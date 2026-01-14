Ahogy arról lapunk is beszámolt, Zelenszkij környezetében folytatódik a tisztogatás és a hatalom átrendeződése. Az ukrán parlament egyetlen nap alatt megszavazta Denisz Smihal védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov digitális átalakulásért felelős miniszter, valamint Vaszil Maljuk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat rettegett vezetőjének menesztését.
Zelenszkij befejezte a tisztogatást, kinevezték az új ukrán védelmi minisztert
Zelenszkij újabb tisztogatást tartott az ukrán vezetésben. Többek között menesztette Denisz Smihal védelmi minisztert és helyére a digitális átalakulásért felelős volt miniszter lépett. Az új védelmi miniszter a hadsereg reformját, a korrupció visszaszorítását és a modern technológiai eszközök széles körű alkalmazását tűzte ki célul. Eközben az ukrán törvényhozás meghosszabbította a hadiállapotot és az általános mozgósítást 2026. május 4-ig.
Mihajlo Fedorovot – korábbi digitális átalakulásért felelős miniszter – nevezte ki új védelmi miniszternek szerdán az ukrán parlament Denisz Smihal helyett. Az előterjesztést 277 képviselő támogatta. Fedorov eddig az első miniszterelnök-helyettesi és digitális fejlesztésért felelős miniszteri posztot töltötte be.
Az ukrán parlament a személyi döntések mellett megszavazta a hadiállapot és az általános mozgósítás meghosszabbítását 2026. május 4-ig.
Az előterjesztésre 330 képviselő szavazott igennel.
További Külföld híreink
Ukrajna új védelmi minisztere reformot és innovációt ígér
A Reuters arról számolt be, hogy a 34 éves Fedorov korábban kulcsszerepet játszott az ország magas szintű technológiai válaszának kialakításában Oroszország inváziójára. Az ukrán védelmi miniszter új tisztségében egyértelmű célt fogalmazott meg:
a hadsereg reformját, a hazugságok és a korrupció visszaszorítását és a modern technológia széles körű alkalmazását.
A miniszter szerint a jövő a technológiáé, így a hadsereg digitalizálása, a drónok és a mesterséges intelligencia alkalmazása, valamint a technológiai fejlesztések szélesebb körű bevezetése kulcsfontosságú lesz. Az ukrán hadsereg jelentős létszám- és tűzerőhátrányban van, ráadásul a sorra kirobbanó korrupciós botrányok is aláásták a katonai vezetésbe vetett bizalmat, ezért Federovnak nehéz dolga lesz.
További Külföld híreink
Borítókép: Az ukrán elnök és a frissen lecserélt (volt) védelmi miniszter (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Dánia megerősíti a katonai jelenlétet Grönlandon
A dán és a grönlandi külügyminiszter szerdán Washingtonba utazik.
Szánthó Miklós: A globalista elit politikai alapon akar elbánni a békepárti hangokkal
Nem elszigetelt esetről van szó.
Az EU kínjában már tárgyalna az oroszokkal
A hírek szerint a finn elnököt neveznék ki tárgyalónak.
Újabb önleleplezés: a Tisza alelnöke elismerte, hogy óriási lehetőséget látnak Ukrajna támogatásában + videó
Tarr Zoltán ráadásul egy olyan szervezetre hivatkozott a közösségi médiában, amelyet a Soros-hálózat is finanszíroz.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Dánia megerősíti a katonai jelenlétet Grönlandon
A dán és a grönlandi külügyminiszter szerdán Washingtonba utazik.
Szánthó Miklós: A globalista elit politikai alapon akar elbánni a békepárti hangokkal
Nem elszigetelt esetről van szó.
Az EU kínjában már tárgyalna az oroszokkal
A hírek szerint a finn elnököt neveznék ki tárgyalónak.
Újabb önleleplezés: a Tisza alelnöke elismerte, hogy óriási lehetőséget látnak Ukrajna támogatásában + videó
Tarr Zoltán ráadásul egy olyan szervezetre hivatkozott a közösségi médiában, amelyet a Soros-hálózat is finanszíroz.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!