Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

tisza pártbokros lajossurányi györgynyugdíj

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – Szétverné az állami nyugdíjrendszert és őrült vagyont terelne a biztosítókhoz a tiszás csomag

Az állam ráfizetne, a munkavállalók nem lennének biztonságban, az özvegyi nyugdíjat megadóztatnák, a magánbiztosítók ugyanakkor mesés vagyonhoz jutnának – ezt kínálja a Tiszának készült megszorítócsomag, amely lényegében privatizálná az állami nyugdíjrendszert. Brutális állomásához ért a tiszás tervek leleplezéséről szóló cikksorozatunk: bemutatjuk, hogyan adná magánkézbe a nyugdíjasok ellátását a pártnak írt javaslatgyűjtemény.

Munkatársunktól
2026. 04. 07. 7:27
Fotó: Arpad Kurucz
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megszüntetnék a Nők40-et, megemelnék a nyugdíjkorhatárt, faragnának az időskori juttatásból, s elvennék a 13. és 14. havi nyugdíjat a Tisza Párt köré gyűlt szakértők. Az időseken való spórolásra megannyi ötletet felvonultatott az elmúlt időszakban a már jól ismert közgazdászkör, amely Bokros Lajostól, Bod Péter Ákostól indul, majd Petschnig Mária Zitánál, Simonovits Andrásnál és Surányi Györgynél ér véget. A Tisza Pártnak készült, tavaly novemberben kiszivárgott hatszáz oldalas megszorítócsomag azonban rajtuk is túltesz, a javaslatgyűjtemény ugyanis az állami nyugdíjrendszer kiszervezését tartalmazza. A Világgazdaság tavaly decemberben ízekre szedte, miként magánosítanák a Tiszának készült dokumentum készítői a nyugellátást, a fontosabb megállapításokat cikksorozatunkban most mi is bemutatjuk. Jöjjenek a hátborzongató részetek!

Surányi György

Horribilis befizetések

A megszorítócsomag ugyan stabilnak tartja a mostani szisztémát, mégis a teljes felforgatását javasolja azzal, hogy az állam szerepét magánnyugdíjpénztárak vegyék át. A pályakezdőknek így valamely magánnyugdíjpénztárba kellene belépniük, a költségek pedig jelentősek lennének. Íme:

  1. Be kellene fizetni a havi bruttó bér minimum 10, maximum 15 százalékát a magánkasszának.
  2. Ezen felül úgynevezett szolidaritási nyugdíjjárulékot kellene lerónia mindenkinek az állam felé jövedelme 2,5 százaléka erejéig. Kamat, lakásbérbeadásból vagy osztalékból származó összegek esetén a járulék 3, 5 vagy 8 százalék lenne.
  3. Adót szednének az özvegyi nyugdíj, illetve annak új formája után: a magánpénztári nyugdíjas dönthetne arról, hogy a számláján gyűlő pénzt halála esetén kire hagyja, ám az örökösnek 20 százalék jövedelemadót le kellene rónia.

A nyugdíjat tehát főszabályként nem az állam, hanem a magánkassza folyósítaná. Ám a várható legalacsonyabb nyugdíj esetén is többet kellene befizetni, mint a mostani rendszerben.

Elborzasztó hatások

A javaslat hosszasan sorolja a rendszer kedvező hatásait – társadalmi igazságosság, hosszabb távon csökkenő állami terhek, fellendülő gazdaság –, de nagy kérdés, hogy ezek bármikor is jelentkeznének-e. Ellenben maguk a tervezet megszövegezői számolnak be több komoly kockázatról, amelyek az előnyökkel ellentétben garantáltan bekövetkeznek. Ezek pedig súlyosak. 

A Tiszának készült tervezet szerint rövid távon az új nyugdíjrendszer miatt visszaeshetne a lakossági fogyasztás, miközben megugrana a költségvetési hiány. Nem tűnnének el a társadalmi-kereseti különbségek, ahogy az időskori szegénység sem. Ráadásul az új rendszer több ok miatt is sokba kerülne az államnak. A legfontosabb azonban az, hogy egy esetleges gazdasági válság idején a magánkasszákban „a portfólió értéke jelentősen csökkenhet”, vagyis adott esetben akár a nyugdíjak is megcsappanhatnának.

Degeszre keresnék magukat a biztosítók

Miközben a költségek és a kockázatok leginkább az államot és a munkavállalókat terhelnék, a biztosítókhoz ömlene a pénz. 

A dokumentum szerint 2030-ra 2000 milliárd, 2050-re 8000 milliárd forint lenne a magánnyugdíjalapok vagyona. Olyan nagyra nőhetnének, hogy – már a terv elkészítői szerint is – garantálni kellene, hogy ne torzítsák a piacot. 

A hatalmas összegek láttán az Ellenpont arra jutott: az új nyugdíjrendszer alkalmas lenne arra, hogy Tisza körüli milliárdosok nagyot kaszálhassanak.

Volt már ilyen, szinte nem kell senkinek

Magyarországon működtek már magánnyugdíjpénztárak kötelező jelleggel: a rendszert 1998-ban vezették be, a pályakezdők kötelezően beléptek, mások csatlakozhattak, de a biztosító mellett az állam is fizetett az érintetteknek csökkentett nyugdíjat. A szisztémát 2010-től kezdődően számolták fel, akkor 3100 milliárd forint volt a magánkasszáknál. A pénz nagyjából fele magyar állampapírban állt. Nagyon leegyszerűsítve az állam előbb elvonta az összeget járulékként a munkavállalóktól, majd azt átengedte a magánpénztáraknak, hogy aztán – lényegében a saját pénzét – kölcsönvegye tőlük és kamatot fizessen nekik – mutatott rá a Világgazdaság. A magyarhoz hasonló akkori rendszert a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank ajánlására vezették be, túlnyomórészt térségünkben. Az érintett államok nagyjából fele azóta kivezette vagy jelentősen átalakította a rendszert.

A Tiszának készült program a nyugdíjrendszer mellett az egészségbiztosítást is magánkézbe adná: nem csak a magyarok öregkori megélhetésével, de az egészségével is veszélyes játékot játszana. Hogy mennyire, azt cikksorozatunk következő részében elevenítjük fel részleteiben.

(Folytatjuk)

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sergio Velasco
idezojelekválasztás

Magyarország maradjon magyar ország!

Sergio Velasco avatarja

Amit Nyugaton láttam, nem akarom, hogy Magyarországon is megtörténjen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu