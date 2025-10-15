Besült az Érden driftelő BMW-s, majd jött a meglepő folytatás + videó

Meglepő jelenetsort rögzített fedélzeti kamerájával a Bp-i Autósok Közössége olvasója: egy BMW 4-es Coupé vezetője farolás-gyakorlópályának nézte a közutat, mit sem törődve a többi közlekedővel. „Érden belül a körforgalomhoz közeledve már lehetett érzékelni, hogy mire készül Toretto” – írta a felvétel készítője, a Halálos iramban című film egyik főszereplőjére utalva. Füstölő hátsó kerekekkel megkezdte mutatványát a sofőr, de belehibázott: ha nem is pördült meg, keresztbeállt a körforgalomban, a kocsi orrával közel a padkához és a sövényhez. Ilyenkor mások visszatolatás után elkullogtak volna a beégés helyszínéről, főhősünk azonban minden további nélkül folytatta a farolást, ami aligha nyerte el a többi autós elismerését, és ez ugyanez igaz lehet a rendőrökre is, amennyiben kikérik a felvételt és a hátsó rendszámot (az első hiányzik). A videó folytatásában pedig megnézhetnek néhány korábbi esetet is a BMW hazai illegális drift-nagyköveteitől – annyit elárulunk, hogy nem mind végződött happy enddel.