Korrupciós botrány Ukrajnában: bíróság elé áll Timosenko + videó

Julija Timosenko megérkezett a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróságra, ahol a hatóságok arról döntenek, milyen kényszerintézkedést alkalmazzanak vele szemben. Az ügyészség előzetes tájékoztatása szerint óvadék kiszabását fogják indítványozni. Az egykori miniszterelnököt több társával együtt parlamenti képviselők megvesztegetésével vádolják. A korrupcióellenes hivatal állítása szerint egy rendszeres együttműködésről volt szó: folyamatos kifizetésekkel és konkrét szavazási utasításokkal igyekeztek befolyásolni a törvényhozás működését. Az egész ukrán elitet átszövi a korrupció.

Sebők Barbara
2026. 01. 16. 9:46
Bíróság elé áll Timosenko: milliós óvadék, súlyos korrupciós vádak Forrás: AFP
Mint ismert, a korrupcióellenes hatóságok vádat emeltek Julija Timosenko volt miniszterelnök, a Batykivscsina (Haza) párt vezetője ellen, miután a vád szerint parlamenti képviselőket próbált megvesztegetni a szavazataikért cserébe. A nyomozás középpontjában olyan hangfelvételek állnak, amelyek állítólag Julija Timosenko és egy, Volodimir Zelenszkij elnök pártjához tartozó képviselő közötti beszélgetéseket rögzítettek. Az Interfax hírügynökség beszámolója szerint Timosenko egyelőre tagadja a vádakat.

Julija Timosenko megérkezett a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróságra
Julija Timosenko megérkezett a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróságra. Fotó: AFP

 – Soha nem mondtam ilyeneket, a hangfelvétel hamis. Egyelőre nem tudjuk, mi történt, ez majd a bíróságon derül ki. Ilyen beszélgetés az életemben nem volt – mondta Timosenko a pénteki bírósági tárgyalás előtt.

A források szerint a felvételeket egy, a korrupcióellenes hatóságokkal együttműködő ügynök készítette, majd továbbította a Nemzeti Korrupcióellenes Irodának. A Strana és  az NV beszámolója szerint a nyilvánosságra került beszélgetésből az is kiderült, hogy a képviselők konkrét iránymutatást kaptak arról, miként szavazzanak Vaszil Maljuk leváltásáról, illetve a Mihajlo Fedorov digitális transzformációért felelős miniszter és Denisz Smihal védelmi miniszteri posztjáról szóló döntések esetében.

Ukrán források szerint a hatóságok egyes képviselőket ügynökként használtak fel, akik korrupt ajánlatokkal kerestek meg politikusokat, majd az így szerzett információk alapján indultak eljárások. Egy képviselő a Strana című lapnak úgy fogalmazott: 

Már tavaly óta nyílt titokként kezelik, hogy bizonyos parlamenti szereplők alkut kötöttek a nyomozókkal, és készek együttműködni az antikorrupciós szervekkel más politikusok lebuktatásában.

Egy másik, a Radában dolgozó forrás ennél is tovább ment, és azt állította, hogy a Timosenko elleni megvesztegetési ügyet a korrupcióellenes ügyészség az elejétől a végéig megszervezte. A hatóságok – kihasználva Timosenko törekvését arra, hogy növelje befolyását a parlamentben – előre felkészített képviselőket küldtek hozzá, akik ajánlatot tettek. 

A forrás szerint Timosenko beleesett ebbe a csapdába, bár azt nem erősítette meg, hogy pontosan ki volt a provokátor.

 

Timosenko is a korrupció hálójában, az egész ukrán elit érintett a vesztegetési ügyben

Mint arról korábban beszámoltunk, Timosenko a gyanút politikai vádaknak minősítette, és sajtótitkárán keresztül azt közölte, hogy irodájának átkutatása nem más, mint egy grandiózus PR-fogás, amelynek semmi köze a törvényhez vagy az igazságszolgáltatáshoz. „Kategorikusan elutasítom ezeket az abszurd vádakat” – idézte őt a Financial Times. A fejlemények azt követően kerültek napvilágra, hogy decemberben Volodimir Zelenszkij elnök pártjának több képviselője ellen is eljárás indult. A Financial Times idézi az ügyészség nyilatkozatát is, amely szerint a gyanúsított megbeszéléseket kezdeményezett parlamenti képviselőkkel egy olyan rendszeres mechanizmus kialakításáról, amely jogellenes előnyöket biztosított volna a szavazások során tanúsított lojális magatartásért. 

Nem egyszeri megállapodásokról volt szó, hanem egy rendszeres együttműködési mechanizmusról, amely előlegfizetéseket irányzott elő, és hosszú távra volt tervezve

– közölte a NABU. 

A NABU megerősítette, hogy egy ellenzéki párt vezetőjének irodájában tartott razziát.

Az ügynökség felvételeket készített a Timosenko pártjának irodájában tartott razziáról, amelyen látható, hogy a nő előtt százdolláros bankjegyek halmokban hevernek.

A NABU által közzétett felvételen egy Timosenkóéra emlékeztető hang pénzt kínál egy képviselőnek meghatározott szavazások támogatásáért. 

A beszélgetésben a fizetésről és a Signalon keresztüli szavazási egyeztetésről is szó esik.

 

Borítókép: Julija Timosenko a bíróságon (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Czopf Áron
