Friss kutatás: hatvanhat választókerületben várható Fidesz-győzelem

A Fidesz vállalta és megcsinálta – Évi egymillió forintot kapnak otthontámogatásra a közszolgálatban dolgozók

Otthonteremtéshez számos támogatás és kedvezményes hitelkonstrukció is elérhető, amik közül a legújabbak a cikksorozatunk előző részében bemutatott Otthon Start, valamint a közszolgálatban dolgozók támogatása, amivel mostani cikkünkben foglalkozunk. A kormány utóbbi bevezetésével voltaképpen két területen is az ígéretének megfelelően határozott: korábban ugyanis a lakhatási nehézségek könnyítését, valamint a közszolgálatot végzők jövedelmének növelését is vállalta.

2026. 03. 31. 6:56
Az év elején egy újabb, százezrek életét megkönnyítő otthontámogatási program lépett életbe azzal a céllal, hogy a közszférában dolgozók számára segítséget nyújtson lakáshitel törlesztésére vagy egy új hitel önerejének előteremtésére. Az évi egymillió forintos juttatás havi 83 333 forintnak felel meg, és egyaránt használható meglévő és új hitelszerződésekhez, házastársak pedig együttesen is igényelhetik. Ez esetben a két jogosult támogatása összeadódhat, így évente akár kétmillió forint állhat a rendelkezésükre. Az újabb lehetőség – a magyar otthontámogatási rendszerben már megszokott módon – jól illeszkedik más programokhoz, például az Otthon Starthoz vagy a CSOK-hoz.

Többen jelentkeztek a vártnál

Fontos részlet, hogy a támogatást a munkáltatón keresztül kellett igényelni a hitelszerződés bemutatásával az év elején, nem jár automatikusan. Az érdeklődés a vártnál nagyobb volt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása szerint. Jelezte: nagyjából 150 ezren jelentkeztek, ezért felmerült, hogy a költségvetésben erre az évre tervezett mintegy 180 milliárd forintos keret akár szűkös is lehet. Mindenesetre akik 2026. január 20-ig benyújtották az igényt, február végéig kapták meg az összeget. Az igénylők egy másik csoportja a meghosszabbított határidőig, február 15-ig adta be a papírokat, ők március 30-áig kapták meg a támogatást.

Hosszú a jogosultak listája

Nem véletlen, hogy ennyire népszerű az intézkedés, hiszen – a kormányzati honlapon olvasható tájékoztató szerint – az otthontámogatásra valamennyi költségvetési szerv minden foglalkoztatottja, továbbá a legtöbb, közfeladatnak minősülő tevékenységet végző szervezet alkalmazottja jogosult. Felsorolni is hosszú az érintettek körét, ettől most el is tekintünk, de akit érdekel, a Magyar Államkincstár oldalán ellenőrizheti. A körbe tartoznak mindenesetre a rendőrök, az egészségügyi dolgozók, az orvosok és a legtöbb pedagógus is.

Feléjük az otthonteremtési támogatás bevezetése előtt is kimutatta a kormány a megbecsülést, mégpedig masszív béremelések és életpályamodellek bevezetésével, és más juttatások formájában is. Cikksorozatunk következő részeiben ezeket vesszük sorra.

(Folytatjuk.)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

