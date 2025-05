Milák Kristóf mellől nagyot zuhant, de újra tündököl a magyar úszósport csillaga

Az olimpiai bajnok Risztov Éva példáját követheti Mihályvári-Farkas Viktória, aki a medencében elért sikerek után a nyíltvizi úszásban teljesedhet ki. Risztov története közismert: háromszoros világbajnoki ezüstérmes úszóként húszévesen megcsömörlött és felhagyott az élsporttal. Aztán visszatért, de nem a medencébe, hanem az akkor még idehaza is kevésbé elterjedt nyíltvízi úszásba, és huszonhat évesen, a 2012-es londoni olimpián aranyérmet szerzett. Most Mihályvári-Farkas járhat be hasonló utat: 2022-ben a római Eb-n 400 vegyesen Hosszú Katinka trónját foglalta el, Európa-bajnokként abban az évben ő lett az év női úszója idehaza, így a férfiak legjobbja, Milák Kristóf mellé került. Aztán az elmúlt két évben kissé eltűnt a szemek elől, nem voltak kiugró eredményei, de most nyíltvízi úszóként óriásit robbantott.

Mihályvári-Farkas Viktória volt 2022-ben az év női úszója, a férfi pedig Milák Kristóf. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI Fotószerkesztõség

Mihályvári-Farkas Európa-bajnok lett tegnap a klasszikus, tíz kilométeres olimpiai távon, ráadásul ez a siker a nőknél most először jött össze magyar úszónak. Ma pedig újra bizonyított, az öt kilométeres versenyben szerezte meg az ezüstérmet. Pályafutása első nyíltvízi világversenyén ezek egészen fantasztikus eredmények.