A Bob Bowmant megelőző magyar edzőről kiderült, miért vált elviselhetetlenné

Másodszor már győzelmet ért a Ferencváros férfivízilabda-csapatának a tarolás. Nyéki Balázs csapata 2024 után 2025-ben is megcsinálta a Grand Slamet, azaz minden sorozatot megnyert, amiben elindult. A tavaly a díjakról lemaradt Fradi az Év csapata, trénere az Év edzője címet vehette át a Nemzeti Sport Gálán. A 45 éves szakember a sportújságírók szavazásán maga mögé utasította Kós Hubert világhírű edzőjét Bob Bowmant is. Nyéki Balázs lapunknak elárulta, mit jelent neki, nekik az elismerés, s hogyan reagáltak egy éve, amikor üres kézzel távoztak az Operából.

2026. 01. 13.
Nyéki Balázs Budapest, 2026. január 12. Nyéki Balázs, a Ferencváros férfi vízilabdacsapatának vezetőedzője, miután átvette az Év edzője díjat a 68. Nemzeti Sport Gálán a Magyar Állami Operaházban 2026. január 12-én. MTI/Illyés Tibor
Nyéki Balázs (középen) lett az Év edzője, az általa irányított ferencvárosi vízilabdázók az Év csapata díjat nyerték el Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Ferencváros férfivízilabda-csapata 2019 után a 2025-ös teljesítményével is kiérdemelte az Év csapata elismerést a hagyományos csapatsportokban. A zöld-fehérek a magyar bajnokság és a Magyar Kupa mellett a Bajnokok Ligáját és az Európai Szuperkupát is megnyerték. Rendes játékidőben nem veszítettek meccset, nem csoda, hogy a csapat mellett Nyéki Balázs is díjat vehetett át a Nemzeti Sport Gálán. Az Év edzője cím büszke birtokosa lapunknak elárulta, erre nem volt felkészülve. 

Nyéki Balázs
Nyéki Balázs (középen) nem fürdött be, csak a szokásos vízilabdás ünneplésben volt része az októberi Európai Szuperkupa-siker után is Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

– Ez egy szubjektív szavazás, döntés, ami bárhogy alakulhat. Nyilván örülök, hogy így alakult, de nagyon izgatott voltam. 

Az elmúlt napokat nem szívesen töltöttem volna magammal. Nem feltétlenül a komfortzónám, hogy ide ki kell állni ennyi ember elé, és beszédet kell mondani. Nehéz volt.

 A csapatnak nagyon szorítottam. Ha választani kellett volna, nem álszentségből mondom: a csapat sikerének szurkoltam. Ahogy a színpadon elmondtam, nélkülük nem állhatnék itt. Jó, hogy együtt tudtunk nyerni. Nem sokszor adatik meg egy edző karrierjében, hogy ez összejöjjön – nyilatkozta lapunknak az Operaházban Nyéki Balázs. 

Az Év edzője-versenyben a legendás Michael Phelps korábbi, Kós Hubert jelenlegi edzőjét, Bob Bowmant és a tekvandós Márton ikreket felkészítő Suvi Mikkonent is megelőzte.

– Nem is feltétlenül számítottam az Év edzője díjra, mert tudtam, milyen vetélytársak, illetve jelöltek voltak. Bárki átvette volna, teljesen jogos lett volna. Komoly sportemberek nem jutottak be a legjobb háromba, például Cseh Sándor, aki a női vízilabda-válogatottat világbajnoki- és Világkupa ezüstéremre vezette. Ezért is mondom: nagyon értékes a cím!

Nyéki Balázs
Nyéki Balázs foghíjas csapattal érkezett a gálára, összesen 12 játékosa szerepel az Európa-bajnokságon ezekben a napokban Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Nyéki Balázs és a vereségek

Tavaly is úgy nézett ki, hogy a 2024-ben mindent megnyerő Fradi-pólósok és edzőjük megdicsőül, ám az utolsóként robbantó, Európa-bajnoki bronzérmes női kézilabdázók és szövetségi kapitányuk, Golovin Vlagyimir beelőzte őket. 

– Semmi olyan nem történt, hogy rossz érzéssel távoztak volna a játékosaim, hanem kifejezetten motiváltan. Azt mondtam, gratulálunk a női kézilabda-válogatottnak, megérdemelték ők is. Nehéz a sportújságíróknak is az életük, hiszen olyan sportolók és edzők között kell választaniuk, akik közel vannak nagyon egymáshoz. Néha akár olyan érzéseket is szül, amiknek nem örül egy csapat. Nálunk nem volt ilyen, inkább kitűzték maguk elé, hogy szeretnének a következő évben az Év csapata lenni. 

Ez egy hosszú út volt, négy trófeát kellett elhódítani. Hál istennek sikerült, majd újra izgulhattak pár hónapot, hogy elnyerik-e a díjat

 – elevenítette fel az emlékeket Nyéki Balázs, aki 2025-ben úgy nyert el minden trófeát a csapatával, hogy 42 győzelem mellett két döntetlent játszott, s – mivel vízilabdában újabban eldöntik mindenképpen a meccseket – ötméteresekkel maradt alul. Mivel a jelenleg zajló Európa-bajnokságon 8 FTC-játékos szerepel a magyar, további 4 más országok válogatottjában, maroknyi fradista ünnepelhetett az Operaházban.

– Minden olyan mérkőzés, ami akár ötméteresek után, de vereséggel zárul, nekem nagyon fontos tanulópénzek, hasznosak. Pontosan tudom, ha visszajönnek a válogatottból, mit fogok nekik mondani. Az utolsó meccsünkből kiindulva rengeteget tudunk majd előrelépni. Pontosan tudjuk, mik voltak a hibák, miért nem működött úgy a játékunk. Általában az előző években is mindig abban a fázisban jött a vereség, amiket aztán hasznossá tudtunk tenni a csapat játékában és kohéziójában.

Magasztos cél

Ha egy csapat mindent megnyer immár két éve, s most a gálán is, kérdés, milyen célokat lehet kitűzni.

– Mindig keresünk új célokat. Ez az idei gála is ezek közé tartozott, még ha nem is csak rajtunk múlott. 

Ami a szemünk előtt lebeg, hogy szeretnénk mi lenni a harmadik csapat a világon, amelyik meg tudja nyerni egymás után háromszor a Bajnokok Ligáját! 

És utána nagy valószínűséggel Budapesten lesznek a BL négyes döntők, a célokat szép lassan majd átírogatjuk – mondta lapunknak Nyéki Balázs.

