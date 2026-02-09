Itt az újabb önleleplezés: ha veszít a Tisza, a csalódottság miatt erőszakos cselekmények jöhetnek

Február 5-én Balatonföldváron úgynevezett választási fórumot tartott Lengyel László közgazdász. A baloldali megmondóember, aki a Pénzügykutató Zrt. vezetője, a rendezvény vége felé járva brutális témát tett az asztalra. Szinte csak körbetapogatva a témát, de arról beszélt:

nem zárható ki, hogy ha áprilisban Magyar Péter pártja veszít, a csalódottság miatt erőszakos cselekménysorozat alakulhat ki. Mégpedig tiszás szavazók részvételével.

De lássuk, szó szerint hogyan fogalmazott Lengyel László: „Az előbb azt mondtam, hogy itt nincs erőszak. Nagyon nehéz lesz féken tartani azt a választói réteget vagy a lakosságot, aki egyszer megérezte a szabadságot. Mert most már megérezte. A választás előtt már az ország nagy része úgy érzi, hogy ő felszabadulhat. Ha újra visszanyomják a kutyaólba, …” A közgazdász itt szünetet tartott, mire egy néző közbeszólt és befejezte a mondatot: „ott is marad”. Mármint a kutya az ólban. De Lengyel máshogy folytatta: „Vagy megharap. Vagy megharap.” A közgazdász ezután több mondatot is félbehagyva folytatta Putyinig, Erdoganig, az állami elnyomásig és 1956-ig eljutó gondolatmenetét, amit az alábbi videón 2:01.08-tól bárki megtekinthet.

Szabadság, felszabadulás?

Lengyel eszmefuttatásának egy pontjára nem árt külön is kitérni. Nevezetesen arra, hogy – nyilván Magyar Péter színre lépésével – a társadalom nagyobb csoportja „megérezte a szabadságot”, „felszabadulhat”. Az állítás nehezen értelmezhető annak fényében, hogy a kormányellenes erők szinte naponta tartanak tüntetéseket, rendezvényeket, tartalmaik a közösségi médiában nagy sebességgel cikáznak, a tiszás szereplők pedig – így például maga Lengyel László is – lakossági fórumok sokaságát tartják. A sajtó, annak balliberális része is, szabadon dolgozhat – fizikai atrocitás csak akkor merült fel, amikor a tiszás Ruszin-Szendi Romulusz ellökte az őt kérdezni próbáló Mandiner-riportert. Ezek alapján meglehet, hogy – Lengyel értékelésével ellentétben – az ellenzéki szavazók nem a szabadságot érezhették meg, csak hathattak a manipulációs kerekasztal közlései.

A baloldali közvélemény-kutatók ugyanis 2024 októbere óta a Tisza népszerűségének folyamatos emelkedését mutatják ki, ezzel pedig esélyes kihívónak állítják be Magyar Péter pártját.

A mérések így tulajdonképpen már nem kutatják az állampolgárok véleményét, hanem befolyásolni próbálják azt.