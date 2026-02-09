Rendkívüli

Meggyanúsította a rendőrség azt a férfit, aki ellophatta Egressy Mátyás telefonját

Itt az újabb önleleplezés: ha veszít a Tisza, a csalódottság miatt erőszakos cselekmények jöhetnek

Nem kizárt, hogy a tiszás szavazók a csalódottság miatt akár erőszakos cselekményeket is elkövetnek, ha a Fidesz nyeri az áprilisi választást – erre utalt egy minapi választási fórumon Lengyel László. A közgazdász véleménye egy héten belül a második olyan, beismeréssel felérő megszólalás, amely nyilvánosságra került. A napokban Felcsuti Péter bankár a másik forgatókönyvről beszélt: a Tisza esetleges győzelme után rosszabbra is fordulhatnak a dolgok. A két közgazdászra érdemes figyelni, mert – bár próbálták cáfolni, de – lapinformációk szerint mindketten részt vehettek a Tiszának írt és tavaly kiszivárgott hatszáz oldalas durva megszorítócsomag kidolgozásában.

Munkatársunktól
2026. 02. 09. 15:42
Február 5-én Balatonföldváron úgynevezett választási fórumot tartott Lengyel László közgazdász. A baloldali megmondóember, aki a Pénzügykutató Zrt. vezetője, a rendezvény vége felé járva brutális témát tett az asztalra. Szinte csak körbetapogatva a témát, de arról beszélt: 

nem zárható ki, hogy ha áprilisban Magyar Péter pártja veszít, a csalódottság miatt erőszakos cselekménysorozat alakulhat ki. Mégpedig tiszás szavazók részvételével.

De lássuk, szó szerint hogyan fogalmazott Lengyel László: „Az előbb azt mondtam, hogy itt nincs erőszak. Nagyon nehéz lesz féken tartani azt a választói réteget vagy a lakosságot, aki egyszer megérezte a szabadságot. Mert most már megérezte. A választás előtt már az ország nagy része úgy érzi, hogy ő felszabadulhat. Ha újra visszanyomják a kutyaólba, …” A közgazdász itt szünetet tartott, mire egy néző közbeszólt és befejezte a mondatot: „ott is marad”. Mármint a kutya az ólban. De Lengyel máshogy folytatta: „Vagy megharap. Vagy megharap.” A közgazdász ezután több mondatot is félbehagyva folytatta Putyinig, Erdoganig, az állami elnyomásig és 1956-ig eljutó gondolatmenetét, amit az alábbi videón 2:01.08-tól bárki megtekinthet.

Szabadság, felszabadulás?

Lengyel eszmefuttatásának egy pontjára nem árt külön is kitérni. Nevezetesen arra, hogy – nyilván Magyar Péter színre lépésével – a társadalom nagyobb csoportja „megérezte a szabadságot”, „felszabadulhat”. Az állítás nehezen értelmezhető annak fényében, hogy a kormányellenes erők szinte naponta tartanak tüntetéseket, rendezvényeket, tartalmaik a közösségi médiában nagy sebességgel cikáznak, a tiszás szereplők pedig – így például maga Lengyel László is – lakossági fórumok sokaságát tartják. A sajtó, annak balliberális része is, szabadon dolgozhat – fizikai atrocitás csak akkor merült fel, amikor a tiszás Ruszin-Szendi Romulusz ellökte az őt kérdezni próbáló Mandiner-riportert. Ezek alapján meglehet, hogy – Lengyel értékelésével ellentétben – az ellenzéki szavazók nem a szabadságot érezhették meg, csak hathattak a manipulációs kerekasztal közlései. 

A baloldali közvélemény-kutatók ugyanis 2024 októbere óta a Tisza népszerűségének folyamatos emelkedését mutatják ki, ezzel pedig esélyes kihívónak állítják be Magyar Péter pártját.

A mérések így tulajdonképpen már nem kutatják az állampolgárok véleményét, hanem befolyásolni próbálják azt.

Nem jön el a Kánaán

Nem Lengyel egyébként az egyetlen olyan, a Tisza erőterében mozgó közgazdász, aki az elmúlt napokban az áprilisi szavazás lehetséges kimenetelével foglalkozott. Megtette ezt egy február 6-ai interjúban Felcsuti Péter is. A volt bankvezér akkor arról beszélt: egyáltalán nem biztos, hogy azonnal beköszönt Magyarországon a Kánaán, ha a Tisza diadalmaskodik. Épp ellenkezőleg, az egyébként munkásőrmúlttal rendelkező Felcsuti úgy látja: „ha véletlenül a Tisza Párt nyerne, (…) a dolgok átmenetileg akár rosszabbra is fordulhatnak.”

Mindkettőjüknek felismerték az aláírását

Lengyel László és Felcsuti Péter egyaránt jól értesült lehet a Tisza dolgait illetően, az Index ugyanis tavaly novemberben arról írt, hogy mindkettejük kézjegye szerepelhet azon a kiszivárgott hatszáz oldalas megszorítócsomagon, ami a Tisza Pártnak készült. 

Akkor mindketten tagadták, hogy bármi közük lenne a brutális intézkedéseket tartalmazó javaslatgyűjteményhez, azóta azonban megannyi alkalommal került elő a nevük Magyar Péter pártjával összefüggésben.

Február eleji nyilatkozataik pedig arra mutatnak: ha a Tisza nyer, gazdasági lejtmenet jöhet, ha veszít, a csalódottság miatt akár erőszakos cselekménysorozat is kialakulhat.

