Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

A Fidesz vállalta és megcsinálta – Kiteljesedik a közszolgálatban dolgozók bérének rendezése

Esetenként több mint hatvanszázalékos illetményemelés, évi egymillió forintos otthontámogatás és egyéb juttatások is jelzik, hogy a Fidesz–KDNP-kormány elkötelezett a közigazgatásban dolgozók jövedelmi viszonyának rendezését illetően is. A kormányzati vállalásnak megfelelően, lépésről lépésre halad a program, ennek főbb elemeit és területeit mutatjuk be cikksorozatunk mostani részében.

Munkatársunktól
2026. 04. 07. 7:08
Fotó: Vajda János Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A közszolgálatban dolgozók megbecsülése az Orbán-kormány hosszú távú vállalása. Az elmúlt években minden köztisztviselő folyamatos béremelkedést tapasztalhatott, emellett pedig eseti juttatásokban is részesültek.

Budapest, 2026. február 9. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az Egyetem születik - A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 15 éve elnevezésű rendezvény miniszteri pódiumbeszélgetésén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika főépületének Széchenyi-dísztermében 2026. február 9-én. MTI/Purger Tamás
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter több jó hírt is bejelentett az elmúlt időszakban. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Purger Tamás 

Rendeződött a vidéki köztisztviselők bérhelyzete

Két lépésben, 15-15 százalékkal emelkedett a tízezer főnél kisebb lélekszámú települések önkormányzati hivatalaiban dolgozó köztisztviselők bére a Magyar falu program bővítésének keretében. 

Az összesen harmincszázalékos emelés tavaly július 1-jétől, illetve 2026. január 1-jétől lépett életbe. A területi közigazgatásban – vármegyei és járási kormányhivatalokban, valamint kormányablakokban – a béremelés szintén kétlépcsős. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter ismertette azt is, hogy a lépés egyúttal stratégiai befektetés, mivel a jól működő államapparátus a hatékony ügyintézés és a polgárok bizalmának alapja.

A kormány még 2024-ben rendezte a polgármesterek illetményét, megszüntetve azt a helyzetet, amelyben egyes intézményvezetők bére meghaladta a településvezetőét. Több lépcsőben, a településmérethez kötött, törvényben rögzített illetménysávokkal alakultak át a bérek, mérsékelve a korábbi aránytalanságokat és közelebb hozva a fizetéseket más vezetői jövedelmekhez.

Többet kapnak azok is, akik a biztonságunkra vigyáznak

A vízügyi ágazat szakemberei 2025-ben átlagosan harminc százalékos béremelést kaptak, amelyet a 2024-es árvíz idején tanúsított rendkívüli helytállás is indokolt. A program ezt követően, 2026-ban tizenöt százalékos, 2027-ben tízszázalékos emeléssel folytatódik. Lantos Csaba energiaügyi miniszter szerint a bérrendezés és a hosszabb távra tervezett intézkedések azt a célt szolgálják, hogy a vízügyi szakma ne csak hivatás, hanem vonzó, kiszámítható és tervezhető életpálya legyen.

Hasonló a helyzet a honvédségnél, ahol 2022 és 2024 között több lépcsőben, összesítve mintegy 50–60 százalékos illetménynövekedés valósult meg, amely a haderőfejlesztési program részeként a pálya vonzerejének növelését szolgálta. A rendőrségnél 2022‑ben bejelentett emelések szerint a hivatásos állomány tagjainak illetménye átlagosan bruttó 116 916 forinttal emelkedett, és a tiszthelyetteseknél 30–44 százalékos, a tiszteknél 18–25 százalékos béremelés lépett életbe első körben 2022. szeptembertől, a további ütemezés pedig 2024. január 1‑jével követte azt. Ez jelentős keresetnövekedés volt a rendészeti pályán dolgozók számára a korábbi helyzethez képest.

A rendőrök, a katonák és az összes fegyveres testület tagjai 2026 februárjában ismét megkapták a fegyverpénzt, tekintettel a hivatásos esküben vállalt kockázatvállalásra és többletkötelezettségekre. A szolgálati juttatás összege az érintett személy 2025. december 31-i illetményének hatszorosa volt, és mintegy nyolcvanezer fegyverest érintett, ideértve most először a honvéd tisztjelölteket is.

Az egészségügyben és a köznevelésben ennél is nagyobb léptékű változások történtek, az életpályamodellekről és a bérfejlesztésekről korábbi cikkeinkben írtunk összefoglalót.

A szociális szférában 2023-ban átlagosan húsz százalék körüli béremelést hajtottak végre, amelyet 2024-ben további kisebb lépések követtek. A bírósági és ügyészségi igazságügyi alkalmazottak esetében több ütemben, összesítve húsz–harminc százalékos növekedés valósult meg, elsősorban a munkaerőhiány enyhítése érdekében.

Egymillió forint otthonteremtésre

A béremelés mellett a kormány egy korábban nem létező juttatási formát is bevezetett. A közszolgálatban dolgozók – köztük tanárok, rendőrök, katonák, ápolók, orvosok és köztisztviselők – évi egymillió forintos otthontámogatást kapnak, amelyet lakáshitel-törlesztésre vagy új lakáshitel önrészének kifizetésére fordíthatnak, ennek részleteit korábbi cikkünkben foglaltuk össze. 

Felidéztük azt is, hogy a január 1-jével életbe lépett programban ha egy házaspár mindkét tagja a közszolgálatban dolgozik, úgy összesen kétmillió forintot igényelhetnek. Ráadásul az otthontámogatás összekapcsolható az Otthon start fix 3 százalékos lakáshitellel, így a közszolgák a piaci feltételekhez képest lényegesen kedvezőbb finanszírozáshoz juthatnak.

A közszolgálatban dolgozók mellett más szakmák jelentős béremeléséről sem feledkezett meg a kormány az elmúlt években. Sőt, a minimálbér és a bérminimum fejlesztése 2010 óta folyamatos, emellett az átlagbér is nagyot nőtt. A Fidesz célja a következő ciklusban elérni a bruttó egymillió forintos szintet – erről szól sorozatunk következő írása.

(Folytatjuk)

 


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu