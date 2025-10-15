driftelésautós hírfedélzeti kameraÉrdBMW

Besült az Érden driftelő BMW-s, majd jött a meglepő folytatás + videó

Cseppet sem zavarta, hogy más autósokat feltart és veszélyeztet. Vajon mit szól a felvételhez a rendőrség?

2025. 10. 15. 15:52
Fotó: Bp-i Autósok Közössége
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Meglepő jelenetsort rögzített fedélzeti kamerájával a Bp-i Autósok Közössége olvasója: egy BMW 4-es Coupé vezetője farolás-gyakorlópályának nézte a közutat, mit sem törődve a többi közlekedővel. „Érden belül a körforgalomhoz közeledve már lehetett érzékelni, hogy mire készül Toretto” – írta a felvétel készítője, a Halálos iramban című film egyik főszereplőjére utalva. Füstölő hátsó kerekekkel megkezdte mutatványát a sofőr, de belehibázott: ha nem is pördült meg, keresztbeállt a körforgalomban, a kocsi orrával közel a padkához és a sövényhez. Ilyenkor mások visszatolatás után elkullogtak volna a beégés helyszínéről, főhősünk azonban minden további nélkül folytatta a farolást, ami aligha nyerte el a többi autós elismerését, és ez ugyanez igaz lehet a rendőrökre is, amennyiben kikérik a felvételt és a hátsó rendszámot (az első hiányzik). A videó folytatásában pedig megnézhetnek néhány korábbi esetet is a BMW hazai illegális drift-nagyköveteitől – annyit elárulunk, hogy nem mind végződött happy enddel.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Már csak egy kérdés marad

Bayer Zsolt avatarja

Vajon érdekelnek még bárkit a tények odaát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.