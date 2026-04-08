Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – Elvenné az ingyenes egészségügyi ellátást a Tiszának készült csomag, még a gyerekektől is

Nemcsak a magyarok időskori megélhetésével, de a társadalom egészségével is veszélyes játékot játszana az a Tisza Pártnak készült hatszáz oldalas megszorítócsomag, amely tavaly novemberben szivárgott ki a sajtóhoz.

A terjedelmes és aprólékosan kidolgozott javaslathalmaz ugyanis magánkézbe adná a nyugdíjbiztosítás mellett az egészségbiztosítást is.

Az, hogy a nyugellátás kiszervezése milyen kockázatokat hordozna magában, már taglaltuk. Ezúttal az egészségbiztosítással foglalkozunk, mégpedig a Világgazdaság decemberi, szakmai megközelítésű és az Origo hatásokra koncentráló, szintén decemberi írása alapján.

Egekbe szöknének a családok terhei

Kezdjük a legfontosabbal: a Tiszának készült terv lényege, hogy az állam jórészt kivonulna az egészségbiztosításból. Mivel megszűnne az állami társadalombiztosítás, megszűnne a jelenlegi, mindenki számára ingyenes háziorvosi, szakorvosi vagy kórházi ellátás.

A tiszás csomag szerint le kellene szerződni a magyar piacra belépő biztosítócégek valamelyikével, és legalább a jövedelem 8,5 százalékát be kellene fizetni díjként. Az egészségügyi ellátást a magánbiztosító finanszírozná. A biztosítók csomagokat alakítanának ki, ezek árát maguk határozhatnák meg, így ha valaki több szolgáltatást szeretne, jóval többet kellene fizetnie. Viszont aki nem tudná állni a díjat – mert például elveszíti a munkáját, beteg lesz, váratlan kiadása keletkezik –, azt a kórház akár el is utasíthatná vagy teljes árat számolhatna fel. Csak a sürgősségi ellátás maradna díjmentes. Ez a diákokra és a gyerekekre is igaz lenne, akik a jelenlegi rendszerben ingyenesen jutnak teljeskörű ellátáshoz. A családok terhei tehát hatalmasra nőnének: havonta fizetniük kellene a biztosítóknak minden felnőtt és minden gyerek után.

Nagyon rosszul járnának a krónikus betegek

Általában a magánbiztosítók üzleti alapon működnek: ők döntik el, milyen kezelést engedélyeznek, milyen orvoshoz mehet valaki, milyen gyógyszert támogatnak. Ha Magyarországon is megjelenne a kötelező magánbiztosítói rendszer, a krónikus betegek – a cukorbetegek, az asztmások, a szívbetegek – járnának a legrosszabbul: magasabb díjat fizetnének, de az is lehet, hogy a biztosítók egyes kezeléseket egyáltalán nem támogatnának.

Sokkal jobb helyzetbe az alacsony jövedelműek se kerülnének: vagy fizetnek a magánbiztosítónak, és akkor kevesebb jutna megélhetésre, vagy nem fizetnek, de lényegében akkor nem kapnának ellátást.

Egyébként is, a betegeknek a mostaninál sokkal jobban a zsebükbe kellene nyúlniuk, miközben nem feltétlenül kapnának jobb ellátást. Annak, aki a mai ellátását szeretné megtartani, jóval többet kellene fizetnie.