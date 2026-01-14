Zelenszkij befejezte a tisztogatást, kinevezték az új ukrán védelmi minisztert

Ukrajna új védelmi minisztere reformot és innovációt ígér

A Reuters arról számolt be, hogy a 34 éves Fedorov korábban kulcsszerepet játszott az ország magas szintű technológiai válaszának kialakításában Oroszország inváziójára. Az ukrán védelmi miniszter új tisztségében egyértelmű célt fogalmazott meg:

a hadsereg reformját, a hazugságok és a korrupció visszaszorítását és a modern technológia széles körű alkalmazását.

A miniszter szerint a jövő a technológiáé, így a hadsereg digitalizálása, a drónok és a mesterséges intelligencia alkalmazása, valamint a technológiai fejlesztések szélesebb körű bevezetése kulcsfontosságú lesz. Az ukrán hadsereg jelentős létszám- és tűzerőhátrányban van, ráadásul a sorra kirobbanó korrupciós botrányok is aláásták a katonai vezetésbe vetett bizalmat, ezért Federovnak nehéz dolga lesz.