Ha a magyarok pénzét Ukrajnába küldték volna, a keleti országrész nem virágzott volna fel

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Nyíregyházi Ipari Park projektátadó ünnepségén először is arról számolt be, hogy tíz évvel ezelőtt bántóan éles különbség volt Magyarország nyugati és keleti felének gazdasági fejlettsége között, ezért a kormány célként tűzte ki ennek a mielőbbi felszámolását. Rámutatott, hogy a külső környezet, az elmúlt tíz-tizenöt év súlyos európai válságai miatt ez nem volt könnyű munka, azonban sikerült, mivel a szankciók ellenére, a Brüsszelből épülő hadigazdaság ellenére a magyar emberek pénzét hazánk fejlesztésére fordították.

Szijjártó Péter közölte, hogy a kelet-magyarországi országrész gazdasági fejlettség szempontjából beérte Nyugat-Magyarországot, ami nem sikerült volna, ha a magyarok pénzét Ukrajnába küldték volna

Fotó: MTI

Kelet-Magyarország gazdasági fejlettségi színvonala elérte a nyugati országrész fejlettségi színvonalát. Halkan jegyzem meg, hogy ha az elmúlt egy-két évben a magyar emberek pénzét Ukrajna fejlesztésére és/vagy a háború finanszírozására fordítottuk volna, akkor nem sikerült volna a keleti országrész felfejlesztése

– fogalmazott. Majd hozzátette, hogy az elmúlt tizenöt esztendő egyik legfontosabb gazdasági eredményének tartja, hogy a kelet-magyarországi országrész gazdasági fejlettség szempontjából beérte Nyugat-Magyarországot. Rámutatott, hogy ehhez szükség volt az infrastruktúra fejlesztésére, utak és vasutak építésére, nagy ipari parkok, iparterületek kialakítására és rekordméretű vállalati beruházásokra. Szijjártó Péter kifejtette, hogy Nyíregyháza kulcsszerepet játszott az elmúlt évtizedben Kelet-Magyarország felemelkedésében, abban, hogy a régió mára a világ modern autóiparának egyik fellegvárává vált. Emlékeztetett arra is, hogy ebben az időszakban 121 nagyvállalati beruházás jött létre Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kormányzat támogatásával, mintegy 1700 milliárd forint értékben, aminek nyomán nagyjából 15 ezer új munkahelyet teremtettek, az ipari termelés pedig a 2,5-szeresére nőtt.