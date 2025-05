Bejárható-e újra Hosszú Katinka útja? A magyar tehetség nekivág

Hosszú Katinka uralta a 2010-es éveket a női úszóknál. Shane Tusup hivatalosan a 2012-es londoni olimpia után karolta fel a sportolót, a többi meg, mondhatni, történelem. Bármennyire fura, de magyar úszónő legutóbb 2019-ben, a kvangdzsui világbajnokságon állt dobogón. Hosszú mellett Kapás Boglárka szerzett aranyérmet, azóta két olimpia és három vizes-vb eltelt magyar női érem nélkül. Ez viszont hamarosan könnyen változhat, mert egy új generáció rúgta be az ajtót. 2024 decemberében, a budapesti rövid pályás vb-n a Pádár Nikolett, Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Molnár Dóra fémjelezte négyes hatalmas meglepetésre az USA mögött második lett a női 4×200 méteres gyorsúszásban. Nemcsak az a közös bennük, hogy egyikük sem töltötte be még a 21. évét, hanem a négyből hamarosan már hárman Amerikában bontogatják a szárnyukat.

Az ezüstérmes magyar váltó: Ábrahám Lilla Minna, Molnár Dóra, Ugrai Panna és Pádár Nikolett Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Fél év távlatából sem hiszi el az ezüstérmet

Az írásbeli érettségik után találkoztunk Molnár Dórával a budafoki Hajós Alfréd Tanuszodában. A 18 éves úszót először a fentebb már említett vb-második helyről kérdeztük.

– Ezeket hallva nagyon durva mindezekbe belegondolni. A vb-2. helyet még nem teljesen tudtam feldolgozni, bármikor eszembe jut, újra és újra átgondolom, hogy ez tényleg megtörtént-e velem. Most, hogy így feljött, emlékszem, a Duna Arénában végigbőgtem az egészet.

Nem vagyok izgulós típus, de amikor láttam, hogy az előttem lévők világcsúcson belül úsznak, akkor megremegett alattam a talaj. Ki kellett zárnom a szurkolókat is, hogy magamra koncentráljak, a vége pedig egy örömúszás lett. Ezekre a pillanatokra örökké emlékezni fogok.

Apropó, izgulás: Molnár az írásbeli érettségiken ekkor már túl volt, s valamiért ott jobban izgult, mint egy versenyen. Pedig már három felnőtt, nagymedencés világbajnokságot és egy olimpiát is megjárt, 18 évesen…

Molnár Dóra sem hitte el, hogy világbajnoki második lett Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Molnár Dóra ott ragadt az uszodában

A budafoki sportoló, ahogy sokan mások, először csak a vízbiztonság miatt ment le az uszodába, majd az edzők felhívták a szülők figyelmét, hogy a lányuk rendkívül tehetséges. Az itthoni mezőnyben is kiemelkedő vízalatti lábtempói miatt csak delfinkirálynőnek becézik.

Nagyon jól delfinezek a fordulók után, ebből pedig olykor nagy előnyöm származik, akár egy testhossz hátrányt is ledolgozok a versenyeken. Ezt a technikát az edzéseken fejlesztettük ki edzőimmel, az elmúlt években Horváth Tamással.

NÉVJEGY – MOLNÁR DÓRA Született: 2006. június 29., Budapest

Sportága: úszás

Klubja: Ferencvárosi TC

Edzője: Horváth Tamás

Kiemelkedő eredményei: rövid pályás vb-2. (4×200 m gyorsváltó, 2024); 2x Európa-bajnok (4×100 m női gyorsváltó, mix 4×200 m gyorsváltó, 2024); 2× Eb-2. (200 m hát, 4×200 m mix gyorsváltó, 2024); 2× Eb-3. (200 m hát, 4×200 m gyors, 2022); vb-5. hely (4×200 m női gyorsváltó, 2022); 2× vb-7. hely (200 m hát, 2022, 2024); 4× junior-világbajnok (100 m hát, 4×200 m gyorsváltó, 4×100 m gyorsváltó, 4×100 m mixed gyorsváltó, 2022), junior-vb-2. (200 m hát, 2022)

A juniorok között kis túlzással tönkreverte a mezőnyt 100 és 200 méter háton, illetve 100 gyorson, majd 15 évesen, élete első felnőtt-ob-jén is aranyérmet szerzett. Ezt követően a 2022-es budapesti felnőtt-vb-n ismerte meg igazán a nagyközönség, amikor 200 háton és váltóban is finalista volt. A fő számában, 200 háton a párizsi olimpiára is kijutott, amely tapasztalatszerzésnek tökéletes volt neki. A francia fővárosba már kétszeres Európa-bajnokként – mindkettő váltóban – utazhatott.

Kiemelkedő eredmények ilyen fiatalon, de ez – ahogy minden élsportolónál – számos lemondással járt. Barátai többször azon viccelődtek az iskolában, hogy többet jár versenyekre, mint a gimnáziumba.

Molnár Dóra már 15 évesen országos bajnok volt a felnőtteknél Fotó: Hegedüs Róbert

Névházasság az FTC-vel

Molnár 2025 februárjában a Ferencvároshoz igazolt, viszont ez csak formalitás volt, miután továbbra is a XXII. kerületben jár edzeni.

– Ebbe nem nagyon mennék bele, de a háttértámogatás volt a fő ok. Nyilvánvalóan a Budafóka is szponzorált, de az FTC nagyobb egyesület, ezáltal még több lehetőséget biztosít. Viszont tényleg csak formalitás volt, hogy az edzőmmel átigazoltunk, hiszen az edzések továbbra is Budafokon vannak.