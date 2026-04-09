Václav Klaus: A magyar választások Európa jövőjéről is döntenek

Václav Klaus úgy fogalmaz: személyesen is nagy érdeklődéssel várja a választások eredményét, mivel szerinte azok nemcsak Magyarország, hanem a szomszédos országok és egész Európa szempontjából is meghatározóak.

Írásában kiemeli, hogy sok minden forog kockán, és a választás szerinte igazolhatja Magyarország egyedi politikai fejlődési útját, valamint újabb lehetőséget adhat Orbán Viktor számára a kormányzás folytatására.

A volt államfő arra is kitér, hogy a miniszterelnöknek nemcsak a hazai ellenzékkel kell megküzdenie, hanem külföldi szereplőkkel is, akik – megfogalmazása szerint – régóta próbálnak befolyást gyakorolni a magyar politikai folyamatokra.

Klaus szerint az Európai Unió célja az, hogy ellenőrzése alá vonja azokat a tagállamokat, amelyek önálló politikát kívánnak folytatni, és nem akarnak lemondani nemzeti szuverenitásukról. Úgy véli, Magyarország ebben a tekintetben különleges helyzetben van.

Nemcsak Orbán Viktorban hiszek, hanem a magyar nép bölcsességében és józan eszében is, a magyar népben, a büszke magyarokban, akik 1848–49-ben és 1956-ban, de sok más alkalommal is olyan látványosan bizonyították történelmi hazájuk iránti elkötelezettségüket. A magyarok nem akarnak elveszni az európai liberális-demokrata gulyásban

– olvasható az írásban.