orosz-ukrán háborúUkrajnavédelmi miniszterZelenszkij

Zelenszkij befejezte a tisztogatást, kinevezték az új ukrán védelmi minisztert

Zelenszkij újabb tisztogatást tartott az ukrán vezetésben. Többek között menesztette Denisz Smihal védelmi minisztert és helyére a digitális átalakulásért felelős volt miniszter lépett. Az új védelmi miniszter a hadsereg reformját, a korrupció visszaszorítását és a modern technológiai eszközök széles körű alkalmazását tűzte ki célul. Eközben az ukrán törvényhozás meghosszabbította a hadiállapotot és az általános mozgósítást 2026. május 4-ig.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 17:11
Az ukrán elnök és a frissen lecserélt (volt) védelmi miniszter Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Zelenszkij környezetében folytatódik a tisztogatás és a hatalom átrendeződése. Az ukrán parlament egyetlen nap alatt megszavazta Denisz Smihal védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov digitális átalakulásért felelős miniszter, valamint Vaszil Maljuk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat rettegett vezetőjének menesztését. 

Mihajlo Fedorov, a volt digitális átalakulásért felelős miniszter lett az új ukrán védelmi miniszter
Mihajlo Fedorov, a volt digitális átalakulásért felelős miniszter lett az új ukrán védelmi miniszter. Fotó: AFP

Mihajlo Fedorovot – korábbi digitális átalakulásért felelős miniszter – nevezte ki új védelmi miniszternek szerdán az ukrán parlament Denisz Smihal helyett. Az előterjesztést 277 képviselő támogatta. Fedorov eddig az első miniszterelnök-helyettesi és digitális fejlesztésért felelős miniszteri posztot töltötte be.

Az ukrán parlament a személyi döntések mellett megszavazta a hadiállapot és az általános mozgósítás meghosszabbítását 2026. május 4-ig. 

Az előterjesztésre 330 képviselő szavazott igennel. 

Ukrajna új védelmi minisztere reformot és innovációt ígér

A Reuters arról számolt be, hogy a 34 éves Fedorov korábban kulcsszerepet játszott az ország magas szintű technológiai válaszának kialakításában Oroszország inváziójára. Az ukrán védelmi miniszter új tisztségében egyértelmű célt fogalmazott meg: 

a hadsereg reformját, a hazugságok és a korrupció visszaszorítását és a modern technológia széles körű alkalmazását. 

A miniszter szerint a jövő a technológiáé, így a hadsereg digitalizálása, a drónok és a mesterséges intelligencia alkalmazása, valamint a technológiai fejlesztések szélesebb körű bevezetése kulcsfontosságú lesz. Az ukrán hadsereg jelentős létszám- és tűzerőhátrányban van, ráadásul a sorra kirobbanó korrupciós botrányok is aláásták a katonai vezetésbe vetett bizalmat, ezért Federovnak nehéz dolga lesz.

Borítókép: Az ukrán elnök és a frissen lecserélt (volt) védelmi miniszter (Fotó: AFP)

