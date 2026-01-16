Korrupciós botrány Ukrajnában: bíróság elé áll Timosenko + videó

Mint ismert, a korrupcióellenes hatóságok vádat emeltek Julija Timosenko volt miniszterelnök, a Batykivscsina (Haza) párt vezetője ellen, miután a vád szerint parlamenti képviselőket próbált megvesztegetni a szavazataikért cserébe. A nyomozás középpontjában olyan hangfelvételek állnak, amelyek állítólag Julija Timosenko és egy, Volodimir Zelenszkij elnök pártjához tartozó képviselő közötti beszélgetéseket rögzítettek. Az Interfax hírügynökség beszámolója szerint Timosenko egyelőre tagadja a vádakat.

Julija Timosenko megérkezett a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróságra. Fotó: AFP

– Soha nem mondtam ilyeneket, a hangfelvétel hamis. Egyelőre nem tudjuk, mi történt, ez majd a bíróságon derül ki. Ilyen beszélgetés az életemben nem volt – mondta Timosenko a pénteki bírósági tárgyalás előtt.

A források szerint a felvételeket egy, a korrupcióellenes hatóságokkal együttműködő ügynök készítette, majd továbbította a Nemzeti Korrupcióellenes Irodának. A Strana és az NV beszámolója szerint a nyilvánosságra került beszélgetésből az is kiderült, hogy a képviselők konkrét iránymutatást kaptak arról, miként szavazzanak Vaszil Maljuk leváltásáról, illetve a Mihajlo Fedorov digitális transzformációért felelős miniszter és Denisz Smihal védelmi miniszteri posztjáról szóló döntések esetében.