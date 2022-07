Mint a Törley – újabb csúcsminőség Budafokról

Molnár Dóra – csakúgy, mint Pádár Nikolett – a budapesti felnőtt-világbajnokságon tagja volt az 5. helyen végzett 4×200-as, valamint a 8. helyezett 4×100-as gyorsváltónak, a 16 éves budafoki reménység ezen felül egyéniben bejutott a 200 méteres hátúszás döntőjébe, ahol hetedik lett. Ezek után az edzője, Horváth Tamás joggal várt tőle kiugró teljesítményt a Bukarestben rendezett junior Eb-n. Az szinte papírforma, hogy háton 100 és 200 méteren is győzött, azzal viszont sokakat meglepett, hogy a győztes Pádár Nikolett (54.69 mp) mögött második lett 100 gyorson is 55.20 mp-cel.

Nincs megállás, ahogy az edzője is mondja, augusztusban ismét a felnőttek között, a tizenegyedikén Rómában kezdődő Európa-bajnokságon bizonyíthat, ami után Peruban következik a junior vb.

– Ezek voltak azok a felejthetetlenül szép napok, amelyekért egy edzőnek érdemes évekig leszegett fejjel dolgoznia, amelyek kárpótolják minden rosszért, az átélt csalódásokért. Dórit három éve vettem át a nevelőedzőitől, Lukács Zsuzsától és a lányától, Évától, munkájára és szorgalmára addig, és az óta sem lehetett panasz. Egyszer sem fékezett le, vagy kért könnyítést, mondhatom tükörsima utat járt be, ezért aztán élvezet volt vele dolgozni. Korosztályában hazai vizeken a mezőny fölé nőtt, és azzal, hogy idén a világbajnokságon döntőt úszhatott, szintet lépett, nem is akármekkorát. Még egy évig a juniorok között szerepelhet, így megismételheti, vagy túl is szárnyalhatja a bukaresti eredményeit, ám ennek terhe és hátulütője is van. Nincs nyara, feltöltődést szolgáló nyaralása, minden az edzésekről, a formába hozásról és az egymást követő világversenyeiről szól, ugyanis ez a juniorkori évek velejárója. A budapesti vizes világbajnokság és a fiatalok bukaresti Európa-bajnoksága már mögötte, közeleg viszont az augusztus 11-én startoló felnőtt Európa-bajnoksága Rómában, amelyet nem sokkal később a junior-vb követ Peruban. Egy ilyen hosszú menetelés idegileg és fizikailag is embert próbáló kihívás, ezért szerencse, hogy Dóri állóképessége is kiváló. Ezt a bukaresti Európa-bajnokságon azzal is bizonyította, hogy az egyéni- és a váltószámaiban 17 rajt feladata nehezedett a vállára, és még így is maradt a végére szuflája – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Horváth Tamás, Dóri edzője, a Budafoka SE vezetője.

Molnár Dóra, a XXII. kerületnek még csak a sportpályafutása elején járó büszkesége valóban igazi budafoki csúcsminőséget képvisel, amilyen messze földön híres Törley pezsgő. Sokoldalúságára, energikus úszására, még inkább az elképesztően hatékony delfinezésére már a szakma is felfigyelt.

Veszély ugyan egyelőre nem fenyeget, de a közelmúlt eseményei arra figyelmeztetik a Sopronból a fővárosba került szakembert, hogy azok az a válogatott versenyzők, akik a Budafóka SE színeit képviselik, egyszer csak kelendővé válhatnak az átigazolási piacon.

– Azt szokták mondani, hogy nincs olyan magyar edző, aki nem járta ki a Széchy-iskolát, vagy ne tanult volna Széles Sándortól, ami rám csak annyiban vonatkozik, hogy Sopronban László Frigyes volt az edzőm, aki valóban Széchy Tamás egyik tanítványa volt. Amikor 21 éves koromban úgy gondoltam, hogy úszóként jobb már nem leszek, egy ideig még vízilabdáztam, aztán az edzői diploma megszerzése után ráléptem arra a rögös útra, amelyről azóta sem tértem le. Autodidakta edzőnek gondolom magamat, aki a hagyományok tisztelője, de nyitott minden olyan újra, amit a munkájába be tud építeni. Tanítványaim közül Márton Ricsi oszlopos tagja volt a 2017-es junior-világbajnokságon annak a váltónak, amely korosztályos világcsúcsot javítva lett aranyérmes, és amelynek tagjai Márton mellett Milák Kristóf, Holló Balázs és Németh Nándor nemrégiben a budapesti világbajnokságon is megcsillantották a kivételes tudásukat. Én készítettem fel Zombori Gábort is, aki a 2019-es budapesti junior-világbajnokságon a 400 méteres gyorson érdemelte ki az első helyet. Ez a dicső múlt, a nem éppen lélekemelő jelen viszont az, hogy Márton ma már a BHSE, Zombori pedig az UTE versenyzője, felkészülésüket pedig Virth Balázs irányítja, ugyanúgy, mint a világbajnok és világcsúcstartó Milák Kristófét. Ha ez van megírva és ez az élet rendje, akkor nehéz szívvel csak beletörődni lehet az ilyesfajta veszteségekbe, amelyeknek nemcsak szakmai, hanem érzelmi oldala is van. Másképpen fogalmaznék, hogy ha az útjaink jóval később váltak volna el, amikor a versenyzőim már a pályafutásuk vége felé járnak, mert voltak előrevivő elképzeléseim velük. Valójában csak annak lehet örülni, hogy a szövetség az átalakított átigazolási szabályával lefékezte a sokasodó klub- és edzőváltások folyamatát, de a versenyzőket sok vesződéssel az élvonalba felhozó edzőket a jövőben is érhetik még csalódások – mondta befejezésül Horváth Tamás.

Borítókép: Horváth Tamás és egyre sikeresebb tanítványa, Molnár Dóra