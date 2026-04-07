A Fidesz vállalta és megcsinálta – Kiteljesedik a közszolgálatban dolgozók bérének rendezése

A közszolgálatban dolgozók megbecsülése az Orbán-kormány hosszú távú vállalása. Az elmúlt években minden köztisztviselő folyamatos béremelkedést tapasztalhatott, emellett pedig eseti juttatásokban is részesültek.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter több jó hírt is bejelentett az elmúlt időszakban. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Purger Tamás

Rendeződött a vidéki köztisztviselők bérhelyzete

Két lépésben, 15-15 százalékkal emelkedett a tízezer főnél kisebb lélekszámú települések önkormányzati hivatalaiban dolgozó köztisztviselők bére a Magyar falu program bővítésének keretében.

Az összesen harmincszázalékos emelés tavaly július 1-jétől, illetve 2026. január 1-jétől lépett életbe. A területi közigazgatásban – vármegyei és járási kormányhivatalokban, valamint kormányablakokban – a béremelés szintén kétlépcsős. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter ismertette azt is, hogy a lépés egyúttal stratégiai befektetés, mivel a jól működő államapparátus a hatékony ügyintézés és a polgárok bizalmának alapja.

A kormány még 2024-ben rendezte a polgármesterek illetményét, megszüntetve azt a helyzetet, amelyben egyes intézményvezetők bére meghaladta a településvezetőét. Több lépcsőben, a településmérethez kötött, törvényben rögzített illetménysávokkal alakultak át a bérek, mérsékelve a korábbi aránytalanságokat és közelebb hozva a fizetéseket más vezetői jövedelmekhez.

Többet kapnak azok is, akik a biztonságunkra vigyáznak

A vízügyi ágazat szakemberei 2025-ben átlagosan harminc százalékos béremelést kaptak, amelyet a 2024-es árvíz idején tanúsított rendkívüli helytállás is indokolt. A program ezt követően, 2026-ban tizenöt százalékos, 2027-ben tízszázalékos emeléssel folytatódik. Lantos Csaba energiaügyi miniszter szerint a bérrendezés és a hosszabb távra tervezett intézkedések azt a célt szolgálják, hogy a vízügyi szakma ne csak hivatás, hanem vonzó, kiszámítható és tervezhető életpálya legyen.

Hasonló a helyzet a honvédségnél, ahol 2022 és 2024 között több lépcsőben, összesítve mintegy 50–60 százalékos illetménynövekedés valósult meg, amely a haderőfejlesztési program részeként a pálya vonzerejének növelését szolgálta. A rendőrségnél 2022‑ben bejelentett emelések szerint a hivatásos állomány tagjainak illetménye átlagosan bruttó 116 916 forinttal emelkedett, és a tiszthelyetteseknél 30–44 százalékos, a tiszteknél 18–25 százalékos béremelés lépett életbe első körben 2022. szeptembertől, a további ütemezés pedig 2024. január 1‑jével követte azt. Ez jelentős keresetnövekedés volt a rendészeti pályán dolgozók számára a korábbi helyzethez képest.

A rendőrök, a katonák és az összes fegyveres testület tagjai 2026 februárjában ismét megkapták a fegyverpénzt, tekintettel a hivatásos esküben vállalt kockázatvállalásra és többletkötelezettségekre. A szolgálati juttatás összege az érintett személy 2025. december 31-i illetményének hatszorosa volt, és mintegy nyolcvanezer fegyverest érintett, ideértve most először a honvéd tisztjelölteket is.