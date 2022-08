Bármilyen sportágra is vált a válogatott focista, bajnok lesz belőle

– Tehát futballban és golfban is magyar bajnok?

– Igen, de ott van még az íjászat is, hiszen tavaly a profi bajnokságon, életem első versenyén a seniorok között szintén bajnok lettem, tehát mindhárom sportágban szereztem aranyérmet. Sajnos a pandémia idején a golfban sem rendeztek versenyeket, ezért ott megtorpant a lendület. A felkészülésem viszont folyamatos volt, mert a házam padlásán pályát építettem, ott is tudtam gyakorolni. Körülbelül négy méterről ütöm meg a golflabdát egy fehér vászonra, ezt radarkamera rögzíti, és a kapott adatok alapján tudom módosítani a mozdulatsoromat.

– Ha azt mondom golf, Magyarországon mindenkinek a milliomosok vagy a milliárdosok jutnak az eszébe.

– Igen, de ez a filmekből eredő hamis képzet. Most egy golfpályán beszélgetünk, és ha vesz ezer forintért ötven labdát, azzal itt órákon át gyakorolhat vele. Egy olyan felszerelés, amellyel már lehet élvezni a játékot, nem drágább egy kerékpárnál vagy egy jobb sílécnél. Tudok olyan magyar pályát, amelynek a tagja nem éri el a kétszázezer forintot, amelyért akár minden egyes nap annyit golfozhat, amennyit csak akar, egy síelés egy hét alatt bőven elvisz ennyit. Tunéziában a taxis mondta, mi vagyunk az utolsó fuvarja, mert golfmeccse van, az Egyesült Államokban sok utcasarkon lehet golfozni tizennyolc lyukra az önkormányzat pályáin, oda kevés pénzért mindenki bemehet, tehát a golf nem csak a mágnások sportja, sőt.

Fotó: Kurucz Árpád

– Lehet tenni azért, hogy Magyarországon ez a rögzült kép megváltozzon, és tömegek űzzék a sportágat?

– Most biztosan nem, mert nincs elég pálya. Nem is versenypályából, hanem a gyakorlóból van kevés. Ez két futballpályányi terület, és sok országban ezek fenntartását segíti az állam, mi több, egy bizonyos kor fölött a klubtagsági bérletek árának egy részét is fizeti, mert ha az idősebbek a golfoznak a szabad levegőn, ott ütnek és sétálnak, akkor egészségesebbek maradnak, és nem terhelik az egészségügyi ellátást. Nálunk kiderülhetne, hogy valójában hányan szeretnének itthon golfozni. Jelenleg Budapesten van három kis pálya, utána innen csak negyven kilométerre, majd jóval messzebb, mint például Bükön vagy Hencsén. Igény van, ezt látjuk, egyre nagyobb, de nagy gond a föld, egy nagy pálya kialakításához kell százhúsz hektár – ezt honnan veszed ki Magyarországon?

– Mi a következő kihívás és melyik sportágban?

– Most a hét végén lesz a magyar pályaíjász országos bajnokság, amelynek megcsináltam a kvalifikációját, ott a senioroknál esélyes vagyok, hétfőn pedig utazom a szlovéniai világbajnokságra, ahol a 3D kategóriában indulok. Ez azt jelenti, hogy huszonnyolc háromdimenziós gumiállatot tesznek ki az erdőbe, azokra saccolunk és lövünk. Lehetsz te a világ legjobb jövője, ha nem tudsz saccolni, akkor nem érsz vele semmit sem. Az íjászatban tavaly szeptemberben volt az első versenyem, és azért tudtam rohamosan fejlődni, mert negyven éve profi sportoló vagyok. Tudok versenyezni, tudom, melyik sportágban mennyit és hogyan kell edzeni, az idén minimum húszezer lövést adtam le íjjal. Korán kelek, beosztom a napomat, minden pillanatát kihasználom, motivált vagyok az edzésekre. A golfot kicsit hanyagolom, ami a versenyzést illeti. Az oktatást megtartom, mert akkor golfozhatok, és így mégis csak kerekebb a világ.

Borítókép: Hahn Árpádot a futballban szerzett sérülések terelték a golf felé (Fotó: Kurucz Árpád)