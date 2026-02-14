évértékelőtiszaháborúorbán viktoralapjogokért központ

Szánthó Miklós: A Tisza a háborút pénzelő Brüsszel és a háborúból profitáló nagytőke kft.-je

Orbán Viktor miniszterelnök 27. alkalommal mondott évértékelő beszédet, amely jóval túlmutatott a hagyományos politikai számvetésen: világos helyzetértékelést adott arról, hogy a 2026-os választás valójában szuverenitási döntés lesz – értékelte a kormányfő beszédét Szánthó Miklós. Az Alapjogokért Központ főigazgatója kiemelte, hogy a miniszterelnök egyértelművé tette: Brüsszel elvenné a vétójogot és belenyomná Magyarországot egy háborús logikába, miközben a Tisza – a globális nagytőke pártja – ezt készséggel végrehajtaná.

2026. 02. 14.
A Tisza a háborút pénzelő Brüsszel és a háborúból profitáló nagytőke kft.-je Magyarországon –  írta Szánthó Miklós a közösségi oldalán közzétett gyorselemzésében, amelyben   Orbán Viktor miniszterelnök huszonhetedik évértékelő beszédének fontos pilléreire mutatott rá 

Budapest, 2026. február 14. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédét tartja a Várkert Bazárban 2026. február 14-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédét tartja a Várkert Bazárban 2026. február 14-én
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos 

Az Alapjogokért Központ főigazgatója rámutatott, hogy a kormányfő 27. alkalommal mondott évértékelő beszéde jóval túlmutatott a hagyományos politikai számvetésen. 

Világos helyzetértékelést adott arról, hogy a 2026-os választás valójában szuverenitási döntés lesz. Az orosz–ukrán háború és az európai elit háborús irányba mozdulása olyan környezetet teremtett, ahol a szuverén külpolitika nem elvi kérdés, hanem a nemzeti függetlenség előfeltétele. A beszéd egyértelművé tette: Brüsszel elvenné a vétójogot és belenyomná Magyarországot egy háborús logikába, miközben a Tisza – a globális nagytőke pártja – ezt készséggel végrehajtaná

– fogalmazott a Szánthó Miklós. 

A főigazgató az évértékelő beszéd fontos pilléreként jelölte meg a gazdasági és családpolitikai teljesítmény bemutatását, amelyben a miniszterelnök világos politikai különbségtételként állította szembe a Fideszt a Tisza Párttal.  Kiemelte, hogy a kormányfő a munkahelyteremtést, a beruházási rekordokat, az adócsökkentéseket, a családtámogatások bővítését és a béremelési programot nem ígéretként, hanem bizonyítékként sorolta fel. 

A különadók rendszere – a bankok és energiacégek extraprofitjának visszaforgatása – pedig a családok védelmének fedezete. Ez a 2026-os választás tétje is: ha a Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció kormányra kerülne, első lépésben ezt a pénzt vennék vissza, és a családok fizetnék meg az árát

– értékelt Szánthó Miklós. 

Az elemzés következő pontjában kiemelte, hogy Orbán Viktor rámutatott: a nemzeti kormány  „rendet, biztonságot és jövőt kínál, míg az ellenzék mögött álló brüsszeli és globális érdekcsoportok háborús logikát, közös hitelfelvételt és Ukrajna finanszírozását erőltetnék”.

A miniszterelnök világossá tette: amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem adunk pénzt és nem engedjük, hogy a fiatalokat háborúba vigyék. A miniszterelnök szerint a jobboldali közösség ereje a legnagyobb politikai tőke: ez Európa legerősebb politikai közössége, amely győzni akar és győzni is fog

– hangsúlyozta az Alapjogokért Központ főigazgatója. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (háttal) az évértékelő beszéde végén a Várkert Bazárban 2026. február 14-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


