A Fidesz vállalta és megcsinálta – Kiteljesedik a közszolgálatban dolgozók bérének rendezése

A közszolgálatban dolgozók megbecsülése az Orbán-kormány hosszú távú vállalása. Az elmúlt években minden köztisztviselő folyamatos béremelkedést tapasztalhatott, emellett pedig eseti juttatásokban is részesültek.
Rendeződött a vidéki köztisztviselők bérhelyzete
Két lépésben, 15-15 százalékkal emelkedett a tízezer főnél kisebb lélekszámú települések önkormányzati hivatalaiban dolgozó köztisztviselők bére a Magyar falu program bővítésének keretében.
Az összesen harmincszázalékos emelés tavaly július 1-jétől, illetve 2026. január 1-jétől lépett életbe. A területi közigazgatásban – vármegyei és járási kormányhivatalokban, valamint kormányablakokban – a béremelés szintén kétlépcsős. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter ismertette azt is, hogy a lépés egyúttal stratégiai befektetés, mivel a jól működő államapparátus a hatékony ügyintézés és a polgárok bizalmának alapja.
A kormány még 2024-ben rendezte a polgármesterek illetményét, megszüntetve azt a helyzetet, amelyben egyes intézményvezetők bére meghaladta a településvezetőét. Több lépcsőben, a településmérethez kötött, törvényben rögzített illetménysávokkal alakultak át a bérek, mérsékelve a korábbi aránytalanságokat és közelebb hozva a fizetéseket más vezetői jövedelmekhez.
Többet kapnak azok is, akik a biztonságunkra vigyáznak
A vízügyi ágazat szakemberei 2025-ben átlagosan harminc százalékos béremelést kaptak, amelyet a 2024-es árvíz idején tanúsított rendkívüli helytállás is indokolt. A program ezt követően, 2026-ban tizenöt százalékos, 2027-ben tízszázalékos emeléssel folytatódik. Lantos Csaba energiaügyi miniszter szerint a bérrendezés és a hosszabb távra tervezett intézkedések azt a célt szolgálják, hogy a vízügyi szakma ne csak hivatás, hanem vonzó, kiszámítható és tervezhető életpálya legyen.
Hasonló a helyzet a honvédségnél, ahol 2022 és 2024 között több lépcsőben, összesítve mintegy 50–60 százalékos illetménynövekedés valósult meg, amely a haderőfejlesztési program részeként a pálya vonzerejének növelését szolgálta. A rendőrségnél 2022‑ben bejelentett emelések szerint a hivatásos állomány tagjainak illetménye átlagosan bruttó 116 916 forinttal emelkedett, és a tiszthelyetteseknél 30–44 százalékos, a tiszteknél 18–25 százalékos béremelés lépett életbe első körben 2022. szeptembertől, a további ütemezés pedig 2024. január 1‑jével követte azt. Ez jelentős keresetnövekedés volt a rendészeti pályán dolgozók számára a korábbi helyzethez képest.
A rendőrök, a katonák és az összes fegyveres testület tagjai 2026 februárjában ismét megkapták a fegyverpénzt, tekintettel a hivatásos esküben vállalt kockázatvállalásra és többletkötelezettségekre. A szolgálati juttatás összege az érintett személy 2025. december 31-i illetményének hatszorosa volt, és mintegy nyolcvanezer fegyverest érintett, ideértve most először a honvéd tisztjelölteket is.
