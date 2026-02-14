Amíg nemzeti kormány van, nem viszik el a magyar fiatalokat Ukrajnába

Orbán Viktor az idei évértékelő beszédében elmondta, hogy nyakunkon van a háború. A miniszterelnök jelezte, Európa eldöntötte, hogy 2030-ig háborúba megy, és a következő kormánynak kell dönteni erről.
Brüsszel eldöntötte, hogy Ukrajna területén legyőzik az oroszokat. Kilenc országban már van katonai szolgálat, megállapodásokat írtak alá arról, hogy katonákat küldenek a háborúba. Emellett 1500 milliárdot követelnek a működésre. Ezért amit Európa és Brüsszel csinál, óriási felelőtlenség az atomháború miatt
– fogalmazott.
Amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a fiataljainkat, és nem adunk pénzt
– szögezte le a kormányfő.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!