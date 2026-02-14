Szánthó Miklós: A Tisza a háborút pénzelő Brüsszel és a háborúból profitáló nagytőke kft.-je

A Tisza a háborút pénzelő Brüsszel és a háborúból profitáló nagytőke kft.-je Magyarországon – írta Szánthó Miklós a közösségi oldalán közzétett gyorselemzésében, amelyben Orbán Viktor miniszterelnök huszonhetedik évértékelő beszédének fontos pilléreire mutatott rá

Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédét tartja a Várkert Bazárban 2026. február 14-én

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Az Alapjogokért Központ főigazgatója rámutatott, hogy a kormányfő 27. alkalommal mondott évértékelő beszéde jóval túlmutatott a hagyományos politikai számvetésen.

Világos helyzetértékelést adott arról, hogy a 2026-os választás valójában szuverenitási döntés lesz. Az orosz–ukrán háború és az európai elit háborús irányba mozdulása olyan környezetet teremtett, ahol a szuverén külpolitika nem elvi kérdés, hanem a nemzeti függetlenség előfeltétele. A beszéd egyértelművé tette: Brüsszel elvenné a vétójogot és belenyomná Magyarországot egy háborús logikába, miközben a Tisza – a globális nagytőke pártja – ezt készséggel végrehajtaná

– fogalmazott a Szánthó Miklós.

A főigazgató az évértékelő beszéd fontos pilléreként jelölte meg a gazdasági és családpolitikai teljesítmény bemutatását, amelyben a miniszterelnök világos politikai különbségtételként állította szembe a Fideszt a Tisza Párttal. Kiemelte, hogy a kormányfő a munkahelyteremtést, a beruházási rekordokat, az adócsökkentéseket, a családtámogatások bővítését és a béremelési programot nem ígéretként, hanem bizonyítékként sorolta fel.

A különadók rendszere – a bankok és energiacégek extraprofitjának visszaforgatása – pedig a családok védelmének fedezete. Ez a 2026-os választás tétje is: ha a Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció kormányra kerülne, első lépésben ezt a pénzt vennék vissza, és a családok fizetnék meg az árát

– értékelt Szánthó Miklós.

Az elemzés következő pontjában kiemelte, hogy Orbán Viktor rámutatott: a nemzeti kormány „rendet, biztonságot és jövőt kínál, míg az ellenzék mögött álló brüsszeli és globális érdekcsoportok háborús logikát, közös hitelfelvételt és Ukrajna finanszírozását erőltetnék”.

A miniszterelnök világossá tette: amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem adunk pénzt és nem engedjük, hogy a fiatalokat háborúba vigyék. A miniszterelnök szerint a jobboldali közösség ereje a legnagyobb politikai tőke: ez Európa legerősebb politikai közössége, amely győzni akar és győzni is fog

– hangsúlyozta az Alapjogokért Központ főigazgatója.