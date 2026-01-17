Most dőlhet el a háború, ukrán küldöttség indul Amerikába

Rendkívüli

Az ukrán elnök a hírek szerint már türelmetlen és választ szeretne kapni követeléseire. Volodimir Zelenszkij bejelentése szerint az eddigi eredmények és Oroszország reakciójának az áttekintésére egy ukrán delegáció indul az Egyesült Államokba.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 6:53
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
Az ukrán elnök a hírek szerint már türelmetlen és szeretne válazt kapni az amerikai elnök csapatától. Volodimir Zelenszkij bejelntése alapján egy ukrán delegáció indul az Egyesült Államokba, ahol Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner az elnök tanácsadója fogadja őket – írja a Kyiv Independent

Az ukrán delegáció nem sokkal Trump Zelenszkijt kritizáló kijelentései után indul
Az ukrán delegáció nem sokkal Trump Zelenszkijt kritizáló kijelentései után indul 
Fotó: SAUL LOEB / AFP

Ukrajna abban reménykedik, hogy tisztább képet kap „azokról a dokumentumokról, amelyeket valójában az amerikai féllel közösen fogalmaztunk meg, valamint Oroszország válaszáról erre a diplomáciai munkára

– jelentette ki az ukrán elnök. 

A küldöttség tagjai között van Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára; Kirilo Budanov, az Elnöki Hivatal vezetője; és David Arakhamia, Zelenszkij pártjának parlamenti vezetője. A delegáció nem sokkal azután érkezik, hogy Donald Trump amerikai elnök arról beszélt, hogy az ukrán elnök akadályozza a békét

Egy amerikai tisztviselő szerint  az ukrán küldöttség várhatóan találkozik Steve Witkoff-fal, az Egyesült Államok különmegbízottjával, valamint Trump tanácsadójával és vejével, Jared Kushnerrel. A részletekről azonban hivatalos megerősítés egyelőre nincsen. 

Az ukrán elnök szerint a látogatásra azért van szükség, mert véglegesíteni kell a biztonsági garanciákkal és Ukrajna talpra állításával kapcsolatos dokumentumokat. Zelenszkij úgy fogalmazott: amennyiben az előkészületek befejeződnek, azokat a jövő héten Davosban megrendezésre kerülő Világgazdasági Fórumon írhatják alá.

A svájci éves nemzetközi csúcstalálkozón Kijev és Washington várhatóan gazdasági megállapodást ír alá, amely fellendítené Ukrajna háború utáni helyreállítását. Az ukrán tisztviselők szerint ez 10 év alatt 800 milliárd dollárba fog kerülni.

Borítókép: Volodimir Zelneszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

