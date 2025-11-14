Nemrég már a „Weihnachten im Schloss” (Karácsony a kastélyban) megszűnése is nagy visszhangot keltett, és most újabb népszerű esemény tűnik el: a Liechtenstein Gartenpalais kertjében tartott közkedvelt karácsonyi vásárt sem rendezik meg többet – írja az Origo.
Bezár Bécs ikonikus karácsonyi vására
Újabb bécsi karácsonyi vásár kerülhet le a térképről – egy régi hagyomány tűnhet el örökre. A rendezvény évekig Bécs egyik legszebb és legnépszerűbb adventi találkozóhelye volt, ám az utóbbi időben szemmel láthatóan visszaesett a forgalma, mostanra pedig végleg bezárt. Az üzemeltető kimondta a végszót, és a fenntartás, valamint a szervezés túlzottan magas költségeit jelölte meg okként.
Az oe24 információi szerint
a vásár éves költségei elérték az egymillió eurót – ez túl magas összeg ahhoz, hogy a rendezvény gazdaságosan tovább működjön
– írja az Exxpress.
A palota üzemeltetői az elmúlt években több korlátozást is bevezettek: a standokat egyre hátrébb helyezték, ami mind a látogatókat, mind az árusokat elriasztotta.
Ennek következtében sok standüzemeltető visszalépett, és a szervezők nem láttak több lehetőséget a vásár folytatására.
A MeinBezirk szerint a visszatérés ugyanarra a helyszínre szinte kizárt, de az esemény más helyszínen való megrendezésének lehetősége továbbra sem dőlt el. A HGC Event GmbH hangsúlyozza, hogy a standok és a dekorációk továbbra is rendelkezésre állnak.
Ezzel Bécs ismét elveszít egy hagyományos karácsonyi vásárt – és a látogatók egy olyan helyszínt, ahol az ünnepi hangulat és a főúri környezet különleges atmoszférát alkotott.
Borítókép: Bécsi karácsonyi vásár (Fotó: AFP)
