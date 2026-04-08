Aranykonvoj: elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett + videó

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – Elvenné az ingyenes egészségügyi ellátást a Tiszának készült csomag, még a gyerekektől is

Elvenné az ingyenes egészségügyi ellátást még a gyerekektől is a Tisza Pártnak készült megszorítócsomag, amely privatizálná, magánbiztosítóknak adná át az egészségbiztosítást. A Magyar Péteréknek írt javaslat nemcsak a családokat hozná nagyon rossz helyzetbe, hanem az alacsony jövedelműeket és a krónikus betegeket is. A tiszás lelepleződésekről szóló cikksorozatunk egy újabb súlyos társadalmi veszélyeket rejtő tervet mutat be.

2026. 04. 08. 7:15
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Fotó: Hatlaczki Balázs
Nemcsak a magyarok időskori megélhetésével, de a társadalom egészségével is veszélyes játékot játszana az a Tisza Pártnak készült hatszáz oldalas megszorítócsomag, amely tavaly novemberben szivárgott ki a sajtóhoz. 

A terjedelmes és aprólékosan kidolgozott javaslathalmaz ugyanis magánkézbe adná a nyugdíjbiztosítás mellett az egészségbiztosítást is.

Az, hogy a nyugellátás kiszervezése milyen kockázatokat hordozna magában, már taglaltuk. Ezúttal az egészségbiztosítással foglalkozunk, mégpedig a Világgazdaság decemberi, szakmai megközelítésű és az Origo hatásokra koncentráló, szintén decemberi írása alapján.

Egekbe szöknének a családok terhei

Kezdjük a legfontosabbal: a Tiszának készült terv lényege, hogy az állam jórészt kivonulna az egészségbiztosításból. Mivel megszűnne az állami társadalombiztosítás, megszűnne a jelenlegi, mindenki számára ingyenes háziorvosi, szakorvosi vagy kórházi ellátás.

A tiszás csomag szerint le kellene szerződni a magyar piacra belépő biztosítócégek valamelyikével, és legalább a jövedelem 8,5 százalékát be kellene fizetni díjként. Az egészségügyi ellátást a magánbiztosító finanszírozná. A biztosítók csomagokat alakítanának ki, ezek árát maguk határozhatnák meg, így ha valaki több szolgáltatást szeretne, jóval többet kellene fizetnie. Viszont aki nem tudná állni a díjat – mert például elveszíti a munkáját, beteg lesz, váratlan kiadása keletkezik –, azt a kórház akár el is utasíthatná vagy teljes árat számolhatna fel. Csak a sürgősségi ellátás maradna díjmentes. Ez a diákokra és a gyerekekre is igaz lenne, akik a jelenlegi rendszerben ingyenesen jutnak teljeskörű ellátáshoz. A családok terhei tehát hatalmasra nőnének: havonta fizetniük kellene a biztosítóknak minden felnőtt és minden gyerek után.

Nagyon rosszul járnának a krónikus betegek

Általában a magánbiztosítók üzleti alapon működnek: ők döntik el, milyen kezelést engedélyeznek, milyen orvoshoz mehet valaki, milyen gyógyszert támogatnak. Ha Magyarországon is megjelenne a kötelező magánbiztosítói rendszer, a krónikus betegek – a cukorbetegek, az asztmások, a szívbetegek – járnának a legrosszabbul: magasabb díjat fizetnének, de az is lehet, hogy a biztosítók egyes kezeléseket egyáltalán nem támogatnának.

Sokkal jobb helyzetbe az alacsony jövedelműek se kerülnének: vagy fizetnek a magánbiztosítónak, és akkor kevesebb jutna megélhetésre, vagy nem fizetnek, de lényegében akkor nem kapnának ellátást.

Egyébként is, a betegeknek a mostaninál sokkal jobban a zsebükbe kellene nyúlniuk, miközben nem feltétlenül kapnának jobb ellátást. Annak, aki a mai ellátását szeretné megtartani, jóval többet kellene fizetnie.

Mi lenne az orvossal és a kórházzal?

A Tiszának kidolgozott rendszerben az orvosok és az ápolók fizetése is ki lenne szolgáltatva a profitérdekelt biztosítóknak. Azok a fizetések, amelyek kapcsán éppen a napokban írtuk meg, hogy minden idők legnagyobb orvosbéremelése nyomán egy kezdő rezidens fizetése 2010 óta több mint ötszörösére, a legtapasztaltabb orvosoké pedig csaknem kilencszeresére nőtt. De vissza a Tisza-tervhez! A Magyar Péteréknek írt csomag szerint az egészségügyi intézményeket, vagyis a kórházakat és a rendelőket az állam tartaná fenn, amiért közterhet vetnének ki.

A terv maga a lehetséges veszélyek egész sorát írja össze. A készítőkben is felmerült például, hogy a biztosítók túl nagyra nőhetnek, kartellezhetnek, túlzottan emelhetik a díjakat. 

Vagyis a munkavállalóknak még többet kellene fizetniük.

Emellett a magánbiztosítók rendszere miatt kétsebességessé válhat a magyar egészségbiztosítás: a gazdagabbak jobb, a kisebb keresetűek silányabb ellátást kaphatnak. Vagyis a társadalmi szakadék mélyülhet, és romolhat a szegényebbek egészségügyi helyzete.

A Tiszának készült hatszáz oldalas megszorítócsomag más területeken is mélyütést vinne be a társadalomnak. Cikksorozatunk következő részében azt mutatjuk be, mennyivel drágulna meg az autófenntartás, az autózás idehaza, ha valóra váltanák a Magyar Péteréknek írt javaslathalmazt.

(Folytatjuk)

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

