Felcsuti Péter kitálalt: Magyar Péter eltörli a rezsicsökkentést, az anyák szja-mentességét és a 14. havi nyugdíjat + videó

A Tisza-csomag szerzője egy műsorban feltett kérdésre megerősítette, hogy Magyar Péter eltörli a rezsicsökkentést, az anyák szja-mentességét, a 14. havi nyugdíjat és még „egy csomó mindent, amit a Fidesz bevezetett”, mert ezek Felcsuti szerint a legnagyobb „ostobaságok” – írja a Mandiner.
Felcsuti Péter, a Raiffeisen Bank korábbi vezérigazgatója és közgazdásza korábban már elmondta, hogy a tavaly napvilágra került Tisza-adóterv valódi elképzeléseket tartalmaz.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!