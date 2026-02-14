orbán viktoreurópai néppártdktisza párt

A Tisza Párt brüsszeli kreálmány

Orbán Viktor az évértékelőjében részletesen beszélt a hazai ellenzékről. Úgy vélekedett, hogy a Tisza Pártot Brüsszelben találták ki, míg a Demokratikus Koalíció már régen eladta a lelkét.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 13:53
Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
A valódi ellenfeleink nem a magyarországi ellenzéki pártok, nem a Tisza és nem a DK, hanem az ő brüsszeli gazdájuk. A DK már régen eladta a lelkét, és viszi az Európai Egyesült Államok, vagyis a Brüsszeli Birodalom zászlaját, a Tisza Párt pedig egyenesen brüsszeli kreálmány – mondta Orbán Viktor az évértékelő beszédében.

A miniszterelnök emlékeztetett, hogy a Fidesz kijött az Európai Néppártból, mert nem adta meg magát a migránsok beengedését követelő németeknek, élükön Herr Weberrel – utalt a néppárt vezetőjére.

A Tiszát a németek alapították Herr Weber vezetésével és Ursula von der Leyen zászlóanyasága mellett

– fogalmazott.

A kormányfő újdonságként említette azonban, hogy a globális nagytőke, amely eddig csak a háttérben dolgozott, most nyíltan kilépett a rivaldafénybe.

Itt áll előttünk a pőre és nyílt nemzetközi pénzügyi hatalom. Ők is tudják, nagy a tét. Napnál világosabb, hogy Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani

– fogalmazott.

Hozzátette: a baloldal, amely most Tisza Kft. néven fut, és már milliárdokkal van kitömve, most újra őket képviseli, velük kötött megállapodást, az ő előretolt helyőrségük és az ő elvárásuk végrehajtója lesz, ezért megállapodtak a Shell-lel és megállapodtak az Erste Bankkal.

Borítókép: Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

