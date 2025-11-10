Lewis Hamilton keserű beismerést tett a kiesése után

Lewis Hamilton nagy álmokkal érkezett az év elején a Forma–1 legendás istállójához, a Ferrarihoz, de eddig minden balul sül el a hétszeres világbajnoknak, aki három futamra van attól, hogy dobogós helyezés nélkül teljesítsen egy idényt, miközben ez a „csúfság” még sosem esett meg vele 2007 óta tartó pályafutása során. Ráadásul ezzel csapattársától, Charles Leclerc-től is jócskán elmarad, aki már hétszer pezsgőzött a pódiumon az évad során.

Lewis Hamilton csalódást keltő hétvégén van túl Fotó: JEAN CARNIEL / POOL

Hamilton a rémálmait éli

A legutóbbi hétvégén, Brazíliában, mindketten nagyon távol álltak ettől. A sprinten a monacói az ötödik, a brit a hetedik lett, a Lando Norris győzelmével zárult Sao Pauló-i Nagydíjon pedig aztán mindketten kiestek, ezzel totális csőd lett a Ferrari hétvégéjéből. Hamilton sorsa már a futam elején megpecsételődött, a rajt után ütközött Carlos Sainzcal (Williams), emiatt a 18. helyre esett vissza, és ha ez nem lenne elég, az autója is megsérült. A rekordbajnok később Franco Colapinto Alpine-jába szaladt bele, új orrkúp került a pilóta szerint kezelhetetlen Ferrarira, Hamilton pedig öt másodperces időbüntetést is begyűjtött, mielőtt a 40. körben feladta volna a versenyt.

A 40 éves pilóta így mindössze két ponttal távozott egyik kedvenc helyszínéről, és eddig összességében is csak 148-at gyűjtött, ezzel a hatodik hely illeti meg, és a 214 pontjával ötödik Leclerc ismét csak sokat ver rá.

Hamilton Brazíliában maga is bevallotta, nehezen viseli a Ferrarival való szenvedést.

Ez kész rémálom, és már egy ideje ebben élek. Az álmaimat élem, mert egy ilyen fantasztikus csapatnál vezethetek, de közben rémálomszerű az eredmények miatt, amelyeket eddig elértünk. Folyamatosak a hullámvölgyek és hullámhegyek, ez nagyon megterhelő

– ismerte el.

Az éppen padlón lévő pilóta megígérte, két hét múlva, Las Vegasban már lelkesen érkezik meg.

– Holnap talpra állok. Folytatom az edzést, és tovább dolgozom a csapattal. Szerettem volna sok pontot szerezni nekik a hétvégén, de a következő futamon a lehető legerősebben térek vissza, és megpróbálok javítani.