Csak a magyar nemzeti kormány áll a brüsszeli migrációs tervek útjában

Földi László titkosszolgálati szakértő hangsúlyozta, hogy a migránsok több irányból fenyegetik Európát: nem egyszerű jelenségről beszélünk, hanem olyan, egymást erősítő folyamatokról, amelyek a kontinens stabilitását hosszabb távon strukturális veszélybe sodorják. A szakértő értékelése szerint Európába több, teljesen eltérő motivációjú csoport érkezik, és ezek eltérően jelennek meg a bűnügyi statisztikákban és a terrorfenyegetettségben. Őket a következő csoportokra osztotta:

a megélhetési bűnözők,

a súlyos mentális terhet cipelők,

az ideológiai–politikai indíttatású csoportok.

A szakértő a legveszélyesebbnek az utolsó csoportot tartja,

akik annak logikájára érkeznek Európába, hogy Európát el kell foglalni. Nem akarják megvárni, míg kritikus létszámban demokratikus úton szereznek politikai befolyást, ezért az erőszakos térfoglalást választják.

Brüsszel ellenezte, ma követendő példának tartják a magyar határkerítést

Amikor Magyarország 2015-ben a migrációs válság közepén úgy döntött, hogy kerítéssel védi meg déli határát, azonnal megindultak a bírálatok Brüsszelből és a nyugat-európai fővárosokból. A magyar megoldást akkor sokan szélsőségesnek, sőt embertelennek nevezték. Az évek során azonban a helyzet gyökeresen megváltozott: a migrációs nyomás fokozódott, és egyre több ország ismerte fel, hogy a határvédelem nemzetbiztonsági kérdés. A határkerítés egykor nagy visszhangot váltott ki, ma már sokak szemében szükségszerű válasz. 2023-ra már Manfred Weber, az Európai Néppárt háború- és migrációpárti elnöke is úgy nyilatkozott: ha szükséges, a határkerítések elfogadható eszközei a védekezésnek. Az Alapjogokért Központ felmérése szerint a szavazókorú magyarok 86 százaléka támogatja a határkerítést, míg csupán alig 13 százalékot tesz ki az ellenzők tábora. Mindezek ellenére