárást – adták hírül.
Hajmeresztő, mennyi pénzért verték meg a fiatalt Mezőkövesden
Egy 17 és egy 20 éves fiatalember.
Rablás miatt folytat eljárást a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság egy 17 és egy 20 éves helyi fiatalemberrel szemben.
Az útonállók február 10-én Mezőkövesden, a Gaál István úton megállítottak egy fiatalt, akitől cigarettát kértek, de nem volt nála csak elektromos dohánytermék, amit átadott az egyre agresszívabb párosnak.
A köszönöm helyett egy rúgást kapott a sértett, illetve pénzt is követeltek tőle. A támadók ott ütötték és rúgták a földre rogyó megrémült fiút, ahol érték, és, aki mindössze hetven forintot tudott átadni a rablóknak.
A rendőrök még aznap elfogták és előállították a rendőrségre a támadókat, akiket a hatóság őrizetbe vett, egyben előterjesztést tett letartóztatásukra is.
