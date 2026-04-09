Orbán Viktor: Véget ért a nemzeti petíció, a magyar emberek rekordszámban mondtak nemet az olajblokádra és a háború finanszírozására

MagyarországválasztásVáclav Klaus

Václav Klaus: A magyar választások Európa jövőjéről is döntenek

A volt cseh államfő szerint a magyarországi választások nemcsak hazai, hanem európai szinten is meghatározó jelentőségűek, és nagy a tét Magyarország függetlensége szempontjából.

2026. 04. 09. 10:49
Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda)
„Nemcsak Magyarországról van szó – a magyarországi választások tétje” címmel jelent meg írás Václav Klaus oldalán 2026. április 7-én, amelyet a Látószög Blog is közölt. A cikkben a volt cseh államfő és miniszterelnök a közelgő magyarországi választások jelentőségéről fejti ki véleményét.

Václav Klaus (Fotó: AFP)

Václav Klaus úgy fogalmaz: személyesen is nagy érdeklődéssel várja a választások eredményét, mivel szerinte azok nemcsak Magyarország, hanem a szomszédos országok és egész Európa szempontjából is meghatározóak.

Írásában kiemeli, hogy sok minden forog kockán, és a választás szerinte igazolhatja Magyarország egyedi politikai fejlődési útját, valamint újabb lehetőséget adhat Orbán Viktor számára a kormányzás folytatására.

A volt államfő arra is kitér, hogy a miniszterelnöknek nemcsak a hazai ellenzékkel kell megküzdenie, hanem külföldi szereplőkkel is, akik – megfogalmazása szerint – régóta próbálnak befolyást gyakorolni a magyar politikai folyamatokra.

Klaus szerint az Európai Unió célja az, hogy ellenőrzése alá vonja azokat a tagállamokat, amelyek önálló politikát kívánnak folytatni, és nem akarnak lemondani nemzeti szuverenitásukról. Úgy véli, Magyarország ebben a tekintetben különleges helyzetben van.

Nemcsak Orbán Viktorban hiszek, hanem a magyar nép bölcsességében és józan eszében is, a magyar népben, a büszke magyarokban, akik 1848–49-ben és 1956-ban, de sok más alkalommal is olyan látványosan bizonyították történelmi hazájuk iránti elkötelezettségüket. A magyarok nem akarnak elveszni az európai liberális-demokrata gulyásban

 – olvasható az írásban.

A volt cseh államfő hangsúlyozza: a magyar választások túlmutatnak az ország határain, és az egész kontinens jövőjére hatással lehetnek.

Szerinte ha a nemzetállamok Európáját támogató erők vereséget szenvednek, az a közép- és kelet-európai országok számára is kedvezőtlen következményekkel járhat.

Írása végén Václav Klaus bizalmát fejezi ki a magyar választók iránt, és hangsúlyozza, hogy a magyarok történelmük során többször is bizonyították elkötelezettségüket hazájuk iránt.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
