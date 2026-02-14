Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a családokat + videó

ukrajnabrüsszelháborúorbán viktor

Amíg nemzeti kormány van, nem viszik el a magyar fiatalokat Ukrajnába

Amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a fiataljainkat, és nem adunk pénzt – fogalmazott Orbán Viktor az évértékelőjében. A miniszterelnök szerint Brüsszel eldöntötte, hogy Ukrajna területén legyőzik az oroszokat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 13:22
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
Orbán Viktor az idei évértékelő beszédében elmondta, hogy nyakunkon van a háború. A miniszterelnök jelezte, Európa eldöntötte, hogy 2030-ig háborúba megy, és a következő kormánynak kell dönteni erről.

Brüsszel eldöntötte, hogy Ukrajna területén legyőzik az oroszokat. Kilenc országban már van katonai szolgálat, megállapodásokat írtak alá arról, hogy katonákat küldenek a háborúba. Emellett 1500 milliárdot követelnek a működésre. Ezért amit Európa és Brüsszel csinál, óriási felelőtlenség az atomháború miatt

– fogalmazott.

Amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a fiataljainkat, és nem adunk pénzt

– szögezte le a kormányfő.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)


