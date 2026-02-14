Brüsszel eldöntötte, hogy Ukrajna területén legyőzik az oroszokat. Kilenc országban már van katonai szolgálat, megállapodásokat írtak alá arról, hogy katonákat küldenek a háborúba. Emellett 1500 milliárdot követelnek a működésre. Ezért amit Európa és Brüsszel csinál, óriási felelőtlenség az atomháború miatt