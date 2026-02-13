Hajmeresztő, mennyi pénzért verték meg a fiatalt Mezőkövesden

A köszönöm helyett egy rúgást kapott a sértett, illetve pénzt is követeltek tőle. A támadók ott ütötték és rúgták a földre rogyó megrémült fiút, ahol érték, és, aki mindössze hetven forintot tudott átadni a rablóknak.

A rendőrök még aznap elfogták és előállították a rendőrségre a támadókat, akiket a hatóság őrizetbe vett, egyben előterjesztést tett letartóztatásukra is.