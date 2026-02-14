Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a családokat + videó

Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani

Orbán Viktor az idei évértékelő beszédében részletesen beszélt arról, hogy a Shell vissza akarja kapni a pénzét a bankokkal együtt. A miniszterelnök szerint a Tisza és a zöldek is a Shell szekerét tolják.

2026. 02. 14. 13:05
A Shell, az Erste és Brüsszel háborús szövetségben vannak, ők a háború kutyái, de a harcot az ukránok vívják – mondta Orbán Viktor az idei évértékelő beszédében. Mint mondta, romba dőlnek városok, és gyarapítják vagyonukat. 

A háború egyik fő nyertese a Shell, ami több tíz milliárd dollárt keresett a háborún, céljuk a profit emelése, és nem érdekli őket, hogy a magyarok belerokkannak ebbe. Ezért delegáltak a reménybeli kormányba egy ilyen embert

– tette hozzá.

Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani A miniszterelnök szerint a Shell vissza akarja kapni a pénzét a bankokkal együtt, Brüsszel meg a pénzt kéri, hogy odaadhassa Ukrajnának

– fogalmazott.

A kormányfő jelezte, hogy a Tisza és a zöldek is a Shell szekerét tolják, rávilágítva ennek nyomorúságára. A bankokról elmondta, Gyurcsány idején aranyéletük volt, de a nemzeti kormány adót vetet ki rájuk, amiből elegük lett, ezért delegáltak embert az Erstétől is.

Az, hogy minden évben megrokkan négyszázezer ember, a bankokat nem érdekli, az európaiakat azzal etetik, hogy a pénzük jó célt szolgált, de legutóbb épp kilencvenmilliárdos hitelt vett fel Brüsszel, amiből Magyarország súlyos konfliktusok árán ki tudott maradni

– mondta Orbán Viktor.

Borítókép: Kapitány István, a Tisza energetikai szakértője, a Shell korábbi globális alelnöke (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

A Tisza Párt brüsszeli kreálmány

Belföldi híreink

Külföldi híreink

