Most dőlhet el a háború, ukrán küldöttség indul Amerikába

Az ukrán elnök a hírek szerint már türelmetlen és szeretne válazt kapni az amerikai elnök csapatától. Volodimir Zelenszkij bejelntése alapján egy ukrán delegáció indul az Egyesült Államokba, ahol Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner az elnök tanácsadója fogadja őket – írja a Kyiv Independent.

Az ukrán delegáció nem sokkal Trump Zelenszkijt kritizáló kijelentései után indul

Ukrajna abban reménykedik, hogy tisztább képet kap „azokról a dokumentumokról, amelyeket valójában az amerikai féllel közösen fogalmaztunk meg, valamint Oroszország válaszáról erre a diplomáciai munkára

– jelentette ki az ukrán elnök.

A küldöttség tagjai között van Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára; Kirilo Budanov, az Elnöki Hivatal vezetője; és David Arakhamia, Zelenszkij pártjának parlamenti vezetője. A delegáció nem sokkal azután érkezik, hogy Donald Trump amerikai elnök arról beszélt, hogy az ukrán elnök akadályozza a békét.