„Nemcsak Magyarországról van szó – a magyarországi választások tétje” címmel jelent meg írás Václav Klaus oldalán 2026. április 7-én, amelyet a Látószög Blog is közölt. A cikkben a volt cseh államfő és miniszterelnök a közelgő magyarországi választások jelentőségéről fejti ki véleményét.
Václav Klaus: A magyar választások Európa jövőjéről is döntenek
A volt cseh államfő szerint a magyarországi választások nemcsak hazai, hanem európai szinten is meghatározó jelentőségűek, és nagy a tét Magyarország függetlensége szempontjából.
Václav Klaus úgy fogalmaz: személyesen is nagy érdeklődéssel várja a választások eredményét, mivel szerinte azok nemcsak Magyarország, hanem a szomszédos országok és egész Európa szempontjából is meghatározóak.
Írásában kiemeli, hogy sok minden forog kockán, és a választás szerinte igazolhatja Magyarország egyedi politikai fejlődési útját, valamint újabb lehetőséget adhat Orbán Viktor számára a kormányzás folytatására.
A volt államfő arra is kitér, hogy a miniszterelnöknek nemcsak a hazai ellenzékkel kell megküzdenie, hanem külföldi szereplőkkel is, akik – megfogalmazása szerint – régóta próbálnak befolyást gyakorolni a magyar politikai folyamatokra.
Klaus szerint az Európai Unió célja az, hogy ellenőrzése alá vonja azokat a tagállamokat, amelyek önálló politikát kívánnak folytatni, és nem akarnak lemondani nemzeti szuverenitásukról. Úgy véli, Magyarország ebben a tekintetben különleges helyzetben van.
Nemcsak Orbán Viktorban hiszek, hanem a magyar nép bölcsességében és józan eszében is, a magyar népben, a büszke magyarokban, akik 1848–49-ben és 1956-ban, de sok más alkalommal is olyan látványosan bizonyították történelmi hazájuk iránti elkötelezettségüket. A magyarok nem akarnak elveszni az európai liberális-demokrata gulyásban
– olvasható az írásban.
A volt cseh államfő hangsúlyozza: a magyar választások túlmutatnak az ország határain, és az egész kontinens jövőjére hatással lehetnek.
Szerinte ha a nemzetállamok Európáját támogató erők vereséget szenvednek, az a közép- és kelet-európai országok számára is kedvezőtlen következményekkel járhat.
Írása végén Václav Klaus bizalmát fejezi ki a magyar választók iránt, és hangsúlyozza, hogy a magyarok történelmük során többször is bizonyították elkötelezettségüket hazájuk iránt.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda)
